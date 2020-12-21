Защита назвала надуманным дело о шариатских патрулях в Кабардино-Балкарии

21 декабря 2020, 13:52

11 жителей Лескенского района Кабардино-Балкарии не создавали экстремистского сообщества и не избивали нарушителей религиозных норм, настаивают адвокаты. Суд согласился с ходатайством следствия и на три месяца продлил ареста всем обвиняемым.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября суд постановил заключить под стражу жителей Лескенского района 24-43 лет, которые, по версии полиции, являлись членами экстремистского сообщества и применяли силу к тем, кто не разделяет их взгляды. Организатором сообщества правоохранители считают одного из арестованных, 33-летнего местного жителя. Ему грозит до 10 лет заключения, а другим подозреваемым - до шести.

Следствие насчитало пять избитых шариатским патрулем в Анзорее

Срок содержания под стражей всех одиннадцати арестованных истекал 26 декабря, и следствие заранее обратилось в суд с ходатайством о продлении. "По уголовному делу необходимо выполнить ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, допросить в качестве свидетелей жителей селения Анзорей Лескенского района", - говорится в ходатайстве следствия. Кроме того, следователи считают, что выйдя на свободу, обвиняемые могут скрыться или угрожать свидетелям.

Нальчикский городской суд рассмотрел этот вопрос 18 декабря и постановил продлить срок ареста до 26 марта 2021 года. Судья сослался на то, что задержанным предъявлено обвинение "в совершении умышленного тяжкого преступления, направленного против основ конституционного строя и безопасности государства, которое имеет повышенный характер общественной опасности".

Из обвинительного заключения следует, что обвиняемые, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году организацию - "джамаат", состоявший из двух групп под управлением наибов. Эти группы, по мнению следствия, патрулировали селение Анзорей, следя за соблюдением религиозных норм. К тем, кого обвиняемые считали нарушителями, применялось насилие. В материалах дела говорится о пяти случаях избиения жителей села.

Термин "джамаат" образован от арабского "джамаа" - общество, коллектив, община. В традиционном исламе он обозначает религиозное объединение мусульман. Джамаат может объединять различное количество верующих, посещающих одну и ту же мечеть. Объединение может создаваться как по территориальному принципу, так и основываясь на особенностях толкования религиозных догм представителями различных направлений ислама, говорится в справке, опубликованной на "Кавказском узле".

В постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", перечислены все одиннадцать человек, задержанных 27 октября: Амирхан Карацуков, Ислам и Мурат Деунежевы, Алим Губашиев, Муаед Масаев, Залим Хамгоков, Башир Абдулхаликов, Ислам Безроков, Алим Уначев, Султан Аталиков и Рустам Апеков.

Защита настаивала на освобождении из-под стражи

Один из адвокатов жителей Анзорея, Рамзан Узуев, раскритиковал фабулу уголовного дела. "Нам предлагают принять на веру, что конфликты на бытовой почве в селении Анзорей совершало экстремистское сообщество. И если пресечь что-то, что выходит за пределы традиционных норм морали, то это будет экстремистское действие, проявление радикализма", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В еще одном мусульманском регионе Северного Кавказа, Дагестане, "борцы за нравственность" проявляют активность на уровне республики. В 2018 году они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов, проката фильмов. Оскорблениям и угрозам подверглись также музыканты, которые намечали концерты в Махачкале. При этом местные жители подвергались травле в соцсетях. По мнению экспертов, такие сообщества в соцсетях, как "Карфаген", в своей риторике противоречат и адатам, говорится в справке "Кавказского узла" ""Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

На суде Узуев ходатайствовал о замене ареста на подписку о невыезде. По словам адвоката, он указал суду, что для продления ареста нужны веские доказательства вины задержанных, которых, как считает защита, нет.

Обвиняемый Алим Уначев утверждает, что не только не состоял в экстремистском сообществе, но и не слышал о нем, как и вообще о "шариатских патрулях" в Анзорее, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Мухтар Мишаев.

Он просил суд освободить своего подзащитного из-под стражи. Аналогичные ходатайства подали адвокат Рустама Апекова Аслан Жигунов, адвокат Мурата и Ислама Деунежевых Султан Бориев. Адвокаты Руслан Хаджиев и Каншоуби Гажонов просили перевести обвиняемых Амирхана Карацукова и Залима Хамгокова под домашний арест. Защитники указывали, что все фигуранты дела ранее не судимы, имеют постоянное место жительства и положительные характеристики, почти у всех есть работа, некоторые воспитывают детей и занимаются благотворительностью.

Арестованный Султан Аталиков выступил в суде, также отвергнув обвинения. "Чтобы совершать преступления, в которых меня обвиняют, надо иметь свободное время, а у меня его не было - я работал на двух работах. У меня нет шариатского образования, нет знаний, чтобы руководить какими-то группами. Я даже не окончил среднюю школу - начал заниматься своим делом, чтобы обеспечить семью", - процитировал слова своего подзащитного адвокат Руслан Ельмирзоков.

Адвокат, в свою очередь, указал суду, что Аталиков ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства. Ничто, по мнению защитника, не указывает на желание Аталикова скрыться или оказать давление на свидетелей. "Он не может бросить своих пятерых детей и престарелых родителей", - подчеркнул Руслан Ельмирзоков. Он просил отпустить Аталикова на свободу с запретом на определенные действия.

Адвокат Алима Губашиева Аральбек Думанишев предоставил суду ходатайство об освобождении своего подзащитного с подписями 300 жителей Анзорея. Он также представил несколько характеристик, в том числе от участкового, в которых отмечалась, что Губашиев занимался благотворительностью, помогал нуждающимся.

Защитник подчеркнул, что со времени задержания прошло почти два месяца, а обвинения до сих пор "носят предположительный характер". Сам Губашиев, по словам Думанишева, заявил суду, что никаких преступлений не совершал, скрываться не намерен. Обвиняемый рассказал, что у него трое детей, больная мать, он является индивидуальным предпринимателем.