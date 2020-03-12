Волгоградцы поддержали пикеты против поправок в Конституцию

12 марта 2020, 15:15

Инициированное президентом изменение Конституции направлено против сменяемости власти, заявили участники акции протеста в Волгограде и поддержавшие их прохожие. Депутаты областной думы, проголосовавшие сегодня в поддержку конституционной реформы, проигнорировали пикеты.

Как информировал "Кавказский узел", в Волгограде неоднократно проходили акции протеста против законопроекта о поправках в Конституцию. Сегодня четыре активиста вышли на одиночные пикеты в Волгограде с требованием отказаться от конституционной реформы. Однако подавляющее большинство депутатов областной думы проголосовали за законопроект о поправках.

11 марта Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о 206 поправках в Конституцию. На следующем этапе требуется одобрение этих поправок региональными парламентами. 22 апреля поправки в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. В Волгоградской области одновременно пройдет опрос о необходимости возврата к московскому времени. Пользователи Facebook сочли это способом увеличения явки на федеральном голосовании.

Игорь Конотопов держал сегодня плакат "Нет изменению Конституции без референдума!" Пикетчик сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что рассчитывает привлечь внимание и депутатов областной думы, и прохожих. "Сама процедура внесения поправок нелигитимна. Я выступаю за то, что изменение Конституции может быть по закону только через референдум. Если поправки внесены незаконно, вся Конституция обнуляется и становится недействительной", - указал он. Активист заявил, что все прохожие выразили ему поддержку.

Активист Александр Ефимов также отметил единодушную поддержку со стороны прохожих. "Реакция прохожих - абсолютно положительная, нет никого, кто реагирует иначе. Такого всеобщего одобрения я не получал ни на одной уличной акции. Из тонированных лимузинов выходят дорого одетые мужчины и женщины, стараются на нас не смотреть и прячут глаза", - рассказал Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Он стоял с плакатом "Мозги бы вам поменять, а не Конституцию". "Наше требование – чтобы депутаты хоть немножко проявили чувство собственного достоинства и уважение к гражданам, и не принимали совершенно безумные поправки и процедуру навязывания этих поправок стране. На моем плакате – фраза, произнесенная Путиным 10 лет назад. Мы выступаем не только против процедуры внесения поправок в Конституцию, но и против сути самих поправок. Одно от другого неотделимо. Мы все прекрасно понимаем, что все эти поправки затеяны, чтобы определенный товарищ правил столько, сколько хочет" - заявил пикетчик.

Депутаты областной думы проигнорировали пикет, отметила активистка Галина Болдырева, вышедшая на пикет с плакатом "Менять власть, а не Конституцию". "Они проходят мимо, глаза не поднимают, за исключением двоих, которые прочитали плакаты. Понятно, что решение у них уже было, они получили указания сверху. Многие поправки Конституционный суд должен вообще отменить, но рассчитывать на это не стоит. Происходит просто узурпация власти путем переписывания Конституции в пользу одного человека. Правда одна – власти страхуют себя", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Ольга Карпухнова держала плакаты "Обнулись!" и "Стоп, Путин! Конституция для всех!". Она раскритиковала экономическую политику Владимира Путина. "Из девяти тысяч моей пенсии половина уходит на ЖКХ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Протестующая усомнилась в том, что Путин выполняет свою роль гаранта Конституции.

Сотрудники полиции проверили документы у всех протестующих, кроме Ольги Карпухновой, которая заявила, что у силовиков нет оснований для такого требования. Параллельно у здания облдумы также проходил пикет, участницы которого, сменяя друг друга, держали плакат с требованием одобрить поправки к Конституции. Они развернули черно-оранжевый флаг с надписью "Национально-освободительное движение".

Водители и прохожие выразили одобрение оппозиционерам

Проезжавшие мимо противников поправок водители сигналили в знак одобрения, некоторые машины притормаживали. Один водитель высунулся и посоветовал Карпухновой идти домой. Во время пикетирования Конотопова несколько мужчин поднялись на ступени здания облдумы и пожали ему руку. Проходивший в здание думы мужчина прочитал плакат и сказал: "Ну референдум же будет". "Это не референдум, а пародия", - ответил Конотопов.

Прохожие читали плакаты пикетчиков и фотографировали их. Некоторые поднимали вверх большой палец в знак одобрения. Проходивший мимо пожилой мужчина сказал корреспонденту "Кавказского узла", что одобряет протест. "По закону, Конституцию надо менять через референдум. Власти выгодно побыстрее протащить Путина на следующий срок", - сказал он. При этом он отметил, что "очень мало смелых, которые вот так могут выйти на пикеты, поэтому мы молча проглатываем то, что с нами делают".

"Я думаю, пикеты правильные. Нарушений со стороны власти много. Но больше всего насмешило, как они у нас в области собрались объединить голосование по поправкам с референдумом по смене часового пояса. Насколько я помню, вопрос об изменении часового пояса волгоградцы не могли пробить годами, а тут власти сами подсуетились и внесли такое предложение. Вот что делается, когда надо повысить явку при голосовании за поправки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка, представившаяся Викторией.

Поправки в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование 22 апреля. В Волгоградской области одновременно пройдет опрос о необходимости возврата к московскому времени. Пользователи Facebook сочли это способом увеличения явки на федеральном голосовании.

Прохожий, представившийся Александром Владимировичем, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что понимает негодование пикетчиков. "Конечно, никто не ожидал, что найдутся механизмы продлить срок Путина. Моя дочь, например, уже заканчивает школу, а других президентов она не видела", - отметил он.