Правоведы оценили последствия поправок в Конституцию для местного самоуправления

25 марта 2020, 21:56

Предложенные поправки в Конституцию ограничивают права органов местного самоуправления, считают научные сотрудники Высшей школы экономики Елена Лукьянова и Сергей Пашин. Новые положения облегчат взаимодействие всех ветвей власти без ущемления муниципальных органов власти, заявил юрист Дмитрий Тимченко.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. После того как его подписал президент России, документ был направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие действующей Конституции. 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако сегодня президент перенес голосование по поправкам в Конституцию на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

14 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Ранее соответствующий законопроект был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации России. "Кавказский узел" опубликовал полный текст закона.

Понятие публичная власть – очень спорное, общего его определения нет, считает доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

"Считается, что всякая власть является публичной [...] на самом деле нет одного точного определения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, у судьи Конституционного суда России Николая Бондаря есть статьи и книги на эту тему, но автор не дает определения понятию публичной власти. "Это некая абстракция о том, что вся республиканская власть идет от народа и поэтому называется публичной", – сказала она.

По мнению Лукьяновой, проблема не в том, что нет четкого определения этому понятию, а в целях, которые введение этого понятия преследуют. "Сделано это затем, чтобы над органами местного самоуправления раскрыть зонтик подчинения, подчинить их государственной власти. Государственная власть и публичная власть – это разные понятия, они не являются единой системой власти", – отметила она. Однако в результате произошла подмена понятий, сказала Лукьянова. "Речь шла только о том, чтобы встроить местное самоуправление в систему государственной власти. Но новый закон ограничивает права местного самоуправления, полномочия органов власти в регионах, подменив термин "система государственной власти" термином "система публичной власти", – уверена она.

"Всегда говорилось, что местное самоуправление – это публичная власть, и этим оно отличалось от государственной власти. А на практике [...] местное самоуправление, которое становится все более и более самостоятельным, будут принуждать исполнять решения государственной власти. Это будет примерно как система советов, когда сельские поселковые советы в любом случае должны были выполнять решения вышестоящих органов", – пояснила Лукьянова.

"Публичная власть – это власть, стоящая над обществом, и осуществляемая казенными должностными, государственными лицами. В базовых юридических источниках дается именно такое объяснение. Это самое простое объяснение", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия факультета права Высшей школы экономики Сергей Пашин. По его словам, субъектом публичной власти являются должностные лица государства, а источником – народ. "С точки зрения классической науки о государственности есть теория, согласно которой между обществом и государством заключён общественный договор, в рамках которого народ уступает часть своего суверенитета государству, а государство выполняет общественно значимые функции. Это и есть публичная власть", – пояснил он.

Формально поправки не должны ограничить права местного самоуправления, но на деле они будут ограничены, уверен Пашин. "Местное самоуправление формально не относится к государственной власти. Оно занимает некую промежуточную ступень между гражданским обществом и государственным аппаратом. Но в общем смысле поправки могут ограничить права местного самоуправления, потому, в частности, оно получает деньги из бюджета для содержания своих должностных лиц, на проекты", – отметил он.

Поправки, по его мнению, коренным образом ничего не меняют, поэтому и в реализации публичной власти никаких нововведений не будет. "При реализации поправок о публичной власти возможны только ограничения прав местного самоуправления. А так изменений в целом не будет. Публичная власть – она и остается публичной властью", – сказал Пашин.

Никаких изменений не произойдет и в системе трех элементов государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной, считает он. "Публичная власть – это не структура, а характеристика. Поэтому все эти три ветви власти – это ветви публичной власти. Формально в системе [...] ничего не меняется. Суд осуществляет публичную власть, как и парламент с правительством", - подчеркнул Пашин.

Юрист международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Дмитрий Тимченко отмечает, что новое конституционное понятие "публичная власть" и ее субъекты определены в законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". "А именно, в части 3 статьи 132, которая гласит, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

"Термин "публичная власть" до сих пор не имел официального определения ни в Конституции России, ни в федеральных законах, однако данный термин активно используют в научной литературе и правоприменительной практике. Вопрос об определении понятия публичной власти является довольно дискуссионным", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Тимченко, новый закон не ограничит права местного самоуправления. "Концепция изменений приведет к лучшему взаимодействию всех ветвей власти, что обусловит оптимизацию системы в целом без ущемления прав и полномочий органов местного самоуправления. По сути, единая система публичной власти с тремя элементами государственной власти – законодательной, исполнительной, судебной, уже существует, и фактически федеративное управление сведено к минимуму. Изменения будут способствовать эффективному решению единой системой публичной власти задач в интересах населения", – уверен он.

Тимченко также отмечает, что на практике поправки улучшат работу местного самоуправления. "Внедрение категории публичной власти сформирует основу для совершенствования взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, которые функционируют в единой системе", – считает он.

Напомним, закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.