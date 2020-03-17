Жители Чечни пожаловались на принудительные субботники вопреки угрозе коронавируса

17 марта 2020, 04:39

Чиновников, сотрудников школ и учащихся в Чечне принуждают к участию в массовых субботниках на фоне ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне на 13 марта семь жителей Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирус. В регионе действует горячая линия по коронавирусу, но местные жители пожаловались, что не получают от операторов ответов на вопросы о способах лечения и дефиците медицинских масок. Каникулы в чеченских школах с целью профилактики коронавируса продлятся с 17 марта по 25 апреля, а вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта.

Ранее министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман. Рамзан Кадыров в своем официальном выступлении призвал не бояться коронавируса, поскольку все люди смертны, и заявил, что избежать заражения поможет вода, смешанная с медом и лимоном, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Чечни пожаловались 16 марта корреспонденту "Кавказского узла" на принуждение принять участие в массовых субботниках несмотря на объявленные меры по профилактике коронавируса.

«У нас вчера (16 марта) был субботник по очистке территорий у дорог и приведению в надлежащий вид мечети. Участвовали сотрудники администрации, работники школ, активисты молодежных организаций. Обочины дорог чистили, сухостой и мусор жгли, деревья белили, в мечети молодежь работала. В принципе, наведение чистоты и порядка дело хорошее, но почему именно сейчас, когда везде профилактика коронавируса объявлена? По России и за пределами крупные мероприятия решено не проводить, вот что беспокоит», - рассказал житель Веденского района Асламбек.

«Весь мир, можно сказать, пытается оградиться от коронавируса, где-то школы и вузы закрывают, где границы перекрыли, где-то спортивные и прочие мероприятия отменяют, а у нас и на футбол людей согнали на днях, теперь вот еще велено субботники проводить в населенных пунктах, мечети и кладбища повсеместно чистить. Сам глава буквально недавно высказался на тему того, чтобы люди воздержались от участия в мероприятиях с большим числом участников, и практически сразу после этого у нас объявили субботники. Странная логика», - заметила преподаватель грозненской школы Зарема.

Она отметила, что ее ученики накануне принимали участие в субботнике по очистке территории местной мечети, а самим педагогам вместе со старшеклассниками в конце прошлой недели пришлось заниматься уборкой закрепленной за учреждением территории.

«В пятницу во время рузба-намаза мулла призвал верующих поучаствовать в очистке территории мечети и кладбища. Собралось несколько десятков человек, молодежь тоже пришла. Фундамент где надо - подправили, внутри уборку сделали, окна отмыли, мусор убрали, где надо - кустарник вырубили. Работали полдня примерно. Другая группа на кладбище работала, там людей побольше собралось, тоже порядок навели. Кто-то в масках работал, но большинство без них были. Сейчас только и разговоров, что о коронавирусе, от которого люди умирают. Вроде бы у нас пока больных не выявлено, но все равно, мне кажется, желательно было бы не собирать много людей на такие мероприятия», - полагает житель Аргуна Шамиль.

«Нас начальство погнало на субботник, пояснив, что это указание сверху. Пыталась оспорить это, сказав, что сейчас есть опасность вирусной инфекции, и собирать народ на какие-то мероприятия неправильно и опасно. На что он привел мне слова Рамзана о том, что бояться коронавируса не стоит, потому что и так все умрут, а если я так категорически против участия в субботнике, то могу просто писать заявление на увольнение. Что делать? Пришлось быть на месте вместе со всеми, белила с коллегой деревья полдня. На всякий случай сделали себе самодельные маски, в аптеках их уже не достать», - утверждает сотрудница одного из республиканских ведомств Марет.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. 12 марта выявлен первый случай инфицирования коронавирусом на юге России. Тест показал положительный результат у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. С сегодняшнего дня власти региона усилили меры санитарной безопасности в международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Вузы Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Кубани, Ростова-на-Дону, Волгограда и Астрахани в связи с распространением инфекции переходят на дистанционной обучение.

Представитель духовенства назвал субботники на территории мечетей богоугодным делом

Сотрудник аппарата главы и правительства Чечни сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что масштабные субботники в населенных пунктах республики ведутся с конца минувшей недели.

«Субботники идут повсеместно. В них задействованы работники министерств, ведомств и организаций, активисты патриотических организаций, привлекаются и местные жители», - отметил сотрудник ведомства, добавив, что подобные мероприятия ежегодно проводятся в Чечне с наступлением весны.

На 16 марта в России зафиксировано 93 случая инфицирования коронавирусом, восемь человек выздоровели. Смертельных случаев нет, говорится на сайте Covid 19.

Имам одной из мечетей Магомед сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "участие в благоустройстве или ремонте мечети - это такое же богоугодное дело, как и участие в ее строительстве".

"За это мусульманин получит награду от Всевышнего, а обязанность каждого верующего – стремиться к довольству Аллаха. Радует то, что в таких работах активно участвует молодежь, наше будущее", - заявил он.

Он также отметил, что "коронавирус или другая эпидемия - все это испытания, которые Всевышний насылает на своих рабов".

"В достоверном хадисе сказано, что если верующий оказался на территории, пораженном чумой, то ему не следует бежать оттуда. Но в то же самое время не следует направляться туда, где проявилась какая-то эпидемия. У нас коронавируса не выявлено, поэтому не стоит чрезмерно этого всего опасаться. Нужно надеяться на милость Аллаха", - заявил имам.

Информация о субботниках, проводимых в Чечне, опубликована и в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный". По данным на 04.48 сегодня, 17 марта публикация набрала 32422 просмотра и 35 комментариев. При этом среди них нет ни одного критического, никто из пользователей не упоминает о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Жители Чечни и ранее жаловались на принуждение участвовать в субботниках. По мнению главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, подобная практика является продолжением традиций советских времен. "В советское время всех призывали работать на субботниках. А в настоящее время я не слышала, чтобы в других регионах были аналогичные чеченским субботники", – отметила правозащитница.

Адвокат Евгений Черноусов отметил, что заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно. "У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию", – пояснил он. По словам юриста московской правозащитной организации "Право-45" Юлии Федотовой, принуждение студентов и школьников участвовать в общественных мероприятиях противоречит Конституции и ряду законов, в том числе ФЗ №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествия и пикетированиях"

Сотрудникам правоохранительных органов рассказали о мерах против заражения коронавирусом

Тем временем указание строго соблюдать правила личной гигиены для профилактики заражения коронавирусом дано сотрудникам правоохранительных органов Чечни. Руководители подразделений МВД Чечни предупреждают своих подчиненных об опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сотрудники правоохранительных органов рассказали корреспонденту "Кавказского узла".

«Накануне на утреннем разводе начальник отдела предупредил всех, чтобы максимально соблюдали правила гигиены во избежание заражения коронавирусом. По возвращении в подразделение с патрулирования необходимо в первую очередь мыть руки с мылом. Дома желательно принять горячий душ. При общении с людьми на улице также быть внимательными и осторожными. Это, как сказал командир подразделения, элементарные вещи, которые помогут защититься от вируса. Ну и, конечно, при малейшем подозрении на заболевание – повышение температуры, головная боль, першение в горле - нужно сразу обращаться к врачу», - рассказал сотрудник одного из подразделений МВД Чечни Ахмад.

«Нам уже несколько дней подряд напоминают о том, что нужно постоянно мыть руки, не тереть глаза на улице, следить за своим общим состоянием, потому что риск распространения коронавирусной инфекции очень высок, хотя официально у нас больных с таким диагнозом нет. 13 (марта) были на дежурстве на стадионе «Ахмат», когда играли наши и «Динамо», так всем выдали маски и перчатки. Такое у нас было впервые, и это заставляет задуматься. Значит угроза очень серьезная, хотя открыто об этом не говорят», - полагает Муса.

«Вчера на построении командир заявил, что всем надо быть предельно внимательными, как можно чаще мыть руки, принимать горячую ванну или душ по возможности, пить чай с лимоном, употреблять больше чеснока и лука, и чтобы домашние тоже это делали. Все это для профилактики коронавируса, который сейчас повсеместно распространяется. Сказать по правде, прежде не придавал этому всему особого значения, а теперь начал побаиваться, мало ли что», - заметил сотрудник чеченской полиции Ибрагим.

Что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".