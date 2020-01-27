Суд оставил в силе решение об аресте Абдулмумина Гаджиева

27 января 2020, 16:23

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию журналиста Абдулмумина Гаджиева, оставив его под стражей до 13 марта.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2019 года суд в Махачкале продлил Гаджиеву арест до 13 марта. Журналист назвал переданные суду аргументы ФСБ о продлении его ареста попыткой продавить позицию следствия. Силовики сами виноваты в затягивании следственных действий, указала защита на заседании.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов обратился в суд с требованием отменить избранную 31 декабря 2019 года меру пресечения. На заседание Верховного суда Дагестана, который рассматривал этот вопрос, пришли родственники и друзья Гаджиева. Сам Гаджиев присутствовал на заседании посредством конференц-связи.

Защитник Гаджиева Ахмед Ахмедов в ходе прений заявил, что на предыдущих заседаниях по делу Гаджиева был нарушен принцип состязательности сторон. Сам Гаджиев заявил о несостоятельности аргументов следствия о продлении ареста. "Для того, чтобы я оставался под стражей, нет никаких законных оснований", - сказал Абдулмумин Гаджиев.

Прокурор призвал суд оставить в силе решение суда первой инстанции, и судья согласился с ним, передал корреспондент "Кавказского узла".

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, отмечено в материале "Кавказского узла" "2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников". Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".