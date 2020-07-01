Идея Кадырова о пожизненном президентстве Путина вызвала споры в Instagram

01 июля 2020, 07:06

Пожизненный президентский срок для Владимира Путина, предложенный главой Чечни, выгоден самому Рамзану Кадырову, предположили некоторые пользователи Instagram. Их оппоненты поддержали главу Чечни, посчитав, что достойной альтернативы Путину нет.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам к Конституции. За первые четыре дня голосования на участки в Чечне, по данным избиркома республики, пришли 63,17% избирателей. Изменение Конституции необходимо для сохранения государства, заявил глава Чечни, и призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.

Фрагмент выступления главы Чечни Рамзана Кадырова был опубликован в Instagram-паблике chechnya_life вечером 30 июня. К 5.00 мск 1 июля публикация набрала 36 тысяч просмотров и 346 комментариев. У паблика 326 тысяч подписчиков.

Часть пользователей Instagram выразила возмущение предложением Кадырова. "Мы же не в средневековье живём, где один глава до старости лет сидит. Как можно узнать, что нет ему достойного кандидата [на замену], если, кроме него, там никто не сидел? Есть сотни тех, кто может его достойно заменить и управлять страной!" - считает пользователь _pro100_777.

"Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе", - заявил ранее Кадыров на совещании.



Пользователь nvu981 предположил, что Кадыров боится потерять свою власть. "Ну конечно, если придет кто-то другой, ... Кадыров первым слетит с трона!" - считает pravda0418. "Этой категории людей Путин необходим как воздух, без него им будет труба", - заявил ibragimdsd. С этим согласился dujt.nhi: "Правильно, потому что, в таком случае, и он станет пожизненным пехотинцем", - считает он.

Небольшая часть пользователей поддержала Рамзана Кадырова. "Правильно Рамзан говорит. Неизвестно, другой если будет, то что нас ждёт, да и кандидатуры президента РФ нет, так что пусть будет Путин", - написала luizaaa955.

На меры по финансовой поддержке родителей во время ограничений из-за пандемии обратила внимание marhazh88_. "Если каждый месяц по 10 тысяч на ребёнка будут выплачивать, как сейчас, то я согласна", - написала она.

"Володя, поднял страну. Кем была Россия до него? … Так что пускай Володя правит всю жизнь. На его материнские сертификаты пол Ингушетии построили. На детские пособия основная масса населения кормится", - написал merzhoev38001. "Поднял такую тяжесть и не надорвался, такого штангиста на олимпиаду надо отправить", - ответил ему kazbek_5033.

Новости о протестах против инициированных президентом России конституционных поправок размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок можно узнать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".