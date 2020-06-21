Член избирательной комиссии одного из участков в Гумбетовском районе. Скриншот фрагмента страницы сайта Избиркома Дагестана.

21 июня 2020, 14:47

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Дагестане

На 106 участках в девяти районах Дагестана сегодня проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Все участки обеспечены средствами защиты от коронавируса, отчитался избирком.

"Кавказский узел" писал, что общенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания, 14 марта он был подписан президентом России, а 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. Голосование планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья - вопреки акциям протеста в этих регионах. Конституционные поправки предполагают несменяемость власти, уверены их критики. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

В отдаленных и труднодоступных местностях Дагестана сегодня проходит досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Задействованы 106 избирательных участков в Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Рутульском, Унцукульском, Цумадинском и Шамильском районах, сообщил сегодня на своем сайте Избирком Дагестана.

Из-за сложной ситуации по коронавирусу на избирательных участках соблюдаются меры безопасности, сотрудники избиркома работают в халатах и защитных экранах, кабинеты для голосования оборудованы санитайзерами, а жителям предписано надевать маски и перчатки.

Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

Примечание:

"Карантин вытеснил вопрос о Конституции из приоритетов активистов юга России", "Астраханцы поддержали одиночный пикет против поправок в Конституцию", "Правоведы оценили последствия поправок в Конституцию для местного самоуправления".

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