Астраханские активисты провели пикеты против поправок в Конституцию

12 марта 2020, 18:33

Прохожие поддержали протестную акцию трех астраханцев, выступивших против конституционной реформы. При голосовании в областной думе против изменения Конституции выступили только пять депутатов от КПРФ и один беспартийный.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, а сегодня за него проголосовали депутаты региональных парламентов в Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На заседании думы Астраханской области за поправки проголосовали 46 депутатов, против выступили шесть, воздержались четыре.

Заседания думы Волгоградской области и парламентов Калмыкии Кабардино-Балкарии прошли сегодня на фоне акций протеста противников конституционных поправок. В Нальчике были задержаны два активиста, которые проводили одиночные пикеты, позднее их отпустили из полиции. Пикеты в Волгограде встретили одобрение прохожих, но были проигнорированы депутатами. Пикеты в Элисте прошли в рамках всероссийской акции, организованной партией "Яблоко".

Депутаты проигнорировали пикеты

Сегодня трое астраханских активистов провели одиночные пикеты близ здания областной думы. Они вышли на пикеты утром, чтобы проходящие в здание депутаты могли их увидеть. Протестующие стояли на расстоянии 20 метров друг от друга и держали плакаты "Путину - срок пожизненный! Руки прочь от Конституции", "Тюремные сроки мы вам не обнулим!", "Лучшая поправка - Путина отставка", передал корреспондент "Кавказского узла".

Активистка Вера Иноземцева стояла на пересечении улиц Володарского и Советской. "Сегодня было голосование в областной думе, и я хотела, чтобы депутаты перед тем, как они нажмут на кнопочку, видели, что думает по этому поводу народ. Я думаю, что депутаты наши пикеты видели. Там проходили люди со значками - видимо, это депутаты и были", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Главная цель поправок - "обнулить" президентские сроки Владимира Путина, уверена активистка. "Я против поправок в Конституцию, несмотря на все положительное, что среди поправок, якобы, может быть, потому что, во-первых, необязательно прописывать это в Конституции, это прекрасно регулируется федеральными законами. Во-вторых, поправки в Конституцию нужны для того, чтобы обнулить сроки Путина, и сделать так, чтобы он мог править пожизненно", - добавила Вера Иноземцева.

Одна из поправок, за которые голосовал сегодня региональный парламент, позволит Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты, однако это исключение носит разовый характер, в целом норма об ограничении количества сроков президента в Конституции останется неизменной, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщили сегодня "Ведомости".

По словам пикетчицы, акция привлекла внимание силовиков. "Полицейские приехали и стояли очень долго около нас. Они посмотрели наши документы и переписали личные данные. У них были подозрения, что мы нарушаем нормативы по расстоянию [между пикетчиками]. Мы показали им норму астраханского закона о митингах, где написано, что минимальное расстояние должно быть 20 метров. Они еще постояли, звонили кому-то, передавали содержание наших плакатов, а потом уехали", - рассказала активистка.

Вера Иноземцева отметила, что ее удивила реакция прохожих. "Многие отнеслись к нашим пикетам с одобрением. Машины проезжали - сигналили, водители поднимали большой палец вверх. Я не первый раз стояла в пикете, но никогда не видела такой поддержки", - добавила она.

Активист Алексей Тюрин стоял прямо напротив входа в областную думу. "Это унизительно - наблюдать, как твоя страна скатывается в фарс, кривое зеркало, имитирующее нормальное демократическое государство. Мало того, что Путин внес поправки, что он контролирует все суды, включая Конституционный, еще и сроки себе обнуляет. Мы решили выйти к облдуме, чтобы депутаты узнали о нашем мнении. Они, кстати, многие видели - там проходили в большом количестве и депутаты, и сотрудники администрации", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

За поправки проголосовали 76,44% депутатов облдумы

Согласно данным, опубликованным сегодня на личной странице в Facebook депутатом облдумы Евгением Дунаевым, против поправок проголосовали пять депутатов от КПРФ и один внефракционный. Эту информацию подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" и представители КПРФ. 36 депутатов от "Единой России" и четверо депутатов от ЛДПР полным составом проголосовали за поправки. Таким образом, за изменение Конституции выступили 75,44% астраханских депутатов.

Всего в региональном парламенте шестеро коммунистов, но один, Алексей Фурик, отсутствовал на сегодняшнем голосовании, так как уехал на похороны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фракции КПРФ в облдуме Виктор Вострецов. "Поэтому проголосовали только пятеро, все против", - сказал он. Все восемь депутатов областной думы от "Справедливой России" присутствовали на заседании, но месеро не стали голосовать, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фракции "Справедливой России" в облдуме Евгений Дунаев.