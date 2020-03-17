Жители Чечни назвали причиной паники введенные властями ограничения

17 марта 2020, 13:34

Небывалый наплыв покупателей в продуктовых магазинах и оптовых базах в Чечне стал реакцией на меры против распространения коронавируса, принятые федеральными и республиканскими властями, предположили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни не бояться распространения коронавируса и прекратить скупать продукты. Он пригрозил, что распространителям панических слухов в соцсетях придется извиняться. Пользователи Instagram предположили, что люди скупают продукты, опасаясь не дефицита, а повышения цен.

Ранее житель Чечни Рустам Амаев, а затем Аслан Садалиев публично извинились за распространенные в соцсетях сообщения об эпидемии коронавируса, которые вызвали панику в республике. И Амаев, и Садалиев назвали эти сообщения шуточными. Оба извинения сопровождались комментариями чиновников и врачей – это навело местных жителей на мысль, что Амаев и Садалиев подверглись давлению. Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

По словам продавца магазина продуктовых товаров Хеды, 16 марта покупателей было больше, чем в дни завершения месяца поста Рамадан, когда люди готовятся к празднику Ураза-Байрам. "Это было что-то. Мешками закупали муку, сахар, крупы, макароны, масло топленое и постное - в общем, все, что можно хранить несколько недель. Такого, как мне кажется, даже перед праздником Ураза-Байрам не бывало, когда люди тоже скупают продукты для праздничного стола. Мы до 23 часов ночи работали. Магазин, можно сказать, «вымели» подчистую. Только соки, специи, сладости и кое-что другое осталось", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местных жителей напугали меры, принятые федеральными и республиканскими властями против распространения коронавируса, считает грозненка Роза. "Такой паники, как вчера в магазинах, я даже в войну, мне кажется, не наблюдала. Скупают все подряд, названивают родным и знакомым, чтобы приехали и закупили продукты. Ужас творился, одним словом. Людей, как мне кажется, напугали сообщения о том, что Россия границы закрывает, а значит, завоз продовольствия может сократиться. Ну и наши местные власти «помогли». Буквально на днях говорили, что все нормально, опровергали информацию о том, что садики и школы будут закрываться, а вчера – раз, и ввели досрочные каникулы, причем больше, чем на месяц. Естественно, люди испугались и побежали запасаться, мало ли что", - сказала жительница Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне по состоянию на 16 марта не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, 25 человек были помещены в карантин. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они начинаются сегодня и продлятся по 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта.

Панические подозрения подогрела, в частности, информация о закрытии школ и детских садов, указал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Докка. "Вчера у людей началась действительно паника. Все бросились в магазины, скупают муку, сахар, крупы, масла - все, что можно хранить достаточно продолжительное время. Объездил пять крупных оптовых магазинов – везде огромные очереди, проехать было невозможно, потому что все заставлено машинами. Ну еще и рассылка видео, снятых в магазинах, по WhatsApp пошла, что тоже накалило страсти. Крупные продуктовые магазины до полуночи работали - везде были очереди, а покупатели все шли и шли", - рассказал житель Грозного.

По его словам, на фоне ажиотажного спроса поднялись цены. "Хотел мешок сахара и мешок муки по 50 килограммов купить, нигде вчера не нашел. Только есть пакеты по 5 и 10 килограммов. И то цены на 20-30 рублей подняли - думаю, и дальше они будут расти", - сказал Докка.

Грозненка Лейла сообщила, что не планировала делать запасы продуктов, пока не посмотрела видео об очереди на оптовом складе. "Как муж приехал с работы, сразу поехали на большой оптовый склад, что недалеко от дома. Действительно, очереди были человек в 30-40. Сахар и мука уже закончились, хотя буквально днем ранее чуть не до потолка там часть помещения была забита мешками. Купили немного круп, пару бачков постного масла, топленое масло и еще немного продуктов. Сегодня будем искать, где купить муку и сахар. Цены уже вверх пошли, насколько я знаю", - указала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Другая жительница Чечни, Фатима, сообщила, что запаслась не только продуктами, но и лекарствами. "[Медицинских] масок нигде не могла найти. Наткнулась в одном месте, а они по 25 рублей за штуку уже продаются. Владелец аптеки тоже моя знакомая. Клялась, что из Москвы ей поставляют маски по 19.50 за штуку. Взяла 10 масок на всякий случай, хотя толку особого, как мне кажется, в них нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

К скупке продуктов привело и ухудшение экономической ситуации в России, полагает житель Чечни Умар. "Границы между странами закрываются, коронавирус распространяется, плюс еще рубль продолжил падение вчера - а значит, жди очередного скачка цен, вот население и запаниковало", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Продукты действительно скупают, подтвердил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Люди закупают продукты по всей республике. Панически, может быть, это не делается, но запасаются - это точно", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Недостатка продуктов в магазинах не заметно, отметила чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Слышала, что идет паника, но вчера сама проехалась по нескольким супермаркетам, и особого ажиотажа не увидела. Прилавки завалены всеми продуктами. Единственное, что меня удивило: одна женщина закупила 10 бутылок яблочного уксуса, столько же меда и корицу с куркумой. На мой вопрос, для себя ли она это берет, ответила, что с такими продуктами она никакого вируса в короне не боится", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Муфтий Чечни Салах Межиев, как и Рамзан Кадыров, призвал местных жителей сохранять спокойствие. "Никому не надо пугаться. Голод на нашу землю не придет. Люди обеспокоены, закупают продукты… нет, если на то будет воля Всевышнего, сказано, что голода на нашей земле не будет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова муфтия, сказанные на видео, опубликованном 16 марта в Instagram-паблике "ЧП Чечня".

Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе" отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".