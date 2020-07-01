Наблюдатель "Яблока" выдворен с участка в Волгограде из-за симптомов COVID-19

01 июля 2020, 11:36

Симптомы, схожие с проявлениями коронавирусной инфекции, стали поводом для удаления наблюдателя от партии "Яблоко" с избирательного участка в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. 29 июня члены волгоградского отделения партии "Яблоко" провели одиночные пикеты против поправок и раскритиковали саму процедуру голосования.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Сегодня утром в Ворошиловском районе Волгограда наблюдателя от партии "Яблоко" не допустили на избирательный участок № 313 из-за признаков ОРВИ, сообщает ИА "Высота 102".

По данным агентства, у мужчины была повышенная температура, члены комиссии не разрешили ему зайти на участок и отправили домой, уведомив об инциденте областное управление Роспотребнадзора.

По словам председателя ТИК Ворошиловского района Галины Либиной, у наблюдателя температура тела была 37 °С, а затем превысила 38 °С. "Все это время гражданин находился в специальном помещении, не контактируя с участниками голосования и членами комиссии. Медицинский работник, находящийся на участке, рекомендовал гражданину обратиться за медицинской помощью. После ухода наблюдателя помещение для голосования было обработано дезинфицирующими средствами", - приводит слова Галины Либиной агентство.

Очевидцы подтвердили, что симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, медработник обнаружил у мужчины при прохождении медицинского контроля на участке, пишет волгоградское издание "Остров Свободы".

Партия "Яблоко", по состоянию на 11.30 мск, не прокомментировала на своем сайте инцидент на волгоградском участке. На сайте "Карта нарушений" движения "Голос" информация о жалобе на недопуск наблюдателя также пока не опубликована.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Конституция Путина".