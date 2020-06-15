Поправки в Конституцию о федеральных территориях обеспокоили активистов на Северном Кавказе

15 июня 2020, 05:45

Поправки в Конституцию не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Юга России. По их мнению, итоги голосования легко сфальсифицировать, а каждую из поправок нужно было обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности. Активисты в республиках Северного Кавказа также высказали обеспокоенности неточными формулировками о федеральных территориях. При этом у представителей различных партий и организаций нет единой позиции относительно бойкота голосования.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Опрошенные 14 июня корреспондентом "Кавказского узла" ростовские активисты и правозащитники выступили как против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, так и против голосования как формы их принятия.

Руководитель Ростовской областной правозащитной организации "Быть услышанным" Жанна Пшихопова считает, что простому человеку сложно разобраться в большом количестве поправок, которые будут вноситься в Конституцию. По ее словам, каждую поправку необходимо обсуждать и по каждой голосовать отдельно, тогда как гражданам предлагается голосовать за "сырые" поправки без обсуждения, так сказать, "на доверии".

"Я не согласна с поправками по мерам социальной поддержки. Я хочу видеть конкретику [...] Пенсионный возраст обязаны вернуть. На пенсию человек должен достойно жить, а не существовать. Минимальная пенсия должна быть такова, чтобы, оплатив все расходы по ЖКХ, пенсионер не стоял на паперти или питался из мусорного бочка", - заявила Пшихопова.

Она призвала голосовать против поправок. "Считаю, что все проблемы могут решаться только через свободные демократические выборы всех уровней, а не узурпацией власти действующим президентом", - резюмировала Пшихопова.

Представитель штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Леонид Санкин также считает, что изменения в Конституцию можно вносить только по отдельности, обсуждая каждую поправку, поэтому лично он на голосование не пойдет.

"Я никого не призываю не голосовать или не идти. Но не забывайте, что наблюдения нет, паспортные данные не переписывают, действие будет идти семь дней, и никто не будет нести никакой ответственности за "карусели", вбросы и прочие нарушения", - отметил Санкин.

Он также добавил, что главной опасностью в период эпидемии коронавирусной инфекции является сама процедура голосования, особенно выездная его форма. "Голосование по поправкам незаконно с правовой точки зрения [...] и опасно с точки зрения распространения короновирусной инфекции", - заключил Санкин.

Тейпы Ингушетии бойкотируют голосование

Представители ингушских тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых направили президенту России открытые письма с отказом поддержать поправки в Конституцию в связи с "отсутствием диалога власти и общества и преследованием граждан страны по политическим мотивам". Затем к ним присоединились тейпы Хулой и Шаухаловых, а также тейпы Торшхоевых и Аушевых.

Представитель тейпа Гагиевых Багаудин Гагиев признался корреспонденту "Кавказского узла", что не будет принимать участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. По его мнению, эти поправки не принесут ничего хорошего, в частности, ингушскому народу.

«На протяжении десятилетий мой народа ждет, когда восторжествует справедливость, и наконец-то будет реализованы основные принципы закона о репрессированных народов. Но федеральная власть на проблемы и нужды ингушского народа не обращает внимания. Мы принимали участие в выборах президента России, в выборах депутатов в Госдуму, надеясь, что будут решены территориальные проблемы нашего народа. Бесполезно», - заявил он.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

По мнению Гагиева, на данном этапе многие уже не верят, что что-то может измениться к лучшему. «Итог голосования уже предрешен [...] Голосование будет проходить практически без участия наблюдателей. Не будет допущены на участки и журналисты. Поскольку голосование будет проходить в таком вот закрытом режиме, я не верю, что результат будут справедливым, поэтому голосовать не буду», - заявил он.

Нецелесообразным считает участие в голосовании по поправкам в Конституцию и член Совета тейпов республики Ингушетия Осман Оздоев.

"Меня не убедили многочисленные телевизионные шоу, передачи и «круглые столы», участники которых говорят о необходимости проголосовать за поправки к основному Закону России, которые сделают жизнь россиян лучше. На сегодняшний день я в своей родной республике наблюдаю иное. Те, кто действительно болеет душой за свой народ, за участие в двухнедельном митинге и выступления за справедливое решение территориальных проблем вот уже второй год находятся под арестом. Содержится под стражей Зарифа Саутиева, которую обвиняют в преступлениях, которые ею не совершались, чему подтверждением видеоматериалы. Ее арест – это пощечина всему ингушскому народу. Ахмед Погоров, который на высоком профессиональном уровне провел расследование ряда коррупционных дел, сейчас находится в федеральном розыске"

По мнению Оздоева, "если будут приняты поправки, то Путин решит свою главную проблему — сменяемость власти". "Его сторонники утверждают, что сменяемость будет необходима, когда государство станет сильным извне. Но ведь без сменяемости власти нельзя преодолеть коррупцию, воровство, тотальное гниение системы управления. Без сменяемости власти невозможно участие общества в управлении страной, разрыв между народом и властью увеличится еще больше. А у нас сейчас в Ингушетии и так все плохо. За последние несколько лет наш народ не получал никакой поддержки со стороны федеральной власти. Я не верю, что поправки к Конституции, за которые нам предлагают голосовать, решат проблемы нашего народа. Вот поэтому я не буду голосовать», - сказал Оздоев.

Краснодарские активисты призвали голосовать против поправок

Эколог, член федерального совета партии "Яблоко" Евгений Витишко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что планирует пойти на участок и проголосовать против внесения изменений в Конституции РФ.

"Призывать я никого не призываю, это моя позиция. "Яблоко" призывает бойкотировать, но я считаю, что чем больше людей через это голосование покажет, что не поддерживает эти поправки, тем быстрее власти станет понятно, что люди против", - считает Витишко. Он отметил, что если большинство россиян проголосует против, но в результате поправки будут приняты, это может стать причиной массовых протестов.

"Основная моя претензия - что мы не можем проконтролировать весь процесс

голосования. И это говорит о полной непрозрачности этого плебисцита. Понятно, что оно не будет соответствовать мнению жителей страны на самом деле", - заявил

активист.

Витишко считает, что поправки "сырые", требуют дискуссий и долгого экспертного обсуждения. "Здесь никакой дискуссии не было, поправки написаны на коленке. Я считаю, что все поправки, которые они пропагандируют, не соответствуют духу предыдущей Конституции. Мы понимаем, что и эту Конституцию никто не соблюдал, но она была нацелена на свободы. Я помню, как принимали Конституцию в 1993 году. Она обсуждалась. Хотя не было интернета, была дискуссия: какие свободы внести, какие главы менять, какие оставить. Считаю, что она была проработана хорошо", - заключил Витишко.

Независимый депутат Ейского районного Совета Александр Коровайный также призвал голосовать против поправок в Конституцию.

"Я считаю, что бойкот не даст ничего, как не дал бойкот выборов в 2018 году. Я считаю, что только активными действиями можно противодействовать, если мы не согласны с этими поправками. Минимальная явка на этом голосовании не установлена законом, и

поэтому то, что люди не поучаствуют, только упростит процедуру фальсификации, а активное участие в голосовании и наблюдение, наоборот, усложнит этот процесс", - считает Коровайный.

По его мнению, низкая явка позволит сфальсифицировать результаты голосования. Для исключения вбросов ейские независимые депутаты и активисты организовывают наблюдение, которое охватит все избирательные участки района, кроме того, от Общественной палаты Кубани будут работать наблюдатели.

"Судя по тому, какая ведется агитация в СМИ, по ТВ и в интернете, у меня сложилось впечатление, что власть пытается максимально нагнать явку с помощью бюджетников, военных, полиции. Далеко не факт, что все они проголосуют за эти поправки. По опыту выборов в сентябре у нас военные, которые всегда голосовали за кандидатов от "Единой России", в этот раз проголосовали за независимых кандидатов", - рассказал Коровайный.

По его мнению, те граждане, которые агитируют за бойкот, и считают, что

голосование не важно, так как поправки уже вступили в силу, неправы и не должны вводить других граждан в заблуждение. "Я думаю, что ничего не решено. Люди, придя на участок, могут все изменить. Поэтому я думаю, что активное участие здесь необходимо", - отметил Коровайный.

По его словам, после внимательного изучения предложенных поправок он пришел к выводу, что действительно нужные изменения в новую редакцию Конституции внесены не будут, а те социальные гарантии, которые активно рекламируются сейчас, прописаны в действующем законодательстве, и смысла в том, что они будут прописаны в Конституции РФ, нет.

"Мне не нравиться, что будет предоставлена неприкосновенность президенту после окончания его срока. Я считаю, что все равны перед законом, и если лицо, занимающее должность президента, совершает какие-либо преступления, он обязан отвечать за них", - считает депутат.

Он также не согласен с поправкой, которая позволит президенту РФ отправлять в отставку судей Конституционного суда, кроме того, будет сокращена их численность с 19 до 11 человек. Коровайный также считает ненужной поправку, которая встроит органы местного самоуправления в общую систему власти.

"Сейчас формально местное самоуправление из-за Бюджетного кодекса зависимо от федеральной и региональной власти. Даже если на местном уровне выбирается хороший, независимый глава, он вынужден просить помощи у вышестоящей власти, иначе тот процент финансирования - в Ейске он примерно пять процентов от собираемых на территории Ейского района денег - остается в местном бюджете, а все остальное поступает в краевой и федеральный бюджет", - отметил Коровайный.

Он также считает, что и сейчас есть рычаги давления на местную власть, но они официально не закреплены. "Что скрывается за этой формулировкой о встраивании местных органов власти в общую систему, пока непонятно. Сейчас хотя бы формально независимы местные органы власти. На основании этой поправки могут принять конституционный закон, который подчинит местные органы власти окончательно и региональным, и федеральным", - заключил Коровайный.

Авторы поправок умолчали о национальных автономиях

Первый секретарь Республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации по Кабардино-Балкарии Борис Паштов выступил против поправок.

"Я против поправок, которые предложила власть, по двум причинам. Первая причина - то, что в основе поправок обнуление. Мы выступили против этого, думаю, большинство граждан понимает, почему. Вторая – мы считаем, что действующая Конституция, по сути, не решает принципиальных вопросов нашего общества. Любых. КПРФ предложил свой вариант поправок из 15 пунктов, по которым мы запустили альтернативное голосование на информационных ресурсах КПРФ", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что голосование за предложенные коммунистами поправки, конечно, не будет иметь юридической силы, но оно продемонстрирует власти альтернативное мнение народа.

Говоря о сути поправок, лидер коммунистов Кабардино-Балкарии отметил, что все предлагаемые изменения можно было принять отдельными законами. Он также коснулся конкретных поправок, с которым не согласен, в частности, пенсионного вопроса. Паштов отметил, что рассматривает данную поправку как возможность держать пенсии на уровне прожиточного минимума.

"Ведь речь в поправке не идет об ежегодной индексации пенсии в соответствии с инфляцией, речь идет о том, чтобы пенсия была не ниже прожиточного минимума", - отметил он.

Он заявил, что пойдет голосовать против поправок. "Хотя понимаю, что после последнего заявления президента о том, что большинство поддерживает поправки, любое голосование теряет смысл", - добавил Паштов.

Лидер Регионального отделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов, как и другие представители партии, голосовать за поправки не пойдет. "На заседании политбюро партии «Яблоко» принято решение отказаться от участия в голосовании. Партия считает неприемлемым участвовать в антиконституционном фейковом голосовании, единственная цель которого - установление в России несменяемой власти и установление корпоративного авторитарного режима", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Коснувшись отдельно конкретных поправок, он, в частности, отметил, что, к примеру, в поправке о пенсионном обеспечении ничего не сказано о ее достойном уровне.

"Формулировка «о федеральных территориях» не расшифровывается, что имеется в виду. Понятно, что с экономической точки зрения создание экономически самодостаточных территорий оправдано, однако в этом вопросе есть камень преткновения – национальные автономии. В поправках про них ничего не сказано", - также отметил Кучмезов.

По его мнению, поправки меняют всю Конституцию, но при этом не решают две главные проблемы: сменяемости власти и принципа разделения властей на представительную, исполнительную и судебную.

Лидер регионального "Яблока" также отметил, что считает саму процедуру принятия поправок непохожей на голосование. Кроме того, по словам Кучмезова, в России еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом, и поэтому торопиться с голосованием по поправкам не следует.

Активисты Северной Осетии раскритиковали упоминание Бога в поправках

По мнению заместителя председателя организации "Матери Беслана" Анеты Гадиевой, "вызывает много вопросов весь запущенный процесс принятия поправок в Конституцию, хотя количество поправок скорее напоминает новую Конституцию".

"Предложенное «голосование» не предусмотрено российским законодательством. Оно скорее похоже на популизм и манипулятивный прием, направленный на легитимизацию выгодных конкретным политическим силам решений. Выявление воли граждан при принятии поправок в основной закон страны может проходить только в форме референдума. Для того, чтобы выявить действительно осознанную волю народа, нужно было провести широкую, продолжительную и содержательную дискуссии. Чего сделано не было. Обсуждение проходило спешно, в институциональных органах, без привлечения широких народных масс", - сказала Гадиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, голосование должно проводиться раздельно по каждой поправке. "По разным поправкам у одного человека могут быть противоположные мнения. Человек может поддерживать одну поправку и не поддерживать другую. Например, я считаю поправку «О запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные счета» правильной, хотя она особо не остановит эти должностные лица вывозить свои средства за рубеж, потому что иностранными гражданами могут быть их близкие родственники. Но, тем не менее, я бы проголосовала за эту поправку. Но поправку «О государствообразующем народе» считаю дискриминационной. Потому что непонятно, у всех остальных народов России какой будет статус? У нас в паспорте нет графы «национальность», у нас нет правового документа, определяющего национальность. Каким образом будет выявляться, что, условно, этот человек является государствообразующим, а другой - не государствообразующим? И в этой же статье говорится, что «культура России является уникальным наследием ее многонационального народа». То есть многонациональный народ России к образованию государства отношения не имеет, а к формированию общероссийской культуры имеет?" - задается вопросом Гадиева.

Она также считает "необходимой и правильной" поправку о запрете занимать пост президента более двух сроков. "Но следующая поправка о «снятии ограничений для действующего президента РФ на участие в выборах» чревата непредсказуемыми последствиями, за которые должен будет отвечать Конституционный суд", - добавила Гадиева.

Отдельно коснулась она и поправки "О единстве, Боге и исторический правде". "Ведь у каждого поколения были свои идеалы, и эти идеалы порой бывали антагонистичны друг другу. Так каким образом эти идеалы могут быть основой единства?" - интересуется Гадиева.

Критически оценила она и поправки о формировании Госсовета, неприкосновенность бывших президентов и пожизненном статусе некоторых сенаторов.

"По моему мнению, Конституция с новыми поправками будет отвечать тем задачам, решение которых будет выгодно определенным политическим кругам страны. Народ России существенной разницы не ощутит, потому что обновленная Конституция, скорее всего, будет таким же формальным, декларативным документом, как и предыдущий Основной закон государства. Доказательством того, что нынешняя Конституция РФ не исполняется, является Бесланский теракт. Если бы Основной закон страны исполнялся, то после Бесланской трагедии было бы проведено объективное и всестороннее расследование, и были бы привлечены к ответственности те должностные лица, которые должны были обеспечить гражданам России безопасность и право на жизнь", - резюмировала Гадиева.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

У политического редактора портала «ОсНова» Руслана Тотрова, по его словам, есть несколько вопросов к поправкам в Конституцию.

"В 67 статью добавили так называемое понятие федеральных территорий. Речь идет о том, что специальным законом они могут быть созданы в России, и этим же законом определяется порядок управления такими территориями. В связи с этим у меня сразу же возникает вопрос, каковы критерии и необходимость создания подобных территориальных объединений? Не может ли центр взять и сделать Пригородный район Северной Осетии федеральной территорией под предлогом того, что это спорная территория, на которую конституционно, по их мнению, в том числе, претендуют власти Ингушетии", - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и во Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Раскритиковал он и упоминание Бога в Конституции, в частности, во второй части статьи 67-1, где сказано, что "Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

"Как только я слышу упоминание Бога в контексте главного документа моей страны, я не могу более серьезно относится к нему по двум причинам. Во-первых, если мы столько говорим о сингулярности, утверждаем, что мы, безусловно, светское государство с четкими водоразделом между властью и религиозными институциями, то мне представляется очень странным упоминание Бога в контексте Конституции. Во-вторых, мы таким образом отчуждаем от себя большую армию атеистов. Я считаю, что упоминание Бога в Конституции категорически неприемлемо для светского государства, при этом будучи верующим религиозным человеком", - заявил Тотров.

Он также видит в новой редакции статьи 79, где сказано, что решение межгосударственных органов, то есть международных, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению, "прямую и неприкрытую попытку начать игнорировать решения Европейского суда по правам человека по многим резонансным делам".

"Для меня это говорит о том, что российское государство может окончательно отправить в утиль бесланское дело, а любые последующие решения ЕСПЧ вполне могут начать противоречить Конституции", - добавил он.

Что касается обнуления президентских сроков, то Тотров назвал его "максимально антиконституционным решением". Не понимает он и спешки с голосованием, тем более в условиях эпидемии коронавируса.

Процедура голосования вызывает много вопросов у активистов Дагестана

Во внесенном на голосование варианте Конституции главного экономиста фонда "Реальная политика" Халила Халилова, по его словам, не устраивает отсутствие поправки, запрещающей российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Халилов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что выступает против поправок из-за упоминания Бога и предоставления привилегий президенту после отставки.

«Я не пойму, а у нас что, в действующей конституции гей-браки разрешены были? Или может русский язык в школах не изучали? Или территорию страны отдать можно было? Нет», - также отметил он, но главным аргументом против поправок назвал принятие всей конституции "пакетом".

«Так называемое «голосование» за внесение изменений в Конституцию, где независимым наблюдателям и журналистам не позволят контролировать процесс подсчета голосов, должно пройти 1 июля, в разгар пандемии коронавируса, что ставит под угрозу здоровье десятков тысяч человек», - добавил он.

Против голосования "пакетом" высказался и политолог Деньга Халидов, возглавляющий оргкомитет дагестанского отделения движения «За новый социализм», и представляющий общественный комитет «Солидарность и свобода».

«Кроме того, в список поправок не включены ключевые предложения от лево-патриотических сил в лице КПРФ и других партий - о ресурсах, о Центробанке и другие. Не устраивает направленность на «обнуление» президентских сроков. По сути, вся эта затея с поправками есть ни что иное, как неявный референдум о доверии Путину», - заявил Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, он и его соратники по общественному движению призывают прийти на избирательный участок и проголосовать «против». Он также призвал граждан активно включиться в процесс независимого общественного контроля в дни голосования.

«Платформы «Мобильный избиратель» и «Бесконтактное голосование» позволят властям сфальсифицировать итоги голосования, поэтому мы, патриотические силы Дагестана в лице дагестанского общественного комитета «Солидарность и свобода» против таких методов голосования», - заявил Халидов.

Председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев также выступил против внесения поправок в Конституцию.

«На русский язык кто-то покушается? Как это закрепить в Конституции территориальную целостность нашей страны? У нас разве этого нет в нынешней Конституции, в статье 4? Также возникает вопрос по поводу двойного гражданства и счетов с западных банках чиновников, депутатов и губернаторов. Об этом есть целый федеральный закон, но его никто не исполняет. А если это будет прописано в Конституции, то все сразу испугаются? Нет!» - заявил Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он признался, что его мать, которая имеет стаж более 40 лет, получает при этом минимальную пенсию. «И если внесут поправку в Конституцию, ей что, будут платить больше? Не будут», - считает Хадулаев.

Недоумение у него вызывает сама процедура голосования, растянутая почти на неделю, а также интернет-голосование, которое, по его мнению, никто не сможет проконтролировать.

«Зная отношение людей к изменениям в Конституции, уверенно могу сказать, что люди в своем большинстве голосовать за изменения не пойдут. Если и пойдут, то значительное большинство проголосуют против», - резюмировал Хадулаев.

Волгоградцы раскритиковали большинство поправок

По мнению волгоградца Владимира Круглякова, целью внесения всех поправок в Конституцию является "пожизненное удержание власти Владимиром Путиным и его приближенными".

«Я против упоминания «государствообразующего народа» в Конституции; против ограничений по цензу оседлости для президента РФ - в XXI веке многие получают образование за рубежом; против запрета избираться президентом РФ для тех, кто ранее имел иное гражданство; против упоминание ограничений для региональных и муниципальных служащих, высших должностных лиц субъектов РФ в Конституции РФ - это нарушение принципов федерализма; против запрета для чиновников и судей на хранение денежных средств и открытия счетов в банках за пределами РФ - если человек заработал деньги честно, никто не должен ему указывать, что делать с ними. Я против фиксации в Конституции правопреемства РФ от СССР: все имущество уже давно поделено между бывшими республиками, вопрос с участием в международных организациях и договорах тоже решён. Я против упоминания брака, как союза мужчины и женщины - у нас живут разные люди, их права должны быть защищены. Поправки ставят вне закона один из основополагающих принципов международного права - права на самоопределение, при этом объявляя носителей русского языка «государствообразующим народом». Непонятно, какую веру в Бога передали гражданам предки, у многих они атеисты», - заявил Кругляков корреспонденту "Кавказского узла".

Он призвал выступить против поправок. «Как - не важно. Можно голосовать против, можно бойкотом. Но это должен быть именно бойкот, который нельзя перепутать с равнодушием. При этом мне непонятно, с чего некоторые бойкотирующие решили, что явку подделать нельзя. А тем, кто пойдёт, необходимо помнить о безопасности - коронавирус, увы, не побеждён», - добавил он.

Студент-историк местного вуза Василий Волынский заявил корреспонденту "Кавказского узла", что он "категорически против поправок Путина в Конституцию".

"Я против того, чтобы национальное право было приматом над международным. Это может привести к окончательному становлению тоталитарного государства, к судебному беспределу, потому что на права и свободы граждан всем будет окончательно наплевать. Думаю, через год-три у нас будет окончательно железный занавес, границы будут закрыты», - считает Волынский.

По его мнению, поправки "направлены на отмену независимости и несменяемости судей".

"Считаю, что это фундаментальный принцип юриспруденции. Еще с 1860-х годов в Российской империи был установлен принцип несменяемости судей. Это значит, что никто не может повлиять на решение судей, пригрозить им отставкой. Это принцип, который ведет к разделению властей. Но если эта поправка будет принята, у нас не будет отдельной судебной власти. Третья, самая сомнительная поправка - это введение непонятного органа Госсовета, который, к слову, уже был с 2000 года. Но теперь его полномочия будут расширяться. В какую сторону – непонятно. Боюсь, может дойти до того, что он и президента будет выбирать, не спрашивая народ, а выборы вообще отменят», - поделился Волынский опасениями.

По словам Волынского, организация голосования с помощью механизма «мобильный избиратель» «вызывает недоверие». «Есть предчувствие возможных фальсификаций», - сказал он.

У активистов в Элисте нет единой позиции по поводу участия в голосовании

Голосовать против поправок в Конституцию нет смысла, поскольку они фактически уже приняты, считает правозащитник Семен Атеев. Он заявил, что будет бойкотировать голосование.

«Эта циничная, а в условиях пандемии еще и безответственная процедура проводится с одной целью - продлить срок правления Путина. Пойти к избирательным урнам – значит имитировать массовой приход людей на участки. Говорить: «Я приду и вычеркну» - это наивная позиция. От наших голосов ничего не зависит вообще», - сказал Атеев корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, поправки «об индексации пенсии на уровне инфляции, о средней заработной плате не ниже прожиточного минимума» призваны отвлекать внимание от главных изменений в Конституции: «Суды практически становятся подотчетными Путину, создается альтернативный Совет Федерации, усиливается Госсовет – запасная гавань для Путина на случай, если он покинет пост президента. И самое главное – обнуление его срока президентства», - отметил Атеев.

Однако наиболее возмущение, по его словам, вызвал "приоритет российского законодательства над международным правом". "Теперь наши суды смогут не выполнять решения Европейского суда. То есть россиян лишают инстанции, где они могли отстаивать свои законные интересы. При том, что российское правосудие уже давно несамостоятельно и полностью зависит от исполнительной власти", - отметил Атеев.

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что не поддерживает бойкот голосования. Он убежден, что «действие всегда лучше бездействия».

«Идея бойкота может и хороша, но мне она не подходит по темпераменту – я люблю действовать. Власти в любом случае сфальсифицируют. Но в случае бойкота они с легкостью воспользуются голосами тех, кто не пришел на избирательные участки. Пусть в республике несколько десятков тысяч проголосуют против, а по всей стране – несколько миллионов. Главное - показать властям, что мы не согласны, что мы сопротивляемся хотя бы так, голосуя против. Нам говорят, что, участвуя в голосовании, мы придаем легитимность процедуре. Но если не участвовать, то что получается, все смирились?» - задается вопросом Бадмаев.

Поправки в Конституцию он назвал «бестолковыми». «Все эти изменения можно принять законами – и про пенсии, и про зарплаты. Более того, многое из того, что предлагается, давно уже принято, просто надо исполнять. Власти пользуются тем, что люди в основной массе малограмотны - и юридически, и политически - не интересуются этими темами. Поправки к Конституции – это записано в самой Конституции – принимаются только на референдуме. И за каждый вопрос на референдуме голосуют отдельно, а не пакетом. Постпред Калмыкии в Москве Сангаджи Тарбаев говорит, что ему нравится преамбула. Так и голосовал бы за преамбулу! Но отдельно по каждому пункту голосовать нам не дают. Поэтому надо идти и голосовать против всего пакета», - заявил Бадмаев.