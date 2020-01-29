Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Фото Олега Краснова для "Кавказского узла"

29 января 2020, 21:07

Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Москве

Активисты проводят серию одиночных пикетов у здания постоянного представительства Дагестана в Москве, они требуют освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят активисты в Махачкале. 27 января такие пикеты проводили 11 человек, всего на месте проведения акции присутствовали более 20 человек.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Верховный суд Дагестана отказался 27 января удовлетворить апелляцию на арест журналиста Абдулмумина Гаджиева, оставив его под стражей до 13 марта. Защита заявила о затягивании следствия по делу Гаджиева.

Серия одиночных пикетов в защиту журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева началась сегодня вечером у постоянного представительства Дагестана в Москве, передает корреспондент "Кавказкого узла". Участники акции по очереди стоят рядом со входом в здание представительства и держат плакаты с надписью «Свободу Гаджиеву».

Из желающих  поучаствовать выстроилась очередь из нескольких десятков активистов, среди которых журналист и организатор акции Илья Азар.

Полиция наблюдает за происходящим, расходиться не просит. Многочисленные журналисты снимают участников акции на камеры и интересуются делом Гаджиева. Задержаных на акции нет. 

Местные жители обходят пикет стороной, так как журналисты заняли весь тротуар.

Напомним, участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года, указали, что дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали . Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд признал нарушения в вердикте об аресте Гаджиева", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика", "Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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