Сотрудник полиции. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

08 августа 2019, 18:51

Житель Ингушетии арестован по делу о шантаже замужних женщин

Полиция Ингушетии отчиталась о задержании подозреваемого по делу о банде, которая вымогала деньги с угрозами распространения порочащих сведений. Это брат человека, отбитого у полицейских в назранской больнице, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня несколько вооруженных людей проникли на территорию больницы в Назрани, избили находившихся там полицейских и забрали с собой пациента травматологического отделения. Вскоре силовики отчитались о задержании четырех предполагаемых участников нападения.

В рамках уже возбужденного дела задержан 38-летний житель села Экажево, суд вынес решение о его аресте, сообщила полиция. "Установлено, что ранее неоднократно судимый гражданин, предположительно, в группе лиц по предварительному сговору вымогал денежные средства в крупном размере у потерпевшей под угрозой распространения сведений, порочащих ее честь и достоинство, в период с ноября 2012 года до 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном 7 августа на сайте управления МВД по Ингушетии.

По словам источника, задержанный - брат 47-летнего жителя Экажево, похищенного из больницы в июне. По данным полиции, этот человек также входил в преступную группу, которая вымогала деньги, угрожая распространением порочащих сведений. Похищение из больницы было связано с внутритейповым конфликтом, информировал сегодня "Интерфакс".

Скриншот сообщения о задержании подозреваемого в вымогательстве, https://web.telegram.org/#/im?p=@bazabazonЧлены банды в Ингушетии соблазняли замужних женщин, снимали с их участием эротические видео, после чего заставляли под угрозой разоблачения снова и снова вступать в интимные отношения с другими мужчинами, говорится в сегодняшней публикации Telegram-канала Baza.

По данным канала, руководитель банды после покушения на него родственников одной из жертв попал в больницу. Мужчину смогли отбить его родственники, после чего он попал в руки полиции, информировал канал.

Примечание:

"Знакомые убитой при стрельбе в Ингушетии рассказали о ее бизнесе", "Очевидцы рассказали о деталях инцидента в торговом центре Назрани", "Росгвардия подтвердила информацию об убитых в Назрани".

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