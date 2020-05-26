Астраханцы поддержали одиночный пикет против поправок в Конституцию

26 мая 2020, 04:54

Астраханка Елена Байбекова провела одиночный пикет против поправок в Конституцию РФ. Прохожие поддержали активистку.

Как сообщал "Кавказский узел", акции против внесения поправок в Конституцию проходили в Астрахани с конца января. Пикеты проводились и 12 марта, когда депутаты областной думы одобрили эти поправки большинством голосов. Семь парламентариев отказались участвовать в голосовании, назвав его бессмысленным без волеизъявления избирателей. Еще шесть депутатов проголосовали против, поскольку их предложения не были учтены.

11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, его, помимо депутатов Астраханской областной думы, одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Волгоградской области, Кубани и Ставрополья. Общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но отложено в связи с распространением коронавируса.

Елена Байбекова вышла на пикет 25 мая в одном из центральных скверов города. Мимо места проведения пикета проходило много людей. Значительная часть из них поддерживала пикетчицу, они делали фотографии, поднимали большие пальцы в знак одобрения и выкрикивали одобрительные возгласы. К пикетчице подошел полицейский с двумя сотрудниками Росгвардии, которые патрулировали зону. Полицейский позвонил куда-то по телефону, продиктовал туда паспортные данные Байбековой, а также то, что написано на ее плакате, но затем сотрудники правоохранительных органов ушли. На вопрос, куда они звонили и диктовали данные, они не ответили, сообщает бывший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

"Мне кажется, что у большинства из них (детей) нет будущего... Потому что учиться - негде. Даже если получить хорошее образование - работать негде. Белая нормальная зарплата - в "Газпроме" или в силовых структурах. Самостоятельно заработать, достойно жить - невозможно. А сейчас, в связи с коронавирусом и грядущим экономическим кризисом, будет очень много безработицы, и на работу брать будут тех, у кого опыт, а не тех, кто только что получил образование. Поэтому детям станет в разы сложнее - и учиться, и устраиваться в жизни", - сказала корреспонденту Елена Байбекова.

"Я считаю, что власть нужно менять. А они никак не оставят в покое идею с голосованием. Они хотят это сделать летом, вероятнее всего - даже в конце июня. При этом, насколько я знаю, учителей всех заставили зарегистрироваться на сайте госуслуг. Видимо, чтоб проголосовали по поправкам в Конституцию", - предположила она.

Опрошенные корреспондентом прохожие поддержали пикетчицу. Опрос не является репрезентативным и выражает личное мнение жителей города.

"Всё правильно (написано)... Давно ему пора уйти из нашей власти", - сказал прохожий по имени Алексей.

"К тому, что человек стоит, высказывает свою позицию, я отношусь с уважением. А что на плакате написано... Это же о поправках? У меня у самой дети, и хочется для них будущего, конечно. Но я не уверена, что и с кем-то другим будет будущее в этой стране", - сказала астраханка Наталья.

"Мне, во-первых, не нравится, что разрешается только вот такая форма. Я считаю, что это нарушение прав и свобод людей, права на высказывание, - заявила сидевшая в сквере Елена. - А во-вторых - да, я вижу всё это, всю эту рекламу по телевизору. Вот, давайте поменяем (Конституцию), потому что надо защищать животных, давайте поменяем, потому что надо защищать язык. Такое всё, вроде бы, хорошее. Но это всё наша Конституция уже защищает, там это всё и так есть! Просто под этим всем они хотят втащить туда новую норму. Понятно, что отношение к этому может быть только отрицательное. А насчет будущего... Мне кажется, что, если придет кто-то другой, то мало что поменяется. Но мне хочется, чтоб у людей была свобода выбора".

"В принципе я согласна с ее плакатом. Это (обнуление) несправедливо, как минимум", - полагает студентка Екатерина.

"С учетом того, что у меня ребенок на дистанционке учится и у меня жена вешается от этого обучения, я согласен. А по голосованию - так закон уже принят, подписан. Как бы люди ни приходили, ни голосовали - все равно примут", - заявил астраханец Александр.

"Я положительно отношусь. Человек вышел, не побоялся никого. И он имеет на это право. Потому что реально сейчас очень трудное положение у людей в стране. Просто не на что жить", - сказал молодой человек по имени Магомед.

Пикет завершился без происшествий.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".