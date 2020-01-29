29 января 2020, 21:07
Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Москве
Активисты проводят серию одиночных пикетов у здания постоянного представительства Дагестана в Москве, они требуют освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева.
Как писал "Кавказский узел", серию одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят активисты в Махачкале. 27 января такие пикеты проводили 11 человек, всего на месте проведения акции присутствовали более 20 человек.
Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Вины он не признает. Верховный суд Дагестана отказался 27 января удовлетворить апелляцию на арест журналиста Абдулмумина Гаджиева, оставив его под стражей до 13 марта. Защита заявила о затягивании следствия по делу Гаджиева.
Серия одиночных пикетов в защиту журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева началась сегодня вечером у постоянного представительства Дагестана в Москве, передает корреспондент "Кавказкого узла". Участники акции по очереди стоят рядом со входом в здание представительства и держат плакаты с надписью «Свободу Гаджиеву».
Из желающих поучаствовать выстроилась очередь из нескольких десятков активистов, среди которых журналист и организатор акции Илья Азар.
Полиция наблюдает за происходящим, расходиться не просит. Многочисленные журналисты снимают участников акции на камеры и интересуются делом Гаджиева. Задержаных на акции нет.
Местные жители обходят пикет стороной, так как журналисты заняли весь тротуар.
Напомним, участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле", состоявшейся 27 июня 2019 года, указали, что дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали . Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".
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Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"