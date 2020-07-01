Чеченские бюджетники сообщили о принуждении к голосованию

01 июля 2020, 15:44

Сотрудники бюджетных организаций Чечни заявили, что руководство требует от них фотоотчета об участии в голосовании по внесению поправок в Конституцию России. К середине дня явка в республике достигла уже 88,71%, заявил избирком.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам к Конституции. За первые пять дней голосования, до вечера 29 июня, на участки в Чечне, по данным избиркома республики, пришли 72,97% избирателей. Изменение Конституции необходимо для сохранения государства, заявил глава Чечни и призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Пожизненный президентский срок для Владимира Путина выгоден самому Рамзану Кадырову, указали некоторые пользователи Instagram.

Конституционные поправки предполагают несменяемость власти и задевают национальные чувства, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства, а активисты указали, что итоги самого голосования легко сфальсифицировать. "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

По данным на 12.00 1 июля, явка на голосование по конституционным поправкам в Чечне достигла 88,71%, со ссылкой на избирком республики сообщила в своем Instagram-паблике гостелекомпания "Грозный".

Руководство бюджетных организаций в Чечне требует подтвердить участие в голосовании фотографией с избирательного участка, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" бюджетники. "Начальство строго-настрого указало, что надо принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В подтверждение того, что посетил участок, надо сделать фото на месте. У меня знакомая работает в участковой комиссии недалеко. Заехал вчера утром к ним по дороге на работу, сделал фото на телефон рядом с урной для голосования и скинул руководителю", - утверждает работник одного из республиканских ведомств Умар.

О том же рассказал и сотрудник подразделения республиканского МЧС Хамзат. "Наше начальство голосовало непосредственно на месте на территории министерства, а остальным приказали обязательно проголосовать на своих участках. Подтвердить участие необходимо фотографией у урны с бюллетенем. Как я понял, это не только нас, но и всех бюджетников касается", - отметил местный житель.

"Нам дали установку посетить свои участки и проголосовать за поправки в Конституцию. Я это сделала еще 27-го числа на своем участке. В подтверждение участия в голосовании, как и было указано, сделала селфи на телефон. Это тоже обязательное условие. Кто еще не проголосовал, обязательно должен это сделать сегодня и также представить фото. Однокашник работает в Минспорта, так им сказали снимать фото с участка для голосования и скидывать в Instagram с хэштегом "Конституция 2020" или что-то в этом роде", - рассказала грозненка Зарема.

Работники участковых избирательных комиссий подтвердили, что отдельные участники голосования снимали себя на мобильные телефоны рядом с урнами для голосования. "Есть такие, кто делает фото с бюллетенем в руке или на фоне урны для голосования. Сначала не понимала, зачем они это делают. Оказалось, что это у них такой своеобразный отчет руководству о том, что они были на голосовании. Во всяком случае мне несколько человек так сказали", - сообщила работник участковой избирательной комиссии в Ленинском районе Грозного, Малика.

В школах Ачхой-Мартановского района был составлен график дежурств учителей на избирательных участках с 25 июня, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" учительница младших классов одной из школ района, Элина. "Дежурили по полдня. Накануне, 30 июня, нам в школу пришло распоряжение, чтобы мы все пришли на избирательные участки в деловой одежде. Почему-то многие решили, что деловая одежда - это темные тона, и пришли на избирательные участки в темных платьях и хиджабах. Говорю директору, что я уже проголосовала, а она мне посоветовала сделать вид, что я только 1 июля голосую, но фото нужно обязательно сделать", - рассказала учительница.

Для отчета о голосовании пришлось зарегистрироваться в Instagram, отметила она. "Хотя многие проголосовали еще раньше, но сделали вид, что голосуем сегодня. Засняли этот момент и отправили в Instagram с надписью: "Я голосую за Конституцию". Директор следила, чтобы все сфотографировались", - заявила педагог.

Сотрудница одной из правительственных структур Чечни, Айшат, сообщила, что ее и коллег заранее предупредили о необходимости проголосовать именно 1 июля. "Некоторые возмущаться стали, что еще есть в городе больные COVID-19, зачем приходить и голосовать именно 1 июля, когда наверняка будет больше народа на избирательных участках. Но приказы свыше, как в армии, не обсуждаются. Как и было решено, что нужно проголосовать до обеда, так и сделали. Я сфотографировалась и отправила не в Instagram, а в группу в WhatsApp. У нас есть главный за голосование, который отправит в Instagram наши снимки. Какой будет сопроводительная подпись, не знаю", - рассказала Айшат.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".