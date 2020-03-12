Парламентарии юга России одобрили поправки в Конституцию вопреки протестам

12 марта 2020, 16:03

За поправки в Конституцию России, против которых выступили сегодня активисты в Нальчике и Волгограде, проголосовало на внеочередных заседаниях большинство депутатов парламентов на юге страны. В Дагестане, как и в Волгоградской области, депутаты от КПРФ воздержались от голосования, а в Астраханской области шесть депутатов проголосовали против поправок.

Как писал "Кавказский узел", после рассмотрения Госдумой и сенатом законопроекта о конституционных поправках в Госдуме и сенате его должны одобрить региональные парламенты. В Кабардино-Балкарии за одобрение закона сегодня проголосовали 53 депутата, воздержались девять, против не проголосовал никто. На заседании думы Волгоградской области за поправки проголосовали 32 депутата, пятеро – члены фракции КПРФ - воздержались, голосовавших против не было.

Вчера, 11 марта, Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о 206 поправках в Конституцию России. Вслед за Госдумой поправки одобрил и Совет Федерации. Против поправок проголосовал лишь сенатор Вячеслав Мархаев, имеющий звание Народного героя Дагестана. Согласно опубликованным на сайте сената спискам с результатами открытых голосований, были рассмотрены, помимо законопроекта о поправке в Конституцию, более двух десятков вопросов. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и его коллега из Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, согласно опубликованному документу, не проголосовали ни по одному из вопросов повестки заседания. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии сегодня на внеочередной сессии большинством голосов одобрили изменения в Конституцию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента, попросивший не указывать его имя. По его словам, на сессии присутствовал 41 из 50 депутатов. "Двое воздержались, остальные поддержали", - сказал депутат.

Информацию о том, что парламент одобрил конституционные поправки, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь парламента Карачаево-Черкесии Наталья Соколенко. "Могу сказать, что одобрили проект большинством голосов. У нас произошел технический сбой, пока что точных цифр [количества голосов] нет", - сказала она. Информация о числе проголосовавших, по состоянию на 16.03 мск, не опубликована и на сайте Народного собрания.

За поправки проголосовало большинство парламентариев в восьми регионах юга России

Помимо депутатов парламентов Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и Карачаево-Черкесии, закон о поправке к Конституции поддержали сегодня большинством голосов парламентарии Кубани, Ставрополья и Астраханской области, сообщает "Интерфакс-Юг".

По словам сотрудника пресс-службы краевой думы Ставрополья, из 41 депутата 39 проголосовали за закон о поправке и двое воздержались.

Заксобрание Краснодарского края поддержало проект поправок 57 голосами "за", еще три депутата воздержались от голосования. На заседании думы Астраханской области за поправки проголосовали 46 депутатов, против - шесть, воздержались - четыре, информирует агентство.

Против поправок в Конституцию проголосовали шесть депутатов, подтвердила пресс-служба областной администрации на сайте правительства Астраханской области. Какую партию представляют эти депутаты, в сообщении не уточняется.

Законопроект поддержали сегодня и большинство депутатов Народного собрания Дагестана, присутствовавших на внеочередной сессии. За поправки проголосовали 72 депутата, шестеро, в том числе фракция КПРФ, воздержались, сообщает РИА "Новости".

"Наша фракция приняла решение воздержаться от принятия поправок к Конституции РФ", - привело агентство слова главы фракции КПРФ Махмуда Махмудова.

В проекте изменения Конституции содержится понятие "государствообразующий народ", а русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это вызвало критику ученых на Северном Кавказе - в частности, сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (КБИГИ), Адыгейского госинститута гуманитарных исследований, Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. На "Кавказском узле" опубликован полный текст протестного заявления сотрудников КБИГИ.

Депутаты Народного хурала Калмыкии также поддержали закон о поправке к Конституции, сообщил представитель республиканского парламента. "Поправки одобрены двумя третями голосов", - цитирует депутата агентство, не указав число проголосовавших за и против поправок.

Информация о числе проголосовавших пока не опубликована и на сайте Народного хурала, однако в размещенной сегодня на сайте публикации отмечается, что фракция "Единой России" единогласно поддержала предложенную поправку в Конституцию.

Напомним, заседания парламента Кабардино-Балкарии и думы Волгоградской области прошли сегодня на фоне акций протеста противников конституционных поправок. В Нальчике были задержаны два активиста, которые проводили одиночные пикеты, позднее их отпустили из полиции. В Волгограде прохожие поддержали требования участников акции протеста против поправок в Конституцию.