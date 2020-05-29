Карантин вытеснил вопрос о Конституции из приоритетов активистов юга России

29 мая 2020, 16:12

Спад протестной активности, касающейся голосования по конституционным поправкам, связан с введенными из-за эпидемии ограничениями, заявили астраханские и калмыцкие активисты. На повестке дня в Дагестане стоит вопрос массового заболевания местных жителей, а не тема изменения Конституции, отметили журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая астраханка Елена Байбекова провела одиночный пикет против поправок в Конституцию РФ. Прохожие поддержали активистку. Акции против внесения поправок в Конституцию проходили в Астрахани с конца января. Пикеты проводились и 12 марта, когда депутаты областной думы одобрили эти поправки большинством голосов. Семь парламентариев отказались участвовать в голосовании, назвав его бессмысленным без волеизъявления избирателей. Еще шесть депутатов проголосовали против, поскольку их предложения не были учтены.

11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, его, помимо депутатов Астраханской областной думы, одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Волгоградской области, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но отложено в связи с распространением коронавируса. 14 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". "Кавказский узел" опубликовал полный текст закона.

Жительница Астрахани Елена Байбекова намерена продолжать акции протеста, когда станет известна дата общенародного голосования по поправкам в российскую Конституцию. "Я планирую продолжать […] когда объявят о том, что голосование будет, я буду выходить постоянно", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Байбекова.

По ее словам, она выходит на акции протеста, потому что ее "возмущает отсутствие в стране демократических институтов". "Эта фикция, иллюзия того, что в стране есть демократия. На самом деле, демократии нет", - пояснила активистка. Протесты Байбековой, по ее словам, поддерживает ее семья и местные жители. "Во-первых, меня поддерживает моя семья. Во-вторых, я в пикетах всегда чувствую поддержку людей, которые проходят мимо. И только поэтому - выходить стоит. Плюс есть еще и другие активисты в Астрахани, мы периодически проводим акции вместе", - сказала она.

В Астраханской области зарегистрировано 1654 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии, 15 человек умерли от COVID-19, говорится сегодня на сайте "Стопкоронавирус.РФ". 31 марта губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции установил запрет на передвижение граждан без крайней необходимости и ограничил въезд автотранспорта в регион. С 16 мая пропускной режим для лиц младше 65 лет в регионе был отменен, сообщил в этот день издание "Астрахань FM".

По наблюдениям Байбековой, среди ее знакомых "настрой всё больше меняется в сторону негативного". "После того, как они два месяца просидели без денег - даже некоторые мои знакомые, встроенные в систему, бюджетники, которые всегда были консервативными, начали возмущаться и заговорили о переменах. Хотя народ больше возмущается общей ситуацией в стране […] грядет экономический кризис", - подчеркнула она.

Байбекова считает, что общенародное голосование по поправкам в Конституцию России необходимо отменить. "Сейчас деньги надо лучше тратить на здравоохранение и образование, а не на парады и голосования. При этом ЦИК уже (выделил из бюджета) деньги на подготовку к (общенародному голосованию). Хотя в такое сложное для страны время эти деньги могли бы пойти на гораздо более важные вещи", - уверена активистка.

На организацию общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ из федерального бюджета выделили 14,8 млрд рублей, со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева передал 28 февраля РБК. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, такая же сумма потребовалась для проведения президентских выборов марте 2018 года. Памфилова отметила, что при голосовании по поправкам в Конституцию не будет таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, однако необходимо будет «донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», сообщило издание.

На акцию протеста 25 мая другая активистка из Астрахани Марина Миталева не смогла прийти, однако намерена участвовать в последующих протестах против поправок в Конституцию России. По ее словам, последние два месяца акций против внесения поправок в регионе не было из-за введенных ограничений.

"Наши активисты уже несколько раз акции проводили, до карантина, на одной из них я была. Просто был пропускной режим, это во-первых. И в условиях карантина до сих пор даже не ясно, как будет реагировать полиция. Хотя пропускной режим и отменили у нас, но вот Илью Азара в Москве на 15 суток задержали за одиночный пикет. Меня, конечно, то, что могут задержать, никогда не останавливало, но это может быть для кого-то препятствием. А во-вторых - мы очень серьезно относимся к карантину, соблюдаем его. Я из дома стараюсь не выходить, маску ношу, руки мою", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

28 мая суд в Москве постановил арестовать на 15 суток спецкора "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет у здания МВД. "Новая газета" подготовила электронную петицию за освобождение Азара и его коллег, задержанных на одиночных пикетах в Москве, которая на сегодня набрала более 27 тысяч подписей. Азар был в числе подписантов "Открытого письма об экстренных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса в России", адресованного гражданам России, президенту и правительству. В этом письме от 20 марта врачи и журналисты потребовали от Владимира Путина принять экстренные меры в связи с распространением коронавируса

Миталева добавила, что негативно относится к предлагаемым поправкам в Конституцию РФ. "Не вижу в этом никакого смысла, только вред. В интересах определенной группы лиц проводится изменение Конституции, и это в условиях пандемии. Сейчас любые мероприятия, в том числе парад или голосование, или даже то, что (предположительно) будут ходить члены УИКов по квартирам, приглашать голосовать за поправки, недопустимы. Это же всё риски", - заключила Миталева.

Активистка Вера Иноземцева считает, что эффективность от пикета на улице в сегодняшних условиях минимальна. "Сейчас в связи с такой сложной ситуацией, с коронавирусом... Я не знаю, насколько может иметь успех классический пикет на улице. Ведь цель пикета в том, чтобы проходящие люди увидели плакат, ту мысль, которую до них пытается донести пикетчик. А сейчас людей на улицах стало меньше. Когда я только увидела (новость о пикете Байбековой), у меня возникла мысль или присоединиться, или свое что-то тоже сделать", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Иноземцева.

По мнению активистки, отношение местных жителей среди ее знакомых к ситуации в стране становится более негативным. "То есть если раньше отношение было просто негативным, то сейчас (из-за условий, в которых они оказались во время ограничений в связи с коронавирусом) - резко негативное. Кстати, даже бюджетники", - полагает она.

По словам Иноземцевой, в ситуации эпидемии нельзя проводить голосование. "Существует большая опасность заразиться, с большими последствиями для здоровья", - заключила Иноземцева.

Активисты в Астрахани неоднократно проводили акции протеста против конституционных поправок. Так, 12 марта трое активистов провели акции в день, когда областная дума рассматривала вопрос изменения Конституции. Ранее, 1 февраля, астраханцы провели одиночные пикеты в спальном районе города, объяснив выбор места для акции желанием "идти в народ и охватывать новых людей". Многие из опрошенных "Кавказским узлом" астраханцев поддержали требования, однако усомнились, что одиночными акциями можно чего-то добиться.

Калмыцкие активисты связали спад общественных протестов с ограничениями из-за эпидемии

В граничащей с Астраханской областью Калмыкии местные активисты также указали на спад общественной активности, касающейся протестов против конституционных поправок. Так, калмыцкая активистка Валентина Эрдниева отслеживает акции протеста других активистов, также собирается выйти на протест сама. "Людей на улицах много, машин много. Есть для кого стоять. И я думаю, если выйду на пикет в маске, очках - это не будет нарушением", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

Спад политической активности в республике Эрдниева связала с ограничениями из-за эпидемии. "Есть риски определенные, это может останавливать. Хотя лично меня это не пугает. Но после того, как закончится карантин, я думаю, будет опять активность. Если судить по моим знакомым, активистам, они хотели бы провести такой пикет", - отметила она.

По ее словам, в регионе она видела рекламу о поправках в Конституцию России. "Видела в центре (Элисты) бегущую строку, и там была речь о "волонтерах Конституции". Это студентов набирают в волонтеры, агитировать за голосование по Конституции […] Другой рекламы голосования я не видела", - сказала Эрдниева.

12 марта, когда фракция "Единой России" в Народном хурале Калмыкии единогласно поддержала проект закона о поправке к Конституции и тем самым обеспечила большинство голосов за предложенные Путиным изменения, два активиста партии "Яблоко" провели в центре Элисты пикеты с требованием не вносить поправки в российскую Конституцию.

Руководитель калмыцкого регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев напомнил, что уже проводил пикеты против изменения Конституции. "Мы уже несколько пикетов провели на эту тему, еще до самоизоляции. Мы ожидали, что ограничения будут сняты 25 мая. Несколько дней назад мы в кругу активистов это обсуждали, чтобы провести пикеты. Были даже те, кто готов был прямо 25 мая выйти. Но (ограничительные) меры были продлены, и мы оставили (вопрос о проведении акций протеста) на выбор самих людей", - сообщил Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Боромангнаев связал отсутствие акций протеста в регионе по поводу поправок в Конституцию с солидарностью активистов по поводу серьезностью ситуации из-за эпидемии.

По словам Боромангнаева, он написал три аналитические статьи для (прессы), касающиеся поправок в Конституцию. "Я написал пока только по тем поправкам, которые касаются нерусских народов. Там наши интересы задеваются, допущена определенная дискриминация в формулировках и так далее. И я это в своих статьях анализирую", - пояснил он.

В проекте изменения Конституции также содержится понятие "государствообразующий народ", а русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это вызвало критику со стороны ученых в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане. "Кавказским узлом" опубликован полный текст заявления 13 сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований по этому поводу.

По его мнению, местные жители не обсуждают вопрос внесения поправок в Конституцию, так как эта тема их не интересует. "Только в узком кругу эта тема обсуждается. А в более широком плане - нет. Людям это не интересно", - считает он. Что касается рекламы общенародного голосования, то Боромангнаев ее в своем регионе не видел.

Общественный деятель, калмыцкий журналист Валерий Бадмаев пока не выходит на пикет, потому что находится в группе риска и соблюдает режим самоизоляции. По его словам, акции протеста против внесения поправок проводить необходимо. "Такие пикеты, конечно, нужны. Понятно же, что эти поправки нужны только Путину, для продления его полномочий навечно. А нам - нормальным гражданам, уважающим свою страну и свою Конституцию - это не надо", - заключил он.

В Калмыкии, по данным на 28 мая, худший в Южном федеральном округе показатель по числу случаев заражения коронавирусом на каждые 100 тысяч жителей – 358,86. В других регионах округа этот показатель не выше 169,08. На сегодня в регионе зарегистрировано 999 случаев инфицирования коронавирусом, а также 14 смертей от этого заболевания, говорится на сайте "Стопкоронавирус.РФ".

На повестке дня в Дагестане стоит тема массового заболевания местных жителей

Аналогичную причину спада общественной активности в соседнем с Калмыкией и Астраханской областью Дагестане назвал и заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "В республике объявлен режим повышенной готовности, поэтому никто ничего и не проводит, в том числе и пикеты, посвященные поправкам в Конституцию", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, многих дагестанцев "поправки в Конституцию абсолютно не волнуют и не интересуют". "И сил, политических или общественных, которые бы вышли и придали этому какое-то значение, тоже нет. Есть определенный протест против того, что вообще эти поправки вводятся, потому что люди видят, что основная причина изменения Конституции - обнуление президентских сроков, а вовсе не социальные гарантии или еще что-то. Но все равно дальше социальных сетей и каких-то обсуждений этот протест не идет, не выражается в форме пикетов или чего-то такого", - сказал он.

Во время видеоконференции президента РФ Владимира Путина с главой Дагестана Владимиром Васильевым, спикером парламента Хизри Шихсаидовым и муфтием Ахмадом Абдулаевым по ситуации с коронавирусом в республике, проведенной 18 мая, спикер регионального парламента Шихсаидов высказался по вопросу поправок в Конституцию России от имени местных жителей. "Люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого, и понимание есть", - процитировало речь спикера издание "Кавказ.Реалии" 20 мая.

По словам Магомедова, слова Шихсаидова вызвали гнев среди местных жителей. "И если бы об этом голосовании не писали дагестанские СМИ и отдельные юристы, это явление вообще осталось бы незамеченным, наверное, для широкого дагестанского общества. А в период пандемии, когда общество занято в основном только тем, что хоронит своих близких и переживает за тех, кто лежит в больницах, (обсуждение) этого вопроса было каким-то совершенно оторванным, далеким от реальности. И поэтому это (высказывание Шихсаидова) вызвало сначала гнев в обществе, в социальных сетях писали много чего, в том числе и оскорбительного, а потом появилось много всяких шуток и мемов на эту тему. Но не больше этого", - пояснил Магомедов.

Он также отметил, в регионе он наблюдал рекламу общенародного голосования, в частности в соцсетях, а также наружную рекламу в Махачкале и других населенных пунктах.

Ранее Минздрав России заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает больше опасений, чем в других регионах страны. Помимо смертей от коронавируса в республике выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, с начала пандемии до 17 мая от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Для жителей Дагестана поправки в Конституцию не имеют никакого значения, уверен главный редактор "РИА Дербент" Милрад Фатуллаев. "Если для астраханцев и для жителей средней полосы России, столичных городов - Москвы и Петербурга, поправки в Конституцию что-то значат, то кавказского региона они фактически никак не касаются. Введут их или не введут - Кавказ управляется по совершенно другим принципам, и люди это очень четко понимают. Потому что эти двойные стандарты, которые применялись независимо от действующей сегодня Конституции, - они продолжают применяться. Например, к нам в регион руководителя постоянно присылают, и это не отражено нигде в Конституции. У нас страна поделена на федеральные округа, это тоже не отражено в Конституции. И так далее, целый список расхождений реальной жизни и управления Кавказом из федерального центра - с даже действующей Конституцией. При этом, если даже поправки будут внесены - или не внесены, ситуация на Кавказе от этого никаким образом не меняется. Конституция - отдельно, поправки - отдельно, а жизнь на Кавказе - отдельно. Люди абсолютно уверены, что это их не касается", - считает Фатуллаев.

По его словам, до заявления Шихсаидова о необходимости голосования по поправкам в Дагестане практически не было обсуждений темы конституционных поправок. "А Шихсаидова восприняли просто как оскорбление, конечно, обсуждали, но не поправки в Конституцию, а фигуру самого Шихсаидова, который сказал то, что не должен был говорить в ситуации, когда люди умирают", - пояснил журналист.

Пока что в регионе действует указ об ограничении публичных мероприятий, местные жители не выходят на акции протеста, заявил юрист, активист Марат Исмаилов. "Могут быть юридические последствия, штрафы и так далее. Сейчас, может быть, помягче сделают режим - проведем […] Я лично из-за этого не выхожу, потому что могут привлечь к ответственности", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Исмаилов.

По его словам, среди его знакомых вопрос принятия конституционных поправок обсуждается активно. "Если бы не было (ограничений), может быть, провели бы пикеты и не одиночные, а массовые. Среди активистов это обсуждается, у меня есть знакомые, которые против этого и готовы участвовать в пикетах", - сообщил юрист, добавив, что местные жители не проявляют интереса к этому вопросу.

"Так, только в соцсетях недовольство выражают, с учетом высказывания Шихсаидова", - полагает Исмаилов.

Юрист выступает против внесения поправок. "Я против внесения этих поправок - даже элементарно с юридической точки зрения. Эти поправки дополняют Конституцию какими-то нормами явно неконституционного уровня. А уровня какого-то федерального закона. А по сути - ну, вот например обнуление сроков президента - это просто противоречит сути демократического режима, при котором смена власти - это необходимый атрибут. А здесь просто он дает формальное основание для бесконечного правления и тем самым дискредитирует демократию в целом", - заключил активист.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".