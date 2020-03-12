Игорь Конотопов в одиночном пикете. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

12 марта 2020, 14:01

Волгоградские активисты выступили против изменения Конституции

Четыре активиста вышли сегодня на одиночные пикеты в Волгограде с требованием отказаться от конституционной реформы. Подавляющее большинство депутатов областной думы проголосовали за законопроект о поправках.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о 206 поправках в Конституцию. На следующем этапе требуется одобрение этих поправок региональными парламентами. В Волгограде неоднократно проходили акции протеста против этого законопроекта. Так, 10 марта вышедшие на пикет активисты "Левого фронта" предложили альтернативные поправки в Основной закон.

Александр Ефимов. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"Сегодня перед зданием Волгоградской областной думы прошли одиночные пикеты с требованием не одобрять поправки. Их провели активистка Ольга Карпухнова, члены партии "Яблоко" Александр Ефимов и Галина Болдырева, а также сопредседатель и исполнительный директор партии "Парнас" в Волгоградской области Игорь Конотопов. Пикеты продолжались с 09.30 до 11.30 по местному времени (08.30-10.30 мск). Активисты держали плакаты "Нет изменению Конституции без референдума", "Мозги вам надо поменять, а не Конституцию!", "Конституция для всех".

Несмотря на протест, дума одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию России, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе областной думы. "За" проголосовали 32 человека, пятеро – члены фракции КПРФ - воздержались, голосовавших "против" не было.

Напомним, что поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным, в частности, предполагают "закрепление статуса и роли Госсовета". В проекте изменения Конституции также содержится понятие "государствообразующий народ", а русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это вызвало критику со стороны ученых в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане. "Кавказским узлом" опубликован полный текст заявления 13 сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований по этому поводу.

22 апреля поправки в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. В Волгоградской области одновременно пройдет опрос о необходимости возврата к московскому времени. Пользователи Facebook сочли это способом увеличения явки на федеральном голосовании.

Примечание:

"Пикетчики в Волгограде выступили в поддержку "Мемориала", "Активисты провели в Волгограде пикеты против политрепрессий", "Волгоградские активисты раскритиковали День народного единства".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 марта 2020, 15:30

  • Нальчане пожаловались на свалку у многоэтажки

    Пользователи Instagram назвали "беспределом" кучи мусора на улице Кулиева в Нальчике. Несанкционированная свалка образовалась на месте ликвидированной контейнерной площадки, пояснил региональный оператор по вывозу мусора.

12 марта 2020, 15:15

  • Волгоградцы поддержали пикеты против поправок в Конституцию

    Инициированное президентом изменение Конституции направлено против сменяемости власти, заявили участники акции протеста в Волгограде и поддержавшие их прохожие. Депутаты областной думы, проголосовавшие сегодня в поддержку конституционной реформы, проигнорировали пикеты.

12 марта 2020, 15:01

12 марта 2020, 14:32

12 марта 2020, 13:21

  • Активисты приостановили голодовку в Сухуме

    Пять голодающих на площади в Сухуме прекратили акцию протеста в ожидании итогов сегодняшнего заседания парламента Абхазии. Если антикоррупционное законодательство не будет усовершенствовано, голодовка возобновится, заявили активисты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи