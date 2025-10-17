Конфискация отелей Marton стала прецедентом для туристической отрасли юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сеть отелей Marton в Краснодаре занимала значительную долю рынка, одновременное закрытие их гостиниц серьезно ударит по отрасли и доверию потребителей, заявили представители туристического бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы - около 100 объектов, в том числе здания примерно 40 гостиниц сети Marton в разных регионах. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Руководители сети Андрей и Иван Марченко с сентября находятся под арестом в Краснодаре.

Marton в Краснодаре владел примерно 15 объектами гостиничного фонда города, рассказала «Кавказскому узлу» менеджер турагентства "Транс турс" Ирина Соколова.

«Для туристического рынка это очень значимая сеть, особенно в сегменте доступного жилья. Большинство наших клиентов, которые едут транзитом на побережье или в командировку, выбирают именно Marton из-за соотношения цены и качества. Сеть работает стабильно, отзывы в основном положительные, узнаваемый бренд», - сказала она.

Большинство объектов сети отелей Marton расположены в южных регионах России - Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В Краснодаре, согласно официальному сайту сети, действуют 17 объектов (15 гостиниц и два банных комплекса). В Ростове-на-Дону работают девять отелей и один банный комплекс, также на сайте анонсировано открытие десятого отеля. В Волгограде расположены четыре отеля Marton. В остальных пяти городах за пределами ЮФО, где работала сеть, действовали суммарно восемь отелей.

«Если отели конфискуют и закроют даже временно, это будет удар по рынку. Хоть и сейчас не сезон, но все равно теряется значительная часть номерного фонда. Цены на оставшиеся отели моментально вырастут процентов на 20-30, туристы начнут искать альтернативы в соседних городах. Для Краснодара как транспортного хаба это не очень хорошо. Но по моей информации, отели пока работают в штатном режиме, мы с ними постоянно на связи», - сообщила Соколова.

За 15 лет работы она не сталкивалась с конфискацией сети отелей такого масштаба. «Подобных масштабных конфискаций гостиничных сетей в последние годы не припомню. Были точечные случаи - отдельные санатории в Крыму после 2014 года, пара отелей в Сочи по долгам. Но чтобы целую действующую сеть из почти полусотни объектов - это беспрецедентно для туристической отрасли России», - указала она.

Представитель туркомпании «Сто дорог» Максим Ветров также называет Marton одним из крупнейших игроков краснодарского гостиничного рынка.

«Может даже крупнейший по количеству объектов. Они везде - в центре, у вокзалов, в спальных районах. Для бюджетных туристов и командировочных это основной выбор, лично у меня треть клиентов выбирает их отели. Поэтому однозначно конфискация создаст хаос. Представьте, если все 17 их объектов закроют в один час, остальные физически не смогут принять всех их клиентов. Начнется дефицит номеров, рост цен, недовольство туристов. Плюс пострадает репутация Краснодара как туристического направления: никто не захочет бронировать, если отели могут закрыть в любой момент», - сказал он.

Отели Marton в Краснодаре начали опечатывать приставы, их постояльцев выселяют, персонал также просят покинуть помещения, сообщил 15 октября ТАСС. Администратор одной из гостиниц сети сообщила, что они не планируют принимать постояльцев ни в ближайшие дни, ни в течение ноября, в другом отеле также отказались оформлять бронирование и назвать ближайшую возможную дату заезда, сообщило 15 октября краснодарское информагентство 93.Ru. При этом по состоянию на 2.40 мск сегодня автоматическая система бронирований на сайте сети предлагает свободные номера в разных краснодарских объектах Marton; в уведомлениях сайта утверждается, что вечером 16 октября в этих отелях оформлялись и другие бронирования.

Он также не помнит подобных больших скандалов, связанных с конфискацией сети отелей. «Массовых конфискаций отелей я не знаю. Был случай с отелем в Геленджике, который арестовали за долги перед банком, но там быстро нашли нового управляющего. А тут масштаб другой, это уникальная ситуация для российского турбизнеса», - указал он.

Юрист Антон Белов, специализирующийся на корпоративном праве полагает, что сеть отелей будет продана. «При конфискации по уголовному делу имущество сначала арестовывается, назначается временный управляющий из Росимущества. Они будут решать судьбу объектов: это может быть либо продажа на торгах, либо передача в государственную собственность для дальнейшей эксплуатации. Практика показывает, что гостиницы обычно продают, так как государство не горит желанием управлять коммерческой недвижимостью. А пока отели теоретически могут продолжать работать под управлением временной администрации, если суд не вынесет постановление о приостановке деятельности. Арест может длиться месяцами до вынесения приговора и конфискации», - сказал он «Кавказскому узлу».

Для клиентов отеля ситуация довольно сложна, признал он. «Юридически владелец или временный управляющий обязаны выполнить обязательства по договорам бронирования. Если отель закрывают принудительно, гости имеют право на возврат средств и компенсацию через суд. Онлайн-сервисы обычно возвращают деньги клиентам, а потом решают свои вопросы с отелем, но автоматического переселения в другие отели законом не предусмотрено», - отметил он.

Представитель краснодарского турбизнеса Светлана Ян полагает, что отели не закроют. «Судя по всему, отели не будут закрыты. Будет временный управляющий, отели продолжат работать в обычном режиме. Государство заинтересовано получить прибыль от активов, а не убытки от простоя. Скорее всего, через полгода-год продадут новому владельцу, желательно с сохранением бренда», - сказала она «Кавказскому узлу».

С постояльцами, по ее словам, будет разбираться управляющая компания или площадки бронирования. «Если человек забронировал номер через онлайн-сервис и приехал, а отель закрыт, любой сервис вернет деньги и поможет найти замену. Если напрямую бронировал - сложнее, придется требовать возврат у отеля. Что касается переселения, то вряд ли в этой ситуации они будут это делать», - предположила Ян.