Тренд шантажировать девушек интимными фото дошел до Карачаево-Черкесии

30 декабря 2020, 20:36

Житель Карачаево-Черкесии вымогал деньги у девушек, угрожая распространить в соцсетях их интимные фотографии, сообщила полиция и отчиталась о 18 уголовных делах в отношении подозреваемого. Подобные дела расследуются и в других регионах Северного Кавказа, в качестве шантажистов выступали в том числе борцы за нравственность.

Житель Карачаево-Черкесии заподозрен в шантаже 18 девушек

В отношении 21-летнего жителя Карачаевска заведено 18 уголовных дел по факту вымогательства денег у девушек, говорится в сообщении от 29 декабря на сайте МВД по Карачаево-Черкесии.

Как установили оперативники, молодой человек в ходе телефонных разговоров вымогал деньги у 21-летней жительницы Ставрополя, а также у 17-летней жительницы станицы Новодмитриевская Краснодарского края, угрожая опубликовать в соцсетях порочащие их сведения. Общая сумма ущерба составила более 39 тысяч рублей, которые потерпевшие перечислили на банковскую карту подозреваемого. Всего в отношении подозреваемого возбуждено 18 уголовных дел по ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство), указано в сообщении.

"В частности, молодой человек угрожал распространить интимные фото девушек", - рассказал подробности сотрудник полиции, слова которого приводит "Интерфакс".

Часть 1 статьи 163 УК РФ предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом.

Пользователей соцсети осудили и подозреваемого, и его жертв

Новость про предполагаемого шантажиста вызвала возмущение у пользователей Instagram.

«Как житель Карачаевска может заниматься позорной для мужчины деятельностью?!» - пишет yurist_kchr_skfo на странице МВД по КЧР в Instagram, где новость про предполагаемого шантажиста за сутки собрала 6858 просмотров и 18 комментариев. «Разве он мужчина?» - отвечает teuzama. «Сейчас не смотрят ни на что, только бы не работать», - высказывает свое мнение gerbekova__888. «Я имел ввиду что среди горцев не может быть мошенников, альфонсов и тунеядцев. Их течением выбрасывает в большие города», - пояснил свою реплику yurist_kchr_skfo.

«Позор. Точно надо доску позора», - пишет r_kapa_09 на странице Instagram-паблика novosti.kchr (152 тысячи подписчиков), где новость про предполагаемого шантажиста за 19 часво собрала 21,2 тысячи просмотров и 11 комментариев. «Пусть эти деньги вернёт девчатам. А его самого надо заставить чтобы 3 года подметал улицы родного города Карачаевск, чтобы все видели героя», - отмечает здесь же oreox_aa.

Однако среди комментариев есть и такие, в которых осуждаются пострадавшие. «Я его не оправдываю. Но он же не просто так взял, и позвонил незнакомым "леди", и начал шантажировать. Наверняка, к этому были свои предпосылки. Конечно, он поступил подло и крайне низко. А девушкам пусть будет уроком. Никогда, ни под каким предлогом не высылайте своих интимных фото никому. Абсолютно никому. А ещё лучше, при такой просьбе полностью прекратите общение с этим человеком. Но самое верное средство - не сидите на различных сайтах знакомств», - отмечает paveldurov4590 под новость на странице МВД по КЧР в Instagram. «Пока есть […], рассылающие свои фотки таким типам, моральные уроды будут заниматься подобным», - согласен с ним souvenir_chop_09.

«А сами, кто выкладывал свои пикантные фото, конечно, себя не считают виноватыми?» - пишет 2233444_777 на странице Instagram-паблика novosti.kchr.

Эксперт по безопасности назвал шантаж одним из главных видов преступлений во время пандемии

Злоумышленники в период пандемии коронавируса стали использовать усовершенствованные виды атак - помимо фишинга, с распространением вредоносных файлов они шантажируют пользователей записями интимных видео с веб-камеры, рассказал эксперт по безопасности антивирусной компании ESET Ондрей Кубович в интервью РИА Новости, опубликованном 7 мая.

"Следует отметить, что угрозы стали более продвинутыми. Злоумышленники совершенствуют существующие методы воздействия на пользователей. К примеру, задетектированы новые атаки типа sextortion ("сексуальное вымогательство"). Это вид шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры или экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп", - рассказал Ондрей Кубович.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дела о шантаже женщин расследуются и в других регионах Северного Кавказа

Случаи обнародования в соцсетях порочащей женщин информации и вымогательства денег у них не редки и в других регионах Северного Кавказа.

В ноябре Следственное управление Следственного комитета по Дагестану сообщило об уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ) в отношении 29-летнего жителя Хасавюртовского района. По версии следствия, мужчина опубликовал в соцсети фотографию местной жительницы в обнаженном виде без ее согласия. Дело было заведено после того, как местный блогер Дибир Дибиров заявил о борьбе с пабликами, которые публиковали изображения жительниц Дагестана с оскорбительными комментариями, и пообещал передать собранную информацию правоохранителям.

Сам Дибиров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что объявил войну группам в соцсетях, которые размещают фото и видео девушек без их согласия и затем шантажируют их, после того, как к нему стали поступать обращения от подписчиков. Первыми к нему обратились матери девушек, которые стали жертвами модераторов этих групп.

В августе МВД Дагестана сообщило о деле местного жителя, который снимал дагестанских девушек на камеру с гневными комментариями о неправильном поведении и после шантажировал, что выложит видео в Интернет, требуя денег. По данным полиции, автор видео вымогал у девушек от одной до пяти тысяч рублей. Примечательно, что одни пользователи соцсети поддержали парня, который, по их мнению, занимался вопросами нравственного воспитания, тогда как другие осудили его.

В Чечне и Дагестане существуют интернет-сообщества активистов, которые, выступая блюстителями морали, занимаются травлей попавших в их поле зрения девушек и женщин. Самое известное из таких сообществ - чеченский "Карфаген", просуществовавший более полугода, прежде чем его заблокировал за экстремизм Роскомнадзор. В Дагестане девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", а, "получив деньги, мужчины передают эти же фото другим группам, и так круг за кругом", рассказала ранее журналистка Светлана Анохина.

В августе 2019 года полиция Ингушетии сообщила об аресте 38-летнего ранее судимого жителя села Экажево. Следователи заявили, что считают его участником преступной группы, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, принуждая к интимным связям с другими мужчинами.