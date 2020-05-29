Петиция в поддержку Ильи Азара набрала более 27 тысяч подписей

29 мая 2020, 15:06

"Новая газета" подготовила электронную петицию за освобождение своего спецкора Ильи Азара и его коллег, задержанных на одиночных пикетах в Москве.

"Кавказский узел" сообщал, что 26 мая журналист Илья Азар был задержан у здания ГУ МВД в Москве на пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал его виновным по административной статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и 28 мая постановил арестовать Азара на 15 суток.

Вечером 28 мая "Новая газета", с которой сотрудничает Илья Азар, разместила на сайте Change.org петицию "Свободу Илье Азару и всем задержанным за одиночные пикеты". "Арестовав журналиста, власти де-факто объявили войну представителям нашей профессии. У нас нет возможности уклониться от этого вызова: добровольно признавать за Кремлем (властью? силовиками?) право сажать людей за выражение гражданской позиции никто не собирается", - говорится в петиции, адресованной ГУВД Москвы.

"Новая газета" выступила против использования пандемии коронавируса "для расправы с гражданскими активистами". В петиции отмечается, что в условиях пандемии арест ставит под угрозу жизнь Ильи Азара. К 15.05 мск 29 мая петиция собрала 27 002 подписи.

После задержания Ильи Азара у здания МВД прошли акции в поддержку журналиста. Были задержаны и получили повестки в суды его коллеги - Виктория Ивлева, Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, Михаил Фишман. Кроме того, за день до задержания Ильи Азара был арестован на 15 суток активист Виктор Немытов, который проводил в Москве аналогичный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, информировала 28 мая "Новая газета".

Ранее, в мае 2016 года, Азар задерживался полицией в Грозном. Силовики объяснили задержание необходимостью установить личность. В январе 2020 года Илья Азар присоединился к видеообращению в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Илья Азар также подписал в марте открытое письмо, в котором врачи и журналисты потребовали от Владимира Путина принять экстренные меры в связи с распространением коронавируса.

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