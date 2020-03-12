Волгоградские активисты выступили против изменения Конституции

12 марта 2020, 14:01

Четыре активиста вышли сегодня на одиночные пикеты в Волгограде с требованием отказаться от конституционной реформы. Подавляющее большинство депутатов областной думы проголосовали за законопроект о поправках.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о 206 поправках в Конституцию. На следующем этапе требуется одобрение этих поправок региональными парламентами. В Волгограде неоднократно проходили акции протеста против этого законопроекта. Так, 10 марта вышедшие на пикет активисты "Левого фронта" предложили альтернативные поправки в Основной закон.

Сегодня перед зданием Волгоградской областной думы прошли одиночные пикеты с требованием не одобрять поправки. Их провели активистка Ольга Карпухнова, члены партии "Яблоко" Александр Ефимов и Галина Болдырева, а также сопредседатель и исполнительный директор партии "Парнас" в Волгоградской области Игорь Конотопов. Пикеты продолжались с 09.30 до 11.30 по местному времени (08.30-10.30 мск). Активисты держали плакаты "Нет изменению Конституции без референдума", "Мозги вам надо поменять, а не Конституцию!", "Конституция для всех".

Несмотря на протест, дума одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию России, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе областной думы. "За" проголосовали 32 человека, пятеро – члены фракции КПРФ - воздержались, голосовавших "против" не было.

Напомним, что поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным, в частности, предполагают "закрепление статуса и роли Госсовета". В проекте изменения Конституции также содержится понятие "государствообразующий народ", а русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это вызвало критику со стороны ученых в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане. "Кавказским узлом" опубликован полный текст заявления 13 сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований по этому поводу.

22 апреля поправки в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. В Волгоградской области одновременно пройдет опрос о необходимости возврата к московскому времени. Пользователи Facebook сочли это способом увеличения явки на федеральном голосовании.