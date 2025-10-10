Связь Момотова и Марченко объяснила решения судов по отелям Marton в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отельер Андрей Марченко заявил в суде, что бывший глава Совета судей Виктор Момотов помог ему вернуть участок на Кубани, за что получил 30 миллионов рублей. Связь Марченко и Момотова объясняет решения волгоградских судов, которые отказались удовлетворить иски о незаконности возведения отелей Marton.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей РФ 27 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда России, председателя Совета судей Виктора Момотова на основании его заявления об отставке. Момотов подал в отставку после того, как стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, часть которого находится в регионах ЮФО. Соответчиками по иску проходят владелец сети отелей Marton Андрей Марченко и его сын Иван, оба в сентябре были арестованы в Краснодаре. Виктор Момотов подал заявление об отставке с поста главы Совета судей на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры. Ведомство настаивает, что статус Момотова был прикрытием для нелегальной деятельности отелей Marton.

Генпрокуратура 23 сентября потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Также ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета".

Генпрокуратура представила доказательства связей судьи Виктора Момотова с отельером Андреем Марченко. По версии надзора, Виктор Момотов выступал теневым бенефициаром сети отелей Marton, состоящей из 40 комфортабельных комплексов стоимостью более 9 млрд руб. Их надзорное ведомство и требует обратить в доход государства. Судья не отрицал знакомство с бизнесменом, но заявлял, что бизнесом с ним не занимался, сообщил сегодня "Коммерсант".

Марченко в суде заявил, что Момотов помог ему вернуть землю через суд, получив за это 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

"Администрация Краснодарского края отобрала участок, который мне передал безвозмездно его собственник за долги. Якобы она [земля] была в аренде на 59 лет. Администрация сказала мне обращаться в суд, если что-то не устраивает. Я обратился к Момотову, тот сказал, что у меня все будет нормально. В итоге мне по судебному решению выплатили компенсацию в 100 миллионов рублей", - сказал Марченко по видеосвязи из СИЗО.

Предприниматель отметил, что из этой суммы 30 млн он передал Момотову. "Это была благодарность", - сказал бизнесмен.

Кроме того, Марченко отметил, что Момотов получал часть прибыли с одной из гостиниц сети "Мартон" после того, как стал судьей, говорится в публикации.

Сам Момотов на заседании в Останкинском горсуде Москвы не присутствует. Представитель Виктора Момотова на судебном заседании в рамках процесса об изъятии его имущества заявил, что после предыдущего заседания, где тот участвовал лично, бывший судья был госпитализирован. Так как он лично желает участвовать в заседании, представитель просит отложить судебное заседание. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, пишет РБК.

"Конфузом Запесоцкого" назвал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" уголовное преследование бизнесмена Андрея Марченко журналист Вячеслав Лемкус.



"Ректор питерского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий стал символом того конфуза, который мы наблюдаем сейчас по всей России, когда под суд идут ранее неприкасаемые Z-патриоты и страстные приверженцы нынешнего политического режима. Представители российской элиты вдруг стали прикасаемыми, и еще как! ", - пояснил свою позицию Вячеслав Лемкус.



К таким "бывшим неприкасаемым" относился, по словам Лемкуса, и Андрей Марченко. В Волгограде он известен своим гостиничным бизнесом. Ему принадлежат четыре гостиницы сети Marton: Родина, Царицын, Вилла Санчо и Победа, расположенные на улицах Профсоюзная, Рокоссовского, Царицынской обороны и Белоглинской. Надзорные и следственные органы проводили проверки и расследования в связи со строительством гостиниц и оспаривали их законность. Но суды по этим делам Андрей Марченко "чудесным образом" выигрывал, рассказал журналист.



"Эта серая информационная зона какая-то, туман аферы. Доводы надзорных и следственных органов были предельно ясны - земельные участки, на которых Марченко построил свои гостиницы, относятся к категории индивидуального жилищного строительства. Постройки, таким образом, должны быть жилыми домами не выше трех этажей. А не четырехэтажными гостиницами. И если доводы истцов понятны журналистам и общественности, то решения волгоградских судов, ну явно не поддавались объяснениям", - рассказал Вячеслав Лемкус, добавив, что связь Марченко с Момотовым объясняет решения судов.



По его мнению, необходимо провести проверки в отношении судей, которые выносили решения в пользу Марченко.



"Квалификационная коллегия судей должна принять решения об отставке этих судей, а следственные органы - о привлечении их к уголовной ответственности, так как в этих делах просматривается немалая толика коррупционной составляющей", - сказал Лемкус, сославшись при этом на статью 13 Федерального закона "О статусе судей в РФ" №3132-1.



Лемкус сообщил, что в Волгограде Андрей Марченко позиционировал себя сторонником существующей власти и Z-патриотом, в интернете можно было найти его фотографии в военной форме, там сообщалось, что он заключил контракт с Минобороны и участвует в СВО. "Человек чувствовал свою безнаказанность явно полагаясь на помощь главы совета судей Виктора Момотова. То, о чем раньше шептались журналисты в междусобойчиках, возможно окажется истинной правдой", - заключил Вячеслав Лемкус.



"Самострои в Волгограде, которые стали отелями (сети Marton - прим "Кавказского узла"), узаконили мировыми соглашениями с администрациями соответствующих районов Волгограда. Суды формально их утвердили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Куницкий.



Напомним, Марченко также обвиняется в дезертирстве в условиях вооруженного конфликта связано с тем, что в 2023 году Андрей Марченко подписал контракт с Минобороны для участия в военных действиях на Украине. По информации издания, он должен был проходить службу наводчиком разведывательной роты, дислоцированной в Грозном. Обвинение утверждает, что Марченко "только на бумаге" проходил службу, а фактически проводил время по своему усмотрению на Кубани, в других регионах РФ и за рубежом, незаконно получив с мая по октябрь 2023 года деньги за службу.

Обвинение в даче взятки связано с тем, что Марченко оплатил ремонт кардиологического отделения 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. Как считает следствие, за это Марченко в декабре 2023 года признали негодным к службе, но Центральная военно-врачебная комиссия Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны в июле 2024 года не подтвердила поставленный ему кардиологический диагноз.

Сам Андрей Марченко, по словам адвоката Ивана Дворовенко, категорически отрицает все обвинения. Защитник заявил, что обвинение в дезертирстве (статья 338 УК России) позже было переквалифицировано на самовольное оставление места службы (статья 337 УК), а обвинение по статье о даче взятки должностным лицам военного госпиталя вовсе сняли, прекратив дело за отсутствием состава преступления.

