Шантаж дагестанок борцом за нравственность вызвал разногласия у пользователей соцсети

31 августа 2019, 11:51

Молодой человек снимал дагестанских девушек на камеру с гневными комментариями о неправильном поведении и после шантажировал, что выложит видео в Интернет, требуя денег, сообщило МВД. Одни пользователи соцсети поддержали парня, который, по их мнению, занимался вопросами нравственного воспитания, тогда как другие осудили его.

"Молодой человек вместе с напарником поставили "морально-нравственную" борьбу на поток: они снимали девушек в ситуациях, зачастую вполне безобидных, но сопровождали съемку возмущенной нотацией, негодуя по поводу "непристойного" поведения землячек, а затем угрожая выложить в соцсети и предать "позору", требовали денег за удаление или неразмещение", - проинформировало МВД Дагестана.

По данным полиции, автор видео вымогал у девушек от одной до пяти тысяч рублей. Он нарушил две статьи УК России - 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство). "Вся его деятельность в борьбе за "мораль и нравственность соотечественниц", как оказалось, не более чем способ заработать на шантаже. Но, как только эта информация вскрылась, он удалил свой паблик и покинул республику. Поскольку знает, что грозит за вымогательство", - говорится в сообщении, опубликованном 30 августа на странице МВД Дагестана в Instagram.

Ведомство также опубликовало видео, автор которого снимает на камеру сидящую в автомобиле девушку и в грубой форме спрашивает у нее, что она делает в машине с парнем. Девушка прикрывает лицо рукой, автор требует убрать руку. Затем он обращается к водителю с репликой: "Ты что, думаешь, ты с нашими девушками в машине сидеть будешь?". После автор вновь фокусируется на девушке. "Ты думаешь, по твоему [лицу] не видно, что ты дагестанка?" - обращается он к ней. При этом автор использует ненормативную лексику в адрес девушки.

Как отмечено в сообщении МВД, "осудили парня немногие, судя по реакции на данную публикацию, масса пользователей его поддержала".

"Если порядочная девушка, то она не сядет с кем-либо в машину... Порядочная дома должна сидеть, тогда не будут снимать всякие видео", - комментирует сообщение МВД пользователь Instagram tayson_1971.

"Воспитывать детей надо с первых же дней. Мне кажется, уже поздно. Правильно, что сделал замечание, но выкладывать (видео) не нужно было", - отмечает marjanat_nagmetullaeva.

"Он всего лишь хочет чистоту своего народа и республики...", - считает kuzia607.

Другие резко осудили действия автора видео. "Этот умник пусть за своими женщинами смотрит", - написала kambulatovasakin.

"...если кто-то хочет за моральные ценности выступать, то пусть начинает со своих родственников... Лицемеры!" - заявляет yusup.magomedov.

"... этот парень... шантажист, таких надо сажать в психушку или в тюрьму", - комментирует mevliianov.