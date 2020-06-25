Краснодарцы пожаловались на навязчивую агитацию за досрочное голосование

25 июня 2020, 13:11

Агитаторы настойчивыми звонками и посулами вынуждают голосовать за поправки в Конституцию досрочно прямо во дворах домов, рассказали жители Краснодара. Готовящееся голосование выведено за рамки законодательства о выборах, что позволяет избежать наказания за подкуп и принуждение к голосованию, считает юрист Наталья Баянова.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Краснодарского края заявили о принуждении к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. Руководство бюджетных организаций на Кубани требует у сотрудников информацию о месте голосования, угрожая штрафами и лишением премий, а сотрудников частных предприятий вынуждают не только голосовать, но и распространять агитационные листовки.

Президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Итоги голосования легко сфальсифицировать, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. Уголовные дела за принуждение к голосованию возбуждаются крайне редко и лишь в единичных случаях заканчиваются реальным лишением свободы, отметили члены движения "Голос".

Агитаторы составляют списки для досрочного голосования во дворах домов

Жительница улицы Тюляева в Краснодаре Ольга Боровских сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что по квартирам ходит "старшая по дому" и агитирует досрочно голосовать за поправки в Конституцию.

"Она сказала, что во дворе несколько дней будет дежурить какая-то мобильная бригада, и можно даже на участок не ходить, а проголосовать во дворе. Я поблагодарила старшую по дому за информацию, но ее это не устроило. Она составляет списки, когда голосует какой подъезд. Объяснила, что из-за действующих ограничений [по коронавирусу] необходимо, чтобы люди шли на голосование по очереди", - рассказала Ольга Боровских.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Она расценила эти действия как принуждение к выборам. "Я ей сказала, что вообще не хочу голосовать. Тогда она сообщила, что, если мы проголосуем массово всем двором, наш дом продвинут в очереди на капитальный ремонт и положат новый асфальт во дворе", - заявила краснодарка.

Жительница жилого комплекса "Восток" в Краснодаре Гульнара Зарипова также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что представительница местного ТОС навязчиво агитирует за участие именно в досрочном голосовании, которое будет организовано во дворе. "Звонит каждый вечер, требует, чтобы мы обязательно пришли и проголосовали. Говорит, что создана очередность, когда должен голосовать конкретный подъезд. Я ей сказала, что хочу пойти на участок - она была очень недовольна этим", - рассказала жительница Краснодара.

Бюджетникам угрожают увольнением и лишением премиальных

Руководство одной из музыкальных школ Краснодара настаивает, чтобы все работники проголосовали на ближайшем к учреждению участке, заявила сотрудница школы Милена Зуйкова. "Мы должны все через МФЦ, госуслуги получить открепительные удостоверение, что хотим голосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту пребывания. Составлены графики на весь день 1 июля. Мы должны по времени приходить и голосовать за поправки. На участке будет кто-то из наших вести учет, кто пришел, а кто нет", - рассказала она.

По словам Милены Зуйковой, руководство пригрозило наказать тех, кто не придет на участок. "Пока нам не озвучили, как будут нас наказывать. Думаю, они побаиваются сразу об этом сказать. А потом, когда уже все кончится, тогда начнут лишать премий или нагрузку не дадут полную. Придумают что-то", - предположила сотрудница музыкальной школы. По ее словам, даже на выборах не было такого давления на учителей.

Педагог одной из краснодарских школ Ирина Крылова сообщила, что на педсовете учителям было приказано получить открепительный и голосовать на участке при школе. "Я должна прислать директору подтверждение от сайта "Госуслуги", что я голосую по месту пребывания. И так все мои коллеги должны сделать. Нам открыто сказали, что мы должны проголосовать все за поправки. Кто этого не сделает, будет уволен", - рассказала Крылова.

Марат Ганиев, который работает в одном из городских предприятий сферы ЖКХ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его и его коллег вынуждают проголосовать по месту регистрации и прислать фото с участка и заполненного бюллетеня руководству. "Пока требуют только принять участие в голосовании. Как голосовать, не говорили. Но всем, кто не пришлет фотографию, обещали сократить премиальные, выплачивать только аванс. А аванс - это копейки. У нас все решили идти голосовать, потому что деньги всем нужны", - отметил мужчина.

В Краснодарском крае неоднократно проходили акции протеста против изменения Конституции. 23 июня Ейский городской суд арестовал депутата райсовета Александра Коровайного на 10 суток за неисполнение законных требований правоохранителей во время согласованного митинга против поправок в Конституцию, состоявшегося накануне. 22 июня в Сочи были задержаны участницы аналогичной акции Галина Лазорская и Любовь Николаева.

Процедура голосования за поправки в Конституцию сомнительна с точки зрения закона

Уголовный кодекс предусматривает наказание за подкуп, обман и принуждение к голосованию, указала корреспонденту "Кавказского узла" член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова, сославшись на пункт "а" части 2 статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Кроме того, статья 3 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" говорит о том, что участие гражданина России в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать его к участию или не участию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению, отметила Баянова.

Однако во время голосования по поправкам в Конституцию РФ эти нормы права действовать не будут, считает она. "У нас это не выборы и даже не референдум. ЦИК придумал совершенно новую форму - голосование, и посчитал, что никакие нормы закона о выборах здесь не действуют. Но такого отдельного понятия, как "голосование", в выборном законодательстве нет. Поэтому во время этого самого "голосования" можно творить все, что вздумается. Я считаю, что итоги такого непонятного и невнятного электорального события также будут нелегитимны", - заявила Баянова.

В марте закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания и подписан президентом Владимиром Путиным. Поправки одобрил Конституционный суд России. Общероссийское голосование планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за эпидемии COVID-19. Закон о поправках в Конституцию вопреки акциям протеста в регионах одобрили местные парламенты. Конституционные поправки предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали изменение Конституции переходом от федерализма к унитаризму.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".