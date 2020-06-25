Юг России: как правят Конституцию

25 июня 2020, 14:14

Общероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше, а кое-кто уже проголосовал. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла».

Справились досрочно

В более чем 30, так называемых труднодоступных, селах Северной Осетии уже прошло досрочное голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным данным, явка составила почти 80%, причем около 87% проголосовали за поправки. Опрошенные «Кавказским узлом» политологи и журналисты считают, что итоги голосования без труда могли «нарисовать».

По словам председателя УИК №79 Владимира Цопанова, из 95 человек, которые приняли участие в голосовании, десять проголосовали на дому. Речь идет о жителях селений Камунта, Дунта и Галиат. Общее число избирателей в этих населенных пунктах — 124. На сайте ЦИК Северной Осетии опубликованы только сведения о том, что в труднодоступных и отдаленных местностях республики в Ирафском, Алагирском и Пригородном районах голосование состоялось .

В свою очередь, опрос председателей сельских участковых избиркомов в Дагестане показал, что явка на досрочное голосование по поправкам составила от 62 до 90 процентов. Голосование проходило на 106 участках в отдаленных и труднодоступных местностях Ахвахского, Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Рутульского, Унцукульского, Цумадинского и Шамильского районов Дагестана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки.

Когда и как можно голосовать

Общероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше - с 25 по 30 июня. Режим работы участков в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля большинство пунктов откроется в 08.00 и закроется в 20.00 по местному времени . Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избирательные комиссий (УИК) обязаны дать рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти. Но это не значит, что надо явиться строго в указанный день и час, каждый может сам выбрать удобное время .

Многие воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», позволившем выбрать удобный участок для голосования, например, по месту пребывания, а не только по месту прописки. Такое право получили, в частности, около 82 тысяч жителей Ростовской области. Также в России будут работать и передвижные участки.

Домашнее и электронное

Все желающие могут проголосовать в эти дни дома. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию. Никаких уважительных причин указывать не нужно .

С 25 по 30 июня можно проголосовать на портале 2020og.ru. Это, так называемое, электронное голосование. Оно возможно только для Москвы и Нижегородской области и требует учетной записи на портале Госуслуг или mos.ru, полученной до 14.00 21 июня 2020 года .

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, спустя два дня Конституционный суд одобрил поправки. Общероссийское голосование по пакету конституционных поправок было назначено на 22 апреля, однако было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Конституция против коронавируса

Идея растянуть голосование на неделю как раз и объясняется публично Центризбиркомом как профилактика в условиях пандемии, чтобы обеспечить социальную дистанцию между пришедшими на участки .

На избирательный участок предполагается пускать не больше 12 человек в час, на пол нанесут разметку - расстояние между людьми должно быть не меньше двух метров. У входа каждому будут замерять температуру, раздавать одноразовые маски, каждая из которых запакована, перчатки и ручки. В данном случае они тоже одноразовые. Член избирательной комиссии – в маске и за защитным экраном. Вход и выход в разных местах, чтобы люди не контактировали друг с другом .

Члены участковой комиссии и наблюдатели за день-два до голосования должны сдать тест на коронавирус . Но, например, в Калмыкии решили, что массовое тестирование членов УИК «нецелесообразно», и ограничиться обследованием «тех, у кого проявятся соответствующие симптомы».

Коротко о поправках

Для рассмотрения было внесено более 500 поправок . Но в марте к принятию во втором и третьем чтениях в проект изменений в Основной закон было внесено 206: федеративное устройство — 51 поправка, о президенте РФ – 19, про Федеральное собрание – 33, про правительство – 26, о судебной власти и прокуратуре – 23, про местное самоуправление – 12, предложения в преамбулу Конституции – 9, и, наконец про процедуру общероссийского голосования и порядок вступления в силу всех поправок – 33 .

Одно из самых обсуждаемых нововведений - норма об обнулении предыдущих сроков действующего президента, то есть, Владимира Путина, который занимает этот пост уже четвертый раз .

О языке

Для Северного Кавказа принципиально, что одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа. В то же время вводится поправка о государственной защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, и гарантии сохранения этнокультурного и языкового многообразия .

Коротко о действующей Конституции РФ

Действующая Конституция, принятая в 1993 году, состоит из девяти глав, из которых 1-я, 2-я и 9-я неизменяемы. Главы 3-8 могут изменяться. Для этого нужно согласие субъектов Федерации, Государственной думы, Совета Федерации и президента .

За время действия этой Конституции было проведено несколько изменений. Наиболее крупными были поправки, выдвинутые в президентском послании 2008 года, в частности увеличившие президентские сроки с 4 до 6 лет. Среди других поправок: поправка об объединении Верховного и Арбитражного судов, а также поправка о назначении представителей президента в состав Совета Федерации. Также в Конституцию вносились изменения, связанные с образованием или ликвидацией субъектов Федерации, а также с их переименованием .

Примечания