Арестован журналист Илья Азар

28 мая 2020, 19:35

Суд в Москве постановил арестовать на 15 суток спецкора "Новой газеты" Илью Азара за одиночный пикет у здания МВД.

"Кавказский узел" писал, что Илья Азар был в числе подписантов "Открытого письма об экстренных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса в России", адресованного гражданам России, президенту и правительству. В этом письме от 20 марта врачи и журналисты потребовали от Владимира Путина принять экстренные меры в связи с распространением коронавируса.

Ранее, в мае 2016 года, Азар был задержан полицией в Грозном. Силовики объяснили задержание необходимостью установить личность. В январе 2020 года Илья Азар присоединился к видеообращению в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Тверской районный суд Москвы арестовал сегодня журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет 26 мая. Он признан виновным по административной статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сообщил Telegram-канал правозащитной организации "Апология протеста", адвокат которой Леонид Соловьев представлял интересы Азара в суде.

Ранее, 26 мая, Азар вышел к зданию МВД в Москве на пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Илью Азара задержали и составили на него административный протокол, информировал сегодня Znak.

Российский журналист - специальный корреспондент "Новой газеты", ранее сотрудничал с изданиями Lenta.ru, Meduza, "Эхо Москвы". С 2017 года является депутатом Совета депутатов московского муниципального округа Хамовники, сообщается в профиле на странице Ильи Азара в Facebook.

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