Голосование по поправкам в Конституцию в Дагестане началось с низкой явки на участки

26 июня 2020, 00:42

1809 избирательных участков открылись в Дагестане, первый день голосования по поправкам в Конституцию не вызвал серьезного наплыва желающих отдать свой голос. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы заявили, что не согласны с предложенными изменениями в Конституцию и будут голосовать либо "против", либо не придут на участки.

Как писал "Кавказский узел", общенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля. 21 июня избирком Дагестана сообщил, что в девяти районах республики проходит досрочное голосование по поправкам. Явка на досрочное голосование составила от 62 до 90 процентов. Жалоба сельчанина, которому не выдали бюллетень на участке, поставила под сомнение заявление избиркома об отсутствии нарушений при голосовании.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания, 14 марта он был подписан президентом России, а 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. Голосование, которое планировалось на 22 апреля, было перенесено из-за коронавируса. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья - вопреки акциям протеста в этих регионах. Конституционные поправки предполагают несменяемость власти, уверены их критики. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

В Дагестане 25 июня открылись 1809 избирательных участков, на них проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник избирательной комиссии республики. Все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами, заверил он.

Общероссийское голосование продлится семь дней: с 25 июня по 1 июля, все эти дни участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00 мск, сообщили в избиркоме.

Число избирателей на шести участках в центре Махачкалы, которые расположены в здании университета, двух школ, детского сада, кукольного театра, а также библиотеки, к обеду первого дня голосования было небольшим, передал корреспондент "Кавказского узла". На входе в каждый участок был отдельный стол со средствами защиты, которые предназначались для участников голосования, а также аппаратом для бесконтактного измерения температуры.

Столы членов комиссии находились на расстоянии друг от друга, на территории участка были развешаны информационные плакаты о предлагаемых поправках в Конституцию. У входа дежурил сотрудник правоохранительных органов.

Чтобы снизить контакт участников голосования друг с другом, на участке №1101 вход и выход организованы через разные двери. О том, что в здании проводится голосование, можно было понять по табличке с номером участка, а также по наклеенным у входа информационным плакатам. Лишь на одном из участков один из сотрудников несколько раз громко призвал прохожих принять участие в голосовании, в том числе обещая угостить чаем.

В основном люди проголосовали утром, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" работник участковой комиссии.

"Сегодня (25 июня) только первый день. К тому же рабочий день. Сейчас уже ограничения практически сняты, все вышли на работу, поэтому пока нет наплыва граждан. Основной наплыв мы ожидаем в выходные или 1 июля", - сказал он.

Власти объявили о смягчении ограничений с 15 июня: жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице, открылись магазины и предприятия сферы услуг. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 14.00 мск на участке №1104 проголосовали 15 человек, всего же в списке избиркома 1225 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель участковой избирательной комиссии Магомед Гусейнов.

"На участке голосование проходит со всеми установленными мерами предосторожности. На входе избиратель получает ручку, маску, перчатки, он может обработать руки дезраствором. Проголосовать человек может, начиная с сегодняшнего дня (25 июня) и до 1 июля включительно", - отметил он.

По словам Гусейнова, после закрытия участка в конце каждого дня голосования урна с бюллетенями будет открываться в присутствии наблюдателей и членов комиссии для подсчета количества бюллетеней. "Сколько голосов «за» и сколько «против» до завершения голосования мы подсчитывать не будем. Все бюллетени после установления их количества в конце дня будут складываться в сейф-пакет. После каждого дня голосования все члены комиссии подписывают акт, в котором отражено количество бюллетеней. После завершения голосования 1 июля эти бюллетени будут вынуты из сейфа и сложены с остальными. Только тогда будет производиться подсчет голосов", - сказал он.

Житель Махачкалы Агат Ванатиев пришел на избирательный участок в первый день голосования. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работает недалеко от него. "Решил сделать это (проголосовать) сразу, чтобы потом не заморачиваться", - пояснил он.

Ванатиев сказал, что долго решал, стоит ли идти. "В последнее время только и говорят о поправках, что Конституцию нужно править, так как в свое время не все было учтено. По идее, я со всеми поправками согласен. Не нравится, правда, про обнуление сроков президента", - сказал он.

Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Жители Махачкалы, которые проходили мимо избирательных участков, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не собираются идти на голосование, некоторые заявили, что отдадут свой голос против их принятия.

"Вообще не знаю, какие собираются принимать поправки. Мне не интересно. Если там есть что-то, что может привести к лучшему, то это одно дело. Но если это все делается, чтобы нынешний президент остался у власти, то непонятно, для чего все это - он и так много лет у власти", - сказал молодой житель города Рашид.

Житель Махачкалы Шамиль Бутаев заявил, что проголосует против. По его словам, он пока еще не определился, в какой именно день пойдет на избирательный участок.

Горожанин Абдулла рассказал, что примет участие в голосовании на выходных. "Если не пойти, то мой голос могут использовать так, как выгодно. Но я хочу, чтобы его учли. Я возмущен происходящим... Мало кто из моих знакомых согласен с этими поправками", - отметил он.

19-летний житель Махачкалы сказал, что не собирается голосовать, так как "любой голос будет использован в пользу Путина".

"Мне не нравится все, что делает наша власть. Ничего хорошего от нее мы не видели. Поэтому я и не пойду [на голосование]", - заявила жительница Махачкалы.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы усомнились в необходимости править Конституцию, указав на важность соблюдения уже прописанных в ней норм, и посетовали, что от голосов граждан ничего не зависит. Активисты регионов Юга России раскритиковали поправки.

Материалы о протестах против инициированных президентом конституционных поправок, а также новости о голосовании по поправкам в Конституцию России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".