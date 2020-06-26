Сочинцев возмутила агрессивная агитация и формальность голосования по изменению Конституции

26 июня 2020, 13:16

В Сочи проводится навязчивая агитация за одобрение конституционных поправок, контроль и наблюдение за процедурой голосования практически отсутствуют, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" жители города.

Как писал "Кавказский узел", домкомы, председатели ТОС и руководители коллективов вынуждают жителей Кубани голосовать на мобильных избирательных участках во дворах, используя угрозы и посулы, сообщили избиратели. Участники голосования присылают на "Карту нарушений" сообщения о принуждении к голосованию и агитации со стороны властей, рассказал председатель регионального отделения "Голоса" Давид Канкия.

Президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Итоги голосования легко сфальсифицировать, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. Уголовные дела за принуждение к голосованию возбуждаются крайне редко и лишь в единичных случаях заканчиваются реальным лишением свободы, отметили члены движения "Голос".

В Сочи проживает 368 225 избирателей. До 21 июня можно было подать заявлений о голосовании по месту нахождения. В участковых комиссиях до 17.00 мск 1 июля открыт прием заявлений о голосовании на дому, сообщила председатель муниципальной избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева.

"Для удобства голосования организован процесс голосования на придомовых территориях. Для этого члены комиссий будут выезжать на соответствующие территории со списком участников голосования, зарегистрированных на соответствующей территории, бюллетенями для голосования, технологическим оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Информацию о планируемых датах проведения общероссийского голосования на конкретной придомовой территории необходимо уточнять в управляющих компаниях или товариществах собственников жилья, а также в территориальных либо участковых избирательных комиссиях", - говорилось на сайте комиссии 25 июня.

В этот день в городе открылись 246 участков для голосования, в том числе три временных - в зданиях железнодорожных вокзалов Адлера, Сочи и аэропорта. Голосование в участковой комиссии и на общественных территориях (придомовых и других территориях пригодных для голосования) проводится с 8.00 до 20.00 часов, отмечается в сообщении.

Сочинцы пожаловались на навязчивую агитацию за принятие конституционных поправок

В Сочи проходит явная агитация за одобрение предлагаемых конституционных поправок, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

"[Проводится] усиленная агитация, доходящая до абсурда: гигантские постеры, привлечение деятелей культуры, предельно упрощенная процедура голосования, недельное голосование", - сообщила лидер краснодарского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова.

Ильенкова приняла участие в общероссийском голосовании на участке №45-12 в школе №12 и сделала вывод о слабом контроле за проводимой процедурой голосовании. "Я с расстояния двух метров показала свой паспорт как установлено правилами, не давая паспорт в руки члену комиссии. Члены комиссии были в масках, людей на участке было не много. Контроля за таким голосованием, естественно, никакого", - пояснила она.

С 21 июня в Краснодарском крае отменен режим карантина по коронавирусной инфекции, при этом продолжает действовать режим повышенной готовности. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Адвокат Сергей Костюк также заявил, что проводимое информирование по общероссийскому голосованию является агитацией за их принятие. "К примеру, на сайте госуслуг размещено объявление следующего содержания: "подача заявления о включении в список ... по вопросу одобрений изменений в Конституцию РФ". Слово "одобрений" здесь вообще неуместно и является введением в заблуждение, своеобразным прессингом "одобрить", а если человек не одобряет, то что - он не должен голосовать?"- возмутился адвокат.

В условиях финансовых трудностей у местных жителей нет возможности изучать поправки в Конституцию РФ, считает представитель партии КПРФ Сергей Берносовский. "Люди заняты выживанием, а не изучением поправок к Конституции. Не было ни дебатов, ни обсуждений, ни изучений и толкований поправок, а просто единым пакетом предлагают принять […] Люди элементарно не знают, за что они голосуют. Они делают выводы из той агитации, которая исходит по телевизору и от волонтеров Конституции", - заявил Берносовский.

По его словам, голосовать он не пойдет. Он отметил, что КПРФ направило на избирательные участки своих наблюдателей, но считает, что "проконтролировать ничего невозможно".

Против участия в голосовании высказалась и лидер общественной организации "Старожилы Сочи" Галина Кочкина. "Активисты от власти призывают голосовать за ценности, которые уже есть в предыдущих [текстах] Конституции РФ", - заявила она.

По словам Кочкиной, по городу возле многоквартирных домов стоят столики, за которыми сидят члены комиссии под зонтиками от солнца, и предлагают прохожим проголосовать. "Урны прозрачные. Тут же находятся по одному сотруднику полиции и администрации", - рассказала Кочкина, добавив, что не наблюдала контроля за проведением голосования на улицах.

Руководство бюджетных организаций на Кубани требует у сотрудников информацию о месте голосования по поправкам к Конституции, угрожая штрафами и лишением премий, а сотрудников частных предприятий вынуждают не только голосовать, но и распространять агитационные листовки. Агитаторы настойчивыми звонками и посулами вынуждают голосовать за поправки досрочно прямо во дворах домов, рассказали жители Краснодара. Готовящееся голосование выведено за рамки законодательства о выборах, что позволяет избежать наказания за подкуп и принуждение к голосованию, считает юрист Наталья Баянова.

Медработников Сочи принуждают к участию в голосовании

О навязчивой агитации за одобрение изменения Конституции РФ заявил и член ТОС "Лазаревское", медработник Владимир Атаманчук.

"У главпочтамта сидят двое, так называемые волонтёры Конституции, и раздают прохожим отпечатанные цветные агитационные материалы. В тексте написано "За семейные ценности и будущее наших детей"; "За заботу о животных"; "За защиту исторической правды"; "За доступную и качественную медицину" - какой нормальный человек, которому некогда вникать во все эти поправки, будет против? Но почему среди агитационных материалов нет самого главного - "За пожизненный срок президентства Путина"?! Значит, организаторы этих агитаций понимают, что люди будут реагировать негативно и завуалировали главное изменение в Конституции. Но ведь это обман, и поэтому я голосовать не пойду ", - сказал Атаманчук.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

По его словам, знакомые медработники сообщили о принуждении к голосованию. "На условиях анонимности из местных медицинских кругов мне сообщили, принудительное голосование медработников началось 25 июня", - рассказал Атаманчук.

Коллеги врача, лидера кубанского отделения Независимого профсоюза медиков и пациентов "Альянс" Юлии Волковой также сообщают о принуждении к голосованию, но называть свои имена в масс-медиа они боятся из-за угрозы потери работы. "Инструкции рассылаются медработникам через мессенджер WhatsApp […] Мне-то, конечно, никто таких сообщений прислать не смеет, зная, что со мной такие вещи не пройдут", - сказала Волкова, которая также отказывается от участия в голосовании.

Лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что на медработников по всей России оказывается прессинг, о чем поступают сообщения в организацию. "Мы делимся ими в соцсетях", - рассказала Васильева.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

Корреспондент "Кавказского узла" 25 июня посетила несколько избирательных участков в Сочи. Ярмарок, концертов или других развлекательных мероприятий на участках в городе корреспондент не наблюдала.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания, 14 марта он был подписан президентом России, а 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. Голосование планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья - вопреки акциям протеста в этих регионах. Конституционные поправки предполагают несменяемость власти, уверены их критики. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".