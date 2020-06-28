Избирком Дагестана отчитался о двадцатипроцентной явке избирателей

28 июня 2020, 09:13

На избирательные участки за первые два дня голосования по поправкам к Конституции пришли 20,67 процента жителей Дагестана, сообщила избирательная комиссия республики. Выразить свое мнение по поправкам необходимо, чтобы при принятии решения был учтен голос каждого, уверены опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" избиратели.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня в Дагестане открылись 1809 участков для общенародного голосования по поправкам к Конституции России. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы заявили, что не согласны с предложенными изменениями и будут голосовать либо "против", либо не придут на участки.

Основной день голосования за поправки - 1 июля. С 21 июня в девяти районах республики проходило досрочное голосование по поправкам. Жалоба сельчанина, которому не выдали бюллетень на участке, поставила под сомнение заявление избиркома об отсутствии нарушений при голосовании. Результаты голосования легко сфальсифицировать, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России.

За первые два дня общероссийского голосования (25 и 26 июня) по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Дагестане проголосовало порядка 20,67 процента от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщил 27 июня избирком Дагестана на своем сайте.

При входе на УИК №1155 соблюдаются все меры санитарной безопасности – участникам голосования измеряют температуру, выдают маску, а руки обрабатывают дезраствором, передал корреспондент "Кавказского узла". Четыре члена комиссии сидят за столом на расстоянии друг от друга. В полутора метрах от стола начерчена линия, за которую избирателю не рекомендуется заступать, чтобы сохранять социальную дистанцию между ним и членом комиссии. В помещении одна непрозрачная урна для бюллетеней.

На участке зарегистрировано порядка 1900 избирателей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя УИК Камалитдин Меджидов. «Люди идут постепенно в течение дня. На сегодняшний день (примерно к 10.30 мск 27 июня) проголосовали 177 человек», - сообщил он.

С утра и до 12 часов 27 июня на избирательном участке №115 в махачкалинском поселке Тарки проголосовали семь человек. Всего в течение дня в голосовании приняли участие 82 человека, рассказал наблюдатель Шамиль Ахмедов.

Ахмедов в первый день голосования оставил на «Карте нарушений на выборах» движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщение о том, что ему препятствуют свободно перемещаться по помещению. «Председатель УИК и зампредседателя говорят: «У вас есть место, сидите тут, занимайтесь своими делами». В какой-то момент на УИК пришел глава администрации, подошел к членам УИК — хотел проголосовать и назвал адрес. Когда подошел наблюдатель и указал на необходимость голосовать по паспорту, оказалось, что у главы администрации его с собой не оказалось. После этого глава администрации и члены УИК начали угрожать наблюдателю вызовом полиции и удалением с участка», - говорится в сообщении наблюдателя.

В первый день голосования ему отказались повторно показывать списки избирателей, рассказал Ахмедов. По словам наблюдателя, после его жалобы в правозащитное движение на участок приехали председатель общественной палаты города, глава территориальной избирательной комиссии Советского района Махачкалы, на сообщение наблюдателя также отреагировал заместитель председателя избиркома республики. В тот день все спорные моменты были разрешены, однако на следующий день, 26 июня, наблюдатель не смог попасть на участок в течение первого часа работы комиссии. «Меня и моего товарища, у которого также было направление от Общественной палаты республики, не запускали на участок и требовали предъявить оригиналы направления, которые мы еще накануне сдали членам комиссии, и они хранились у них. В Общественной палате мне предложили выписать новое направление. Я поехал к ним, но когда я был уже на полпути, мне позвонил директор школы, в здании которой располагается УИК, и сказал, что я могу зайти и продолжить работу в качестве наблюдателя. После этого никаких препятствий для наблюдения уже не было. Все возникшие проблемы мы благополучно разрешили», - рассказал он. После закрытия участка 27 июня Ахмедов сообщил, что процесс голосования в третий день прошел без грубых нарушений.

Инцидент, о котором рассказал наблюдатель Шамиль Ахмедов, Меджидов назвал «недоразумением». «Как только открылся участок, мы предоставили ему список избирателей. Он получил, все что хотел. Показать их после того, как туда были внесены паспортные данные избирателей, мы не могли, так как там уже содержались персональные данные», - пояснил он. Меджидов заверил, что ни у кого из членов комиссии нет какой-либо заинтересованности в результате голосования. «Проводится общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Пресса эти поправки широко освещает и люди приходят, чтобы выразить свое мнение. Кто-то может быть против. Это дело каждого», - заявил он.

Как пояснил Меджидов, от каких-либо развлекательных мероприятий в дни голосования на территории и во дворе участка решили отказаться, так как в поселке многие в трауре. «Только на одном сельском кладбище за прошлый месяц было похоронено 28 человек. По поселку серьезно прошла волна заболеваемости. Многие погибли от осложнений, которые вызвал новый вирус. Но сейчас уже пик пройден», - отметил он.

Дагестан является лидером по количеству смертей от коронавируса и по числу заболевших среди регионов СКФО. По данным на 27 июня, от COVID-19 в республике умерли 369 человек, общее число инфицированных составило 7636. Помимо смертей от коронавируса, 820 человек еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Избирательный участок №1021 расположен на втором этаже школы №12 Махачкалы. Пол в помещении расчерчен разметкой, помогающей людям держаться друг от друга на социальной дистанции, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Зелеными стрелками указаны направления к ширме для голосования. Столы с членами комиссии стоят друг от друга на безопасном расстоянии, а у членов комиссии имеются не только медицинские маски, но и защитные экраны. Урна установлена прозрачная.

Наблюдатель на избирательном участке №1021 Осман Османов составил очередной акт о фиксации нарушений 27 июня.

26 июня представитель общественного комитета "Солидарность и свобода" указал на нарушение на одном из махачкалинских участков для голосования. Председатель комиссии этого участка пожаловалась на наблюдателя в полицию и его задержали. Сотрудники участковой избирательной комиссии обвинили представителя общественного комитета "Солидарность и свобода" Османа Османова в непристойном поведении и ругани. Таким образом они пытались прекратить фиксацию нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции, заявил сам Османов. Наблюдателю умышленно не позволили ознакомиться с собранным в результате инцидента материалом, считает правозащитник Джамбулат Гасанов.

Османов пришел на участок к 12.00 мск и представил членам комиссии новое направление, выданное Общественной палатой республики. После этого он стал настаивать на том, чтобы ему показали сейф, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями, которые были изъяты из урны 26 июня. Председатель участковой избирательной комиссии отказалась это делать. Присутствовавший на участке сотрудник территориальной избирательной комиссии Кировского района попытался объяснить Османову, что он будет ознакомлен с актом, составленным по итогам голосования 27 июня. По словам сотрудника, члены комиссии не могут показать Османову акты и сейф-пакеты с бюллетенями, так как Османов 26 июня предоставил неправильно оформленное направление и фактически в этот день он не являлся наблюдателем.

Османов начал снимать происходящее на телефон, в ответ члены комиссии стали говорить, что он не имеет права вести видеосъемку. Эти слова Османов расценил как создание препятствий для проведения видеофиксации и стал заполнять акт фиксации нарушений. В нем также отражено то, что ему отказались показывать сейф и хранящиеся в нем сейф-пакеты с бюллетенями, рассказал Осман Османов корреспонденту "Кавказского узла". Составленный акт, пояснил Османов, он не успел сдать в штаб в этот же день, так как к концу дня почувствовал себя плохо и вернулся домой.

За первые пять часов работы участка №1021 его посетили 16 избирателей, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» наблюдатель с этого участка Магомед Саидов. По его словам, он получил направление от Общественной палаты Дагестана по рекомендации Союза перевозчиков России. 27 июня он участвовал в качестве наблюдателя впервые, сказал Саидов. «Мне было интересно узнать, идут ли люди на голосование, и поэтому я пошел в наблюдатели. В предыдущие дни из-за занятости я не мог прийти на участок», - пояснил он.

Еще один избирательный участок №1022 находится на третьем этаже школы школы №12 Махачкалы, там также соблюдены меры безопасности, передал корреспондент «Кавказского узла». Наблюдатель на этом участке Мухтар рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пошел в наблюдатели как доброволец, получить направление на участок в Общественной палате республики он смог при содействии общественной организации «Союз перевозчиков России». «На участке все подготовлено для безопасного проведения голосования, но гражданской активности пока нет», - отметил он. По подсчетам Мухтара, в первый день на участке проголосовал 41 человек, во второй – 42, а к 15.00 мск 27 июня – 15 избирателей. «Видимо все настроены (голосовать) 1 июля», - предположил он.

К 17.00 мск 27 июня участок №1111 в Махачкале посетили порядка 90 человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя участковой избирательной комиссии Анжела Вагабова. По ее словам, голосовать приходят люди разного возраста, но в основном это люди средних лет. Самому старшему избирателею, который самостоятельно пришел на участок, было 76 лет, добавила она. У каждого приходящего на участок измеряют температуру тела, у всех она была в пределах нормы, уточнила Вагабова.

Перед началом голосования все члены комиссии сдавали тесты на коронавирус и на антитела к нему, наличие вируса или иммунитета к нему. Ни у кого из членов комиссии коронавируса не выявлено, сказала она.

Махачкалинцы предпочли принять участие в голосовании

Житель Махачкалы Загид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не все предлагаемые поправки он оценивает как положительные. "Не хотелось бы, чтобы приняли их всех, потому что там есть не только положительные, но и отрицательные моменты", - сказал он. При этом Загид не уточнил, какие именно поправки его не устраивают. «В эти дни решается будущее страны. Поэтому я решил принять в участие в голосовании", - сказал он.

Жительница Махачкалы Мадина рассказала, что ей «небезразлична судьба страны». «Я хочу изменений в лучшую сторону, если это вообще возможно. Поправки я читала, к тому же о них постоянно говорят по телевизору. Пришла на третий день голосования, так как, скорее всего, на днях поеду к маме в село. Она живет одна и ей сейчас нужно помочь», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Избирательница Зарема выбрала для голосования выходной субботний день. «Я хочу, чтобы посчитались с моим выбором, а не чтобы кто-то другой решал за меня, как использовать мой голос. Я гражданка России и имею свое мнение. И поэтому, прежде чем прийти на участок, я изучила поправки, сделала выводы, которые и указала в бюллетене», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Госслужащая Патимат заверила, что ее руководство не поднимало перед коллективом вопрос о необходимости обязательной явки на голосование. «Мне было самой интересно посмотреть, как идет голосование в нынешних условиях. Поправки я читала, свое мнение к ним у меня есть. Поэтому я и решила сегодня исполнить свой гражданский долг», - сказала она.

Сотрудница магазина Зайнаб Казимагомедова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что выбрала 27 июня для голосования так как на другие дни у нее есть свои планы. «Я считаю, что лучше проголосовать, чем оставаться в тени. Выбор свой я сделала. Надеюсь, что он правильный», - добавила она.

Молодой человек Магомед признался, что пойти проголосовать его попросила мама. «Времени у родителей пойти на участок нет, поэтому мама сказала, чтобы от семьи хотя бы пошел я. Как проголосовать, маме не было важно. Поэтому я проголосовал против», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Хаджимурад считает, что необходимо бойкотировать голосование. «Смысл ходить (на голосование), если все (результаты) уже давным-давно определено. Я не собираюсь (голосовать), потому что сейчас тем, кто все это задумал, нужна явка людей, чтобы говорить о большой поддержке», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных горожан.