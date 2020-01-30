Участники пикета в поддержку Гаджиева указали на подавление свободы прессы

30 января 2020, 13:32

Уголовное преследование журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева является частью кампании по давлению на дагестанские независимые издания, заявили протестующие в Москве. Они объяснили проведение пикетов в столице тем, что дело Гаджиева не получило должного внимания за пределами республики. На акции выстроилась очередь из желающих присоединиться к серии одиночных пикетов.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 января активисты вышли на одиночные пикеты к зданию постоянного представительства Дагестана в Москве с требованием освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Пикеты в Москве были анонсированы в видеообращении известных российских журналистов в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Они назвали выдвинутые против Гаджиева обвинения надуманными и указали на опасность, которой подвергаются журналисты на Северном Кавказе. В частности, авторы видеообращения напомнили об убийстве в Дагестане журналиста "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева.

Формой проведения мероприятия была выбрана "пикетная очередь", когда активисты сменяют друг друга, а не пикетируют вместе, отметил журналист Илья Азар. В Барашевском переулке, на котором находится вход в постпредство Дагестана в Москве, 29 января собрался десяток активистов, включая самого Илью Азара и Руслана Магомедова - координатора движения "Наблюдатели Дагестана", занимающегося мониторингов выборного процесса в республике.

На месте проведения акции дежурили несколько десятков полицейских в бронежилетах и со спецсредствами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активисты надеются привлечь внимание к делу Гаджиева на федеральном уровне

По словам Ильи Азара, идея видеообращения и проведения пикета принадлежит Руслану Магомедову, проживающему в Москве выходцу из Дагестана. Руслан Магомедов рассказал, что узнал об уголовном преследовании земляка из публикаций "Черновика" и "Кавказского узла". Он считает, что одиночные пикеты привлекут внимание общества. "Результат акции будет прямо пропорционален тем усилиям, которые мы приложим для торжества справедливости", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Гаджиева появилось с одновременно с резонансным делом журналиста Ивана Голунова, но осталось в его тени, отметил Илья Азар.

На сходство дела Абдулмумина Гаджиева с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова указали и участники онлайн-дискуссии, которая состоялась на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

"Смысл акции в привлечении дополнительного внимания к истории Гаджиева, которая мало известна на федеральном уровне, несмотря на то, что кавказские СМИ проводили акции в поддержку журналиста. Это обусловлено тем, что Дагестан – это где-то там, далеко от Москвы. Мы надеемся, что поддержка федеральных СМИ поможет и привлечет внимание людей, способных повлиять на результат дела", - сказал Илья Азар.

В Дагестане еженедельно проводятся пикеты в поддержку Гаджиева. Последний такой пикет состоялся в Махачкале 27 января, в нем приняли участие 11 друзей и коллег журналиста.

Протестующие потребовали прекратить давление на СМИ в Дагестане

"Черновик", сотрудником которого является Голунов, испытывает в Дагестане давление, указал Илья Азар. "На газету давят, она известна правдивой информацией, расследованиями о коррупции, которая является большой проблемой для республики", - сказал Илья Азар.

Ни убийство в 2011 году издателя "Черновика" Камалова, ни убийство журналиста "Нового дела" и "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева не были расследованы, подчеркнул Илья Азар. "Очевидно, что в Дагестане оказывается давление на прессу, несмотря на достойные журналистские традиции – тут есть издания, которые пишут не только то, что им говорит республиканский глава. Это круто, но выливается в еще большее давление", - указал журналист.

Он отметил, что глава Дагестана Васильев "до сих пор никак не высказался о проблеме". "Дело резонансное, и достаточно странно, что Васильев никак не высказывается. Как бывший полицейский, он мог бы разобраться, что дело липовое, и разобраться. Свое слово сказать он мог бы да и должен", - считает Азар.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Верховный суд Дагестана отказался 27 января удовлетворить апелляцию на арест журналиста Абдулмумина Гаджиева, оставив его под стражей до 13 марта. Защита заявила о затягивании следствия по делу Гаджиева.

Девушка, принявшая участие в пикете, сказала, что обеспокоена ситуацией с журналистикой в Дагестане. "Я вышла потому, что считаю, что нужно заступаться за независимую журналистику, за права человека. Дагестан – это часть России, а Россия – в Совете Европы. А значит, и европейские законы должны соблюдаться", - заявила протестующая.

Другой участник акции, член профсоюза журналистов и работников СМИ Алексей Жабин, стоял с плакатом "Закрыть фейковые дела против журналистов". "Мы все всё знаем. Дело сфабриковано. Оно должно быть прекращено. Журналистов не должны преследовать на за их профессиональную деятельность. Журналист – не террорист. Северный Кавказ особо выделается по фабрикации дел в отношении прессы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Жабин.

К пикету присоединились десятки человек

Илья Азар передавал желающим принять участие в пикете плакат с надписью "Журналист не террорист. Свободу Абдулмумину Гаджиеву". На пикете использовались и другие плакаты: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву", "Я\Мы Абдулмумин Гаджиев", "Живи. Люби. Защищай политзэков. Журналист не преступник. Свободу Гаджиеву". Уже через час после начала акции очередь из желающих встать с плакатом состояла из десятков человек.

Пикет посетила дагестанская писательница Алиса Ганиева. "Я рада, что имя Гаджиева начало привлекать внимание общественности. Практика показывает, что политзэки с Северного Кавказа, журналисты погибают от рук силовиков. К сожалению, это не вызывает такого же резонанса, как в Москве", - сказала Ганиева.

Одна из участниц пикета рассказала, что узнала о Гаджиеве из анонса этой акции. "Теперь я слежу за его судьбой очень пристально. Это дело должно быть закрыто", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другой участник пикета, представившийся Магомедом, сообщил, что давно следит за делом Гаджиева. "Я считаю, что судить его абсолютно не за что. Что он написал такого, что его нужно посадить?" - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Я знаю об этом деле, читал в интернете. Акция прекрасная. Желаю успеха в борьбе с несправедливостью", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из прохожих, не присоединившихся к акции.

Другие прохожие признались корреспонденту "Кавказского узла", что не слышали о Гаджиеве. "Сегодня посмотрю в интернете, а то тут такая толпа. Наверное, что-то важное", - сказала женщина, представившаяся Ириной. "Мне не очень интересен Дагестан. Это далеко от Москвы, там свои законы. Я уверена, что акция носит справедливый характер, но я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы вникать в ситуацию", - заявила другая прохожая.