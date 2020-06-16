Жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию

16 июня 2020, 01:53

Необходимости вносить изменения в Конституцию нет, важно соблюдать уже принятые нормы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. По их мнению, от голосов граждан ничего не зависит.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Юга России раскритиковали поправки. По их мнению, она не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

В работе избирательных комиссий всех уровней в Дагестане для проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России примут участие 12 758 членов комиссий, сообщил председатель Избирательной комиссии республики Магомед Дибиров, чье интервью опубликовано на официальном сайте дагестанского избиркома.

По словам Дибирова, голосование пройдет на 1915 участковых избирательных участках. "Также будут реализованы процедуры голосования вне помещения для голосования. Оно будет проходить как непосредственно возле помещений для голосования в оборудованных для этого местах, так и на придомовых территориях, территориях общего пользования", - уточнил он.

Дибиров сообщил, что участки будут регулярно подвергаться санитарной обработке, при входе у всех будет измеряться температура, и те, у кого будут обнаружены признаки заболевания, смогут проголосовать в отдельном помещении, специально отведенном для этого.

А само голосование, по словам Дибирова, будет организовано таким образом, чтобы развести потоки голосующих на выходе и на входе, обеспечить соблюдение санитарной дистанции между членами избирательных комиссий, участниками голосования, наблюдателями.

"Голосование будет проводиться в течение шести дней до дня голосования с 25 по 30 июня, а также непосредственно в день голосования 1 июля как на участках для голосования, так и вне помещений для голосования. С 25 июня до 30 июня, а также в день голосования 1 июля граждане смогут прийти на свой участок для голосования и проголосовать. Это предусмотрено, чтобы на участках не скапливалось большое количество голосующих. При этом все процедуры будут соблюдены, будет обеспечена тайна и прозрачность процедур голосования. С 25 июня по 1 июля также граждане смогут проголосовать вне помещения для голосования. Оно будет проходить, в том числе, на придомовых территориях, территориях общего пользования", - сказал Дибиров.

Для тех граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, будет организовано бесконтактное голосование на дому, добавил он. "Проголосовать таким образом можно будет, позвонив в комиссию, подав заявление или передав такое обращение в комиссию при содействии других лиц, а также подав такое заявление через портал Госуслуг. На портале такое заявление уже можно подать, начиная с 5 июня до 14.00 мск 21 июня. Участковые комиссии начнут принимать такие обращения с 16 июня до 17.00 мск 1 июля", - отметил Дибиров.

Жители Махачкалы скептически отнеслись к предложенным поправкам в Конституцию

В Махачкале на магистральных дорогах установлены билборды с анонсом предстоящего голосования, передает корреспондент "Кавказского узла". На проспекте Петра Первого установлены два больших плаката с цветами триколора, крупной надписью "Наша Конституция" и еще более крупной "1 июля".

Многие горожане, опрошенные 15 июня корреспондентом "Кавказского узла", отказались отвечать на вопрос, планируют ли участвовать в голосовании. Большинство из тех, кто согласился ответить, заявили, что либо не пойдут на голосование, либо будут голосовать против. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

Девушка Яна заявила, что собирается отдать свой голос за внесение поправок в Конституцию, так как одна из них гарантирует защиту животных. "Я люблю животных и люблю, когда к ним хорошо относятся", - сказала девушка, добавив, что собирается пойти на свой избирательный участок 1 июля.

Директор частной фирмы Билал заявил, что не собирается участвовать в голосовании. "Я даже не интересовался этими поправками, потому что не до них было. Да и не интересно мне это", - отметил он.

При этом он высказался одобрительно о растянутом на неделю процессе голосования. "Во время самоизоляции кто-то сидел дома, а кто-то выходил, гулял. Если бы все сидели дома, то период изоляции не растянулся бы на два с половиной месяца. Поэтому меры предосторожности нелишние в этих условиях", - считает предприниматель.

Житель Махачкалы Магомед, уже вышедший на пенсию, намерен проголосовать против поправок. "Я против. Потому что ни одни изменения ни к чему хорошему не привели. Пусть сначала соблюдают ту Конституцию, которая уже есть, а потом вносят поправки. И многие так считают", - рассказал он.

При этом он считает, что от мнения населения "ничего не зависит", так как голосование будет проходить неделю и проконтролировать это будет некому. "Посчитать могут так, чтобы эти поправки были приняты. Перед любыми выборами все кандидаты такие гладкие, но после их избрания ничего не меняется", - добавил он.

Житель Махачкалы Арсен, работающий в сфере общепита, не собирается идти голосовать за поправки. По его словам, в этот вопрос он "не углублялся и не сформировал свое отношение к ним". "Я в принципе никогда не принимал участие в выборах. И сейчас не собираюсь. По этим поправкам есть разные мнения: кто-то поддерживает, кто-то категорически против. Я же ни "за", ни "против". Если же считать, что главная суть поправок в том, чтобы Путин смог и дальше находиться у власти, то я считаю, что мы и так станем свидетелями еще долгого его правления. Даже если эти поправки не пройдут. Эти 20 лет он это уже удачно практиковал", - отметил мужчина.

Житель Хасавюрта, работающий пенсионер Риза Гаджиев изучал предлагаемые поправки и решил отдать свой голос против их принятия. "К чему новые поправки, соблюдать надо то, что уже есть. Особенно я не согласен с "обнулением" Путина", - отметил он. Такого же мнения, по его словам, придерживаются все его коллеги, с кем он общается.

Если выборы пройдут в течение недели или будут проходить не на избирательных участках, то доверять итогам не стоит, считает он. "Это все способствует пропихиванию нужного результата. Голос тех, кто не пришел голосовать или не захотел, может быть потом включен как одобряющий", - предположил он.

"И так власти все что хотят, делают. Зачем им наши голоса? Они все равно сделают по-своему. Никакого народного голосования не будет. Если бы сделали это молча, без голосования, было бы лучше", - считает работница муниципального учреждения Махачкалы, попросившая не называть ее имя.

Она против принятия поправок, так как не доверяет властям, но при этом пойти и выразить это на бюллетени не собирается. "Я считаю, что правительство все делает неправильно. Вот сейчас они хотели пустить по миру людей. Одним разрешили работать, других посадили на самоизоляцию. Но как они должны кормить свои семьи - об этом никто в правительстве не подумал. Какие-то пять тысяч рублей на детей дают. Что за них купишь? Отдашь за квартиру, за еду или за памперсы детям?" - задается она вопросом.

По ее словам, на работе руководство пока не требовало, чтобы подчиненные приняли участие в голосовании. "Никто на работе ничего не говорил. Посмотрим, что будет дальше. Но даже если скажут, что надо пойти, я не пойду. Все равно от наших голосов ничего не зависит - я это точно знаю. А голосование им нужно для показухи: сделать красивые фотографии, показать потом это по телевизору", - предположила она.

Учительница младших классов одной из махачкалинских школ, которая также попросила не называть ее имя, сообщила, что пока на работе не требовали идти на голосование. При этом она отметила, что планирует проголосовать за поправки. "Но я в любом случае собиралась пойти. Ничего плохого в том, что предлагается, не вижу. Поэтому отдам свой голос за предлагаемые изменения", - отметила она.