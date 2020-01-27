Российские журналисты потребовали закрыть дело против Абдулмумина Гаджиева

27 января 2020, 19:35

Абдулмумин Гаджиев по надуманным обвинениям преследуется за профессиональную деятельность, дело против него должно быть закрыто, заявили известные российские журналисты в обращении в поддержку коллеги из "Черновика", напомнив об убийстве в Дагестане журналиста "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева. Активисты в Махачкале провели сегодня серию одиночных пикетов с требованием освободить Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана отказался сегодня удовлетворить апелляцию на арест журналиста Абдулмумина Гаджиева, оставив его под стражей до 13 марта.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в поддержку Гаджиева в Махачкале провели 13 человек

Активисты в Махачкале еженедельно проводят серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева. Число готовых открыто выразить поддержку журналисту значительно вырастет в случае согласования властями массовой акции, уверены участники этих пикетов.

Сегодняшние одиночные пикеты в поддержку Гаджиева прошли у комплекса зданий дагестанских управлений МВД и ФСБ с 14.00 до 15.00. На месте проведения акции присутствовали более 20 человек, а пикеты провели 11 из них, в том числе отец убитых силовиками братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и учредитель "Черновика" Магди Камалов. Неподалеку от протестующих стояли сотрудники полиции.

Параллельно на пересечении улиц Гамзатова и Цадасы провели одиночные пикеты в поддержку Гаджиева журналист Идрис Юсупов и блогер Халид Омаров, сообщил из Махачкалы корреспондент "Кавказского узла".

Российские журналисты поддержали Гаджиева и напомнили об убитом Ахмеднабиеве

Известные российские журналисты распространили совместное обращение в поддержку Абдулмумина Гаджиева. В защиту коллеги, в частности, выступили корреспондент и главный редактор "Медузы" Иван Голунов и Иван Колпаков, спецкорреспондент "Новой газеты" Илья Азар, журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты Олег Кашин и Максим Шевченко. Видеообращение, опубликованное на YouTube-канале Ильи Азара, к 19.25 27 января собрало 4080 просмотров и 59 комментариев. На 401 "лайк" приходится четыре "дизлайка".

"Пусть наши взгляды не во всем сходятся со взглядами Гаджиева, но мы уверены, что журналистов нельзя держать в СИЗО и судить за их профессиональную деятельность или за их слова", - говорится в обращении. Авторы обращения анонсировали на 29 января серию одиночных пикетов в поддержку Гаджиева у представительства Дагестана в Москве.

Илья Азар напомнил в обращении об убийстве в Дагестане журналиста "Нового дела" Ахмеднаби Ахмеднабиева, который был и корреспондентом "Кавказского узла". "Мы полностью понимаем, что из себя представляет Дагестан, что из себя представляют силовики этой республики", - отметил в обращении главред "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Журналист "Кавказского узла" и дагестанского еженедельника "Новое дело" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер в Дагестане 9 июля 2013 года. Он писал на острые темы: о нарушениях прав человека в Дагестане, преступлениях сотрудников силовых структур, о преследовании религиозных общин и отдельных верующих, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеднаби Ахмеднабиева.

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