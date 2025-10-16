Совет судей утвердил отставку Виктора Момотова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет судей России принял досрочную отставку своего председателя Виктора Момотова, который возглавлял организацию с 2016 года.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета судей Виктор Момотов в конце сентября стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, часть которого находится в регионах ЮФО. Сразу после этого Момотов попросил прекратить его полномочия судьи Верховного суда, Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила его заявление 27 сентября. Об отставке с поста главы Совета судей Момотов попросил лишь 8 октября, когда в Москве начался процесс по иску Генпрокуратуры. 14 октября суд удовлетворил иск, постановив изъять в доход государства активы Момотова и кубанских бизнесменов Андрея и Ивана Марченко.

В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета". Изъятые у них объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. На заседании по иску к Момотову и Марченко прокурор заявил статус Момотова был прикрытием для нелегальной деятельности отелей Marton, где предоставлялись секс-услуги, в том числе несовершеннолетними.

Прошение о досрочной отставке, которое Виктор Момотов подал на фоне судебного процесса по иску Генпрокуратуры, удовлетворено Советом судей России. Решение было принято единогласно, сам Момотов в заседании, на котором рассматривалось его заявление, не участвовал, пишет сегодня BFM-Кубань.

Заседание состоялось 15 октября, на следующий день после решения об изъятии у Момотова и его партнеров имущества на сумму свыше 9 млрд рублей. При этом с сайта Совета судей имя Виктора Момотова было удалено еще в день подачи заявления, 8 октября, отмечал ранее РБК. Официальных комментариев о прекращении полномочий Момотова совет не опубликовал.

Виктор Момотов стал судьей Верховного суда РФ в 2010 году. В 2013 году был избран на должность секретаря пленума Верховного суда, а в конце 2016 года был выбран председателем Совета судей России. В 2022 году полномочия Момотова продлили на новый срок.

"Кавказский узел" также писал, что Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны и 8 октября попросил направить его дело в военный суд. На заседании 10 октября Марченко заявил, что Момотов помог ему вернуть участок на Кубани, за что получил 30 миллионов рублей. Связь Марченко и Момотова объясняет решения волгоградских судов, которые отказались удовлетворить иски о незаконности возведения отелей Marton. Секретный свидетель заявил, что Марченко лишь фиктивно числился участником СВО, а сам находился в Краснодаре.