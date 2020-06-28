Избирком Кабардино-Балкарии отчитался о высокой явке

28 июня 2020, 04:00

В первый день голосования по поправкам к Конституции явка в Кабардино-Балкарии составила более 11 процентов от общего числа избирателей, сообщила секретарь республиканского избиркома Наталья Беспалова. При этом участки, которые посетила 27 июня корреспондент "Кавказского узла" в Нальчике, были пусты.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам к Конституции. 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать и голосовать за каждую по отдельности.

Общероссийское голосование по поправкам к действующей Конституции состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше - с 25 по 30 июня. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Корреспондент "Кавказского узла" 27 июня побывала на трех избирательных участках в Нальчике - №130 в здании школы-лицея №2, №160 в офисном здании ОАО "Каббалкэнерго" на улице Пушкина и №131 в здании Центра образования на улице Революционная, 8.

На участке №130 корреспондента встретил мужчина в маске, он предложил обработать дезинфицирующим составом руки, вручил пакет с маской, перчатками и ручкой. После этого голосующие могут пройти далее, где им уже вручили бюллетени. Члены УИК были одеты в защитные костюмы, маски и очки.

Каждые два часа помещение обрабатывается дезинфицирующими средствами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель участковой избирательной комиссии Руслан Машуков.

"Явка хорошая, приходят целыми семьями. У нас тут воинская часть рядом, поэтому с явкой проблем не возникает", - отметил он.

На 1 июля - в основной день голосования - на участке планируется проведение концерта, подготовленного учащимися школы. По словам Машукова, школьники готовили концерт к 9 мая, но из-за карантина его показать не удалось. Концерт пройдет на крыльце школы, на свежем воздухе.

В присутствии корреспондента "Кавказского узла" голосующих на участке не было, как не было их и на участке №160.

На участке №131 звучали патриотические песни. Здесь голосовала одна женщина. На входе у нее измерили температуру бесконтактным термометром, брызнули на руки дезинфектор, вручили пакет с маской, перчатками и ручкой, после чего она получили бюллетень и проголосовала. Она отказалась сказать корреспонденту "Кавказского узла", как проголосовала.

Затем на участок пришел голосовать мужчина, но из-за того, что у него не оказалось с собой паспорта, его отправили за ним домой.

Из трех посещенных участков лишь на участке №131 велось наблюдение. Здесь присутствовала член Общественной палаты Кабардино-Балкарии Татьяна Григорьева.

Она рассказала, что следит, чтобы соблюдались меры защиты, не нарушались права избирателей. "Никаких ЧП на участке не было", - заявила наблюдатель.

Зампредседателя УИК сообщила, что в основной день голосования 1 июля на участке намечен концерт Нальчикского хора ветеранов.

Секретарь Избиркома КБР Наталья Беспалова сообщила, что уже более 60 тысяч жителей Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам к Конституции РФ 25 июня.

"В первый день явка составила 11,2% от общего число избирателей республики. Это 60 тысяч 439 человек", - цитирует "Интерфакс" секретаря республиканского избиркома.

В списки голосования по поправкам к Конституции РФ включено 537 720 избирателей Кабардино-Балкарии.

Представитель регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что члены КПРФ, которые входят в состав участковых избирательных комиссий, как правило, являются лицами преклонного возраста, и из-за опасности заболеть они не приглашены для работы на участках.

Жители Нальчика прокомментировали поправки к Конституции

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нальчика поделились своими мнениями по поводу поправок к Конституции. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных горожан.

Нальчанка, которая отказалась представиться, сказала, что голосовать не планирует, так как разочарована повышением пенсионного возраста. "Мне сейчас 55 лет. Если бы пенсионный возраст не повысили, я бы сейчас ушла на пенсию. Теперь мне еще придется работать до 2024 года, а моему мужу придется работать еще десять лет. Ничего социально значимого в этих поправках я не вижу", - заявила она.

Еще одна горожанка на условиях анонимности призналась, что еще не решила, будет ли голосовать за поправки. "Я еще подумаю", - сказала она.

Также отказавшаяся представиться жительница Нальчика заявила, что "сначала Конституцию испортили, теперь хотят ее исправить". "А так как испортили без нас, то пусть и исправляют без нас", - заявила она.

Сотрудница одного из республиканских ведомств на вопрос, не указывали ли им голосовать за поправки, ответила, что подобных указаний не поступало. "Я проголосую за, потому что мне нравится поправка о том, что высшие должностные лица страны не должны иметь двойное гражданство, счета и недвижимость за границей", - сказала она.