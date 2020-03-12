Силовики задержали двух активистов, проводивших у здания парламента Кабардино-Балкарии одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Стоп-кадр видео Instagram https://www.instagram.com/p/B9oFM_EIVeu/

12 марта 2020, 14:32

Противники конституционных поправок были задержаны на пикете в Нальчике

Силовики задержали двух активистов, проводивших у здания парламента Кабардино-Балкарии одиночные пикеты против поправок в Конституцию. После вмешательства адвоката оба были отпущены из полиции. Вопреки требованиям активистов парламентарии одобрили конституционные поправки.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о 206 поправках в Конституцию России. Вслед за Госдумой поправки одобрил и Совет Федерации. Против поправок проголосовал лишь сенатор Вячеслав Мархаев, имеющий звание Народного героя Дагестана. После рассмотрения законопроекта в сенате его должны одобрить региональные парламенты. Общероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

В проекте изменения Конституции содержится понятие "государствообразующий народ", а русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это вызвало критику ученых на Северном Кавказе - в частности, сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (КБИГИ), Адыгейского госинститута гуманитарных исследований, Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. На "Кавказском узле" опубликован полный текст протестного заявления сотрудников КБИГИ.

У здания республиканского парламента прошла серия пикетов, участники которых призвали депутатов проголосовать против поправок в Конституцию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

Силовики задержали Алика Шашева, который стоял с плакатами «Черкесы против попрания конституции РФ» и «Руки прочь от Конституции», и замруководителя общественной организации «Хабзэ» Азамата Шорманова, сообщил правозащитник.

"Алик Шашаев и Азамат Шорманов проводили одиночный пикет. Один стоял с плакатом, другой снимал. Согласования на одиночные пикеты не нужно. Их двоих задержали. Мы направили к ним адвокатов. Активисты вышли просто выразить свое мнение, никаких законов ими не нарушено", - сказал он.

10 марта организация «Хабзэ» заявила, что процедура внесения изменений в Конституцию России не предусмотрена в Конституции. "В канве предлагаемых нововведений, начиная от учреждения «государствообразующего народа» и заканчивая неинклюзивным пониманием термина "соотечественники за рубежом", просматриваются контуры наступающей эпохи дискриминации граждан России по национальному признаку... Общественная организация «Хабзэ» заявляет о решительном осуждении всяких попыток выхода за рамки Конституции Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на сайте организации.

По словам зампредседателя Координационного совета адыгских общественных организаций Муаеда Чеченова, который присутствовал на месте пикета, к Алику Шашеву подошел сотрудник полиции и потребовал объяснить требования пикетчика.

Чеченов, по его словам, разъяснил полицейскому, что требования активиста указаны на плакате, который тот держит в руках. "Забирать их [в отдел полиции] оснований не было", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муаед Чеченов.

После вмешательства адвоката оба активиста были отпущены из отдела полиции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из активистов на условиях анонимности.

Сотрудник пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии отказался прокомментировать задержание активистов. "По этому поводу информацию мы предоставим позже", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Видео с места пикета опубликовано, в частности, на странице "Газета Юга" в Instagram. На кадрах виден активист с плакатом, содержащим надпись "Руки прочь от Конституции", и сотрудник полиции. Стоящий рядом мужчина объясняет полицейскому, что требования пикетчика изложены на его плакате. Еще два сотрудника полиции стоят поблизости, но не вмешиваются в происходящее.

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии сегодня одобрили законопроект о поправках в Конституцию России. Его поддержали четыре из пяти фракций  - "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и "Зеленые", а представители КПРФ воздержались от голосования. За одобрение закона проголосовали 53 депутата, воздержались девять, против не проголосовал никто, сообщает РИА Новости.

Примечание:

"Пикетчики в Волгограде потребовали провести референдум по поправкам в Конституцию", "Ростовчане проигнорировали пикет против поправок в Конституцию", "Участники акции памяти Немцова в Волгограде раскритиковали поправки в Конституцию".

Автор: Ася Капаева, Ильяс Капиев; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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