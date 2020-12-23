Родные арестованных жителей Анзорея назвали ошибкой дело о шариатских патрулях

23 декабря 2020, 23:00

Близкие 11 жителей селения Анзорей, которых следствие назвало членами экстремистского сообщества, заявили "Кавказскому узлу", что ничего не знают о шариатских патрулях. В материалах дела указано, что обвиняемые запугивали местных жителей угрозами и избиениями.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября суд постановил заключить под стражу жителей Лескенского района 24-43 лет, которые, по версии полиции, являлись членами экстремистского сообщества и применяли силу к тем, кто не разделяет их взгляды. Организатором сообщества правоохранители считают одного из арестованных, 33-летнего местного жителя. Ему грозит до 10 лет заключения, а другим подозреваемым - до шести. 18 декабря Нальчикский горсуд продлил всем срок ареста до 26 марта 2021 года. При этом защита назвала дело надуманным.

Из обвинительного заключения следует, что обвиняемые, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году организацию - "джамаат", состоявший из двух групп под управлением наибов. Эти группы, по мнению следствия, патрулировали селение Анзорей, следя за соблюдением религиозных норм, и к тем, кого обвиняемые считали нарушителями, применялось насилие. В материалах дела говорится о пяти случаях избиения жителей села. В числе задержанных одиннадцать человек, задержанных 27 октября: Амирхан Карацуков, Ислам и Мурат Деунежевы, Алим Губашиев, Муаед Масаев, Залим Хамгоков, Башир Абдулхаликов, Ислам Безроков, Алим Уначев, Султан Аталиков и Рустам Апеков.

Жители Анзорея ничего не знают о шариатских патрулях

Родные обвиняемых, а также другие жители села Анзорей, с которыми поговорила корреспондент "Кавказского узла", заявили, что ничего не знали о шариатских патрулях.

Ислам Безроков до своего задержания занимался строительством, в частности, кровлей домов, сообщила его мать Мария Апекова. По словам женщины, в зимнее время он проводил канализацию. У сына практически не было свободного времени, утверждает она. "Поэтому, когда мы [на судебном заседании по продлению срока содержания под стражей] услышали, что [в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого] написано, у нас челюсть отвисла. Потому что мы знаем, что наши сыновья ничего такого не совершали, потому что они боятся Всевышнего. И еще потому, что мы их не так воспитали", – заявила Мария Апекова.

Она рассказала, что не только ее сын, но и все арестованные занимались благотворительностью на деньги, которые зарабатывали своим трудом. В частности, они помогали малоимущим, многодетным семьям, а одному нуждающемуся односельчанину даже построили дом, указала женщина. Также, по ее словам, они устраивали субботники, во время которых очищали кладбище от мусора. "Никаких патрулей не было. Никакого радикализма не было. Мы все боимся Всевышнего", – утверждает Мария Апекова.

Она говорит, что ее жизнь перевернулась в тот день, когда забрали ее сына. "Здоровье мое не позволяет, а то бы поехала к Путину и упала бы ему в ноги, – заявила женщина. – Пусть опросят все село. Пусть все скажут о них свое мнение".

Хабиль Карацуков, отец Амирхана Карацукова, рассказал, что у его арестованного сына трое детей, которые остались практически без средств к существованию. "Амирхан заготавливал макулатуру и на этом зарабатывал. А как мы теперь будем жить? У меня пенсия 9 тысяч рублей. Еще 10 тысяч зарплата. Это все уходит на кредиты, которые я брал, чтобы лечить больного внука. Мы с женой онкологические больные. Нам некому помочь. Он наш единственный сын, кормилец", – заявил мужчина.

Отец не понимает, за что арестовали его сына. По его словам, в доме был обыск, но не нашли ни оружия, ни экстремистской литературы. Ничего Хабиль Карацуков не слышал и о шариатских патрулях. По словам мужчины, сын его воспитан в духе кабардинских традиций, зарабатывал своим трудом.

Супруга Мурата Дунежева Мадина Деунежева рассказала, что у них трое детей. Муж со своим братом Исламом работали в магазине, он – товароведом, а брат – оператором. О шариатских патрулях в селе женщина впервые услышала в зале суда и была очень удивлена. "У них разве было время заниматься патрулированием. Они все работали", – заявила она.

Житель Анзорея Мурат Гятов, которому построили дом, также сообщил, что до сих пор не знал, что такое шариатский патруль.

Другой житель села Мартуз Азаматов рассказал, что знает всех арестованных почти с детства. "Они помогают людям. Мне они, например, помогли крышу накрыть. А вот соседу – дом построили. Они все хорошие ребята. Например, я занимаюсь скотоводством. В этом году засуха была. И один их задержанных, Абдулхаликов, мне просто так дал два гектара сенокосов, и этим я сейчас кормлю свой скот", – рассказал мужчина. На реплику о том, что в деле есть заявления от потерпевших, Азаматов ответил: "Мало ли кто что напишет… Надо разбираться. Пусть у нас спросят".

Мария Апекова рассказала, что после того как ее сына Ислама Безрокова задержали, она пошла к человеку, который написал на него заявление. "Я ему сказала, что не собираюсь на него как-то давить, но мне хочется знать, что сделал мой сын. Он мне рассказал, что в 2016 году, когда он сидел в машине с девушкой, к нему подошел мой сын и сделал ему замечание, что это не соответствует нашим обычаям. При этом он сказал, что Ислам не трогал его даже пальцем, но другой парень, который был с Исламом, дал ему легкий подзатыльник. Вот и все, в чем виноват мой сын", – поделилась женщина.

Глава администрации селения Анзорей отказался от каких-либо комментариев. Другие сотрудники администрации отвечали уклончиво и нехотя, но также отметили, что ничего не слышали о шариатских патрулях. Алкоголем в магазинах Анзорея, по их словам, не торгуют, однако это связано не с деятельностью шариатских патрулей, а с отсутствием у хозяев магазинов лицензии. За этим, по словам сотрудницы администрации, строго следит полиция.

Следствие заявляет об угрозах и насилии со стороны членов "шариатского патруля"

В постановлении о привлечении Ислама Безрокова в качестве обвиняемого говорится, что он состоял в экстремистском сообществе, которым руководил Султан Аталиков. В это сообщество, по данным следствия, входили все обвиняемые, а джамаат был поделен на две подгруппы, у каждой из которых был свой наиб. "Целью группы было совершение преступлений экстремистской направленности по мотивам религиозной ненависти или вражды… совершение физического насилия над лицами, не исповедующими ислам", – говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Термин "джамаат" образован от арабского "джамаа" – общество, коллектив, община. В традиционном исламе он обозначает религиозное объединение мусульман. Джамаат может объединять различное количество верующих, посещающих одну и ту же мечеть. Объединение может создаваться как по территориальному принципу, так и основываясь на особенностях толкования религиозных догм представителями различных направлений ислама, говорится в справке, опубликованной на "Кавказском узле". Шариат – это комплекс обязательных предписаний, закрепленных в Коране и Сунне и являющихся религиозно-этической основой для мусульманского права и нравственности. Иначе шариат можно определить как общее учение об исламском образе жизни, сказано в опубликованном на "Кавказском узле" справочном материале.

При этом в постановлении приводятся конкретные преступления членов группы. В частности, там указано, что с июня по ноябрь 2016 года (точная дата не установлена), участвуя в деятельности патруля, за несоблюдение норм ислама обвиняемые угрожали местной жительнице 1996 года рождения. В сентябре 2016 года за несоблюдение норм ислама один из обвиняемых, как указано в постановлении, нанес телесные повреждения жителю поселка 1993 года рождения (это тот эпизод, о котором рассказывала Мария Апекова – когда ее сын сделал замечание парню, сидевшему в машине с девушкой, – прим. корреспондента "Кавказского узла").

В сентябре 2017 года за несоблюдение норм ислама телесные повреждения получил еще один житель поселка 1993 года рождения, говорится в постановлении. Еще три человека – парень и две девушки, которые вечером находились на берегу речки, получили в свой адрес угрозы от членов джамаата, утверждает следствие. Как рассказала одна из этих девушек в своих показаниях, угрозы они получили за прорези на джинсах и за позднюю прогулку. В постановлении также упомянуты угрозы в адрес местных жителей "за несоблюдение норм ислама", озвученные одним из обвиняемых, который якобы выполнял прямое указание лидера сообщества, в феврале 2018 года, в июне 2019 года и в июне 2020 года.

Напомним, выступая 18 декабря в суде, адвокаты арестованных заявили, что в действиях их подзащитных нет преступлений. "Нам предлагают принять на веру, что конфликты на бытовой почве в селении Анзорей совершало экстремистское сообщество. И если пресечь что-то, что выходит за пределы традиционных норм морали, то это будет экстремистское действие, проявление радикализма", – заявил, в частности, адвокат Рамзан Узуев. Адвокат Аральбек Думанишев подчеркнул, что со времени задержания прошло почти два месяца, а обвинения до сих пор "носят предположительный характер".