Уголовное дело. Фото Владимира Аносова, Юга.ру

30 октября 2020, 11:50

Десять жителей Кабардино-Балкарии арестованы по подозрению в экстремизме

Суд постановил заключить под стражу жителей Лескенского района, которые, по версии полиции, создали экстремистское сообщество и применяли силу к тем, кто не разделяет их взгляды.

По данным МВД, все десять задержанных - жители Лескенского района в возрасте от 24 до 43 лет. "Задержанные, поддерживая религиозную идеологию экстремистского характера, создали сообщество и подвергали физическому насилию не разделяющих их взгляды", - сообщило ведомство.

В отношении 33-летнего организатора сообщества возбуждено дело по ч. 1 статьи 282.1 УК России (создание экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности). В отношении других членов группы - по части 2 статьи 282.1 УК России (участие в экстремистском сообществе). "Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в конце июня силовики задержали не менее девяти жителей аула Псыж в Карачаево-Черкесии. Родные утверждают, что задержанным подкинули оружие и экстремистскую литературу. 3 июля ФСБ отчиталась о задержании членов экстремистской ячейки. По данным ведомства, пять членов экстремистской организации в Карачаево-Черкесии выступали за создание халифата на Северном Кавказе, а также хранили оружие и запрещенную литературу.

Примечание:

"Суд утвердил приговор жителю Нальчика по делу о пособничестве боевикам", "Жительница Нальчика осуждена условно за призывы к экстремизму", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в подготовке теракта".

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