Жители Кубани заявили о принуждении к голосованию во дворах

25 июня 2020, 21:28

Домкомы, председатели ТОС и руководители коллективов вынуждают жителей Кубани голосовать на мобильных избирательных участках во дворах, используя угрозы и посулы, сообщили избиратели. Участники голосования присылают на "Карту нарушений" сообщения о принуждении к голосованию и агитации со стороны властей, рассказал председатель регионального отделения "Голоса" Давид Канкия.

Как писал "Кавказский узел", руководство бюджетных организаций на Кубани требует у сотрудников информацию о месте голосования по поправкам в Конституцию, угрожая штрафами и лишением премий, а сотрудников частных предприятий вынуждают не только голосовать, но и распространять агитационные листовки. Агитаторы настойчивыми звонками и посулами вынуждают голосовать за поправки в Конституцию досрочно прямо во дворах домов, рассказали жители Краснодара. Готовящееся голосование выведено за рамки законодательства о выборах, что позволяет избежать наказания за подкуп и принуждение к голосованию, считает юрист Наталья Баянова.

Президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Итоги голосования легко сфальсифицировать, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. Уголовные дела за принуждение к голосованию возбуждаются крайне редко и лишь в единичных случаях заканчиваются реальным лишением свободы, отметили члены движения "Голос".

Житель Краснодара Иван Гетманов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему пообещали списать долги за коммунальные услуги, если он проголосует за поправки в Конституцию. По его словам, задолженность у него образовалась из-за финансовых проблем, возникших из-за карантина. Гетманов пояснил, что лишился работы и не смог заплатить, в том числе за работу консьержа и вывоз мусора. Он сказал, что почти ежедневно получал sms-сообщения с требованиями от управляющей компании и домкома погасить задолженность. "За свет и воду я платил из последних сил, на остальное не хватало денег. Сегодня ко мне пришла старшая по дому и сказала, что, если я проголосую за поправки в Конституцию на придомовой территории, с меня спишут долги за два месяца", - рассказал Гетманов. По его словам, у домкома в руках был список должников, и она всех обзванивала.

"Я пошел и проголосовал, тем более я все равно собирался. У них списки, как на выборах - нашли мою фамилию, выдали бюллетень. На столе стояла урна небольшая, я проголосовал и бросил в нее бюллетень. Никто не спрашивал меня, брал ли я открепительный", - рассказал Гетманов.

Жительница Армавира Ольга Гоголева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что три дня подряд актив дома во главе с домкомом обходила квартиры и агитировала голосовать за поправки в Конституцию, раздавая листовки. "Это все так навязчиво - стучатся во все двери, ходят толпой, а ведь у нас еще действует масочный режим. Я их не пустила в первый день, но они пришли во второй, в третий, в дверях оставили листовки. По два sms-сообщения в день приходят с просьбой проголосовать во дворе. Сегодня во дворе стоял стол, сидел человек в маске и перчатках. Я не заметила, чтобы кто-то к нему подходил", - рассказала она. По словам Гоголевой, проголосовать в их дворе можно сегодня и завтра, согласно графику выезда членов участковых комиссий.

С 21 июня в Краснодарском крае отменен режим карантина по коронавирусной инфекции, при этом продолжает действовать режим повышенной готовности. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Врач из Новороссийска Яна Зиновьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проголосовала сегодня на участке по месту регистрации. "У нас в больнице был составлен график, кто когда голосует. Руководство сказало, что если мы не пойдем на участки, то нашей больнице нового аппарата УЗИ не видать. Моя очередь выпала на сегодня", - сказала она. Врач отметила, что после голосования от сотрудников требовали прислать sms-сообщение с номером и адресом участка, на котором голосовали в общую группу больницы в WhatsApp.

"На участке тишина, никого. Сидит женщина в маске и перчатках, померила мне температуру, дала бюллетень, я зашла в кабинку, поставила галочку, бросила в урну. Все, как на обычных выборах", - рассказала Зиновьева. Она сказала, что на входе раздают перчатки и маски, на выходе установлены санитайзеры.

Житель Туапсе Николай Логадзе сообщил, что во дворе их жилого комплекса два дня назад прошло общее собрание жильцов, где председатель ТОС и волонтеры рассказывали о необходимости внесения поправок в Конституцию России. "Вместо обсуждения насущных проблем - у нас вода в подвале, комары оттуда летят, дышать нечем в квартирах - они нам лапшу на уши три часа вешали. Я принципиально теперь не пойду и не буду голосовать вообще [...] Нужно быть идиотом, чтобы верить", - заявил он.

Жительница Краснодара Сулиета Конакова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ТОС района, в котором она живет, объявило конкурс на самого активного избирателя. "Среди жителей нашего жилого комплекса будут разыграны три смартфона. Чтобы поучаствовать, необходимо прислать sms-сообщение в чат ТОС о том, что вся семья проголосовала, перечислить членов семьи. У кого в семье больше голосующих, тот и выиграет", - рассказала она. Конакова отметила, что наблюдает ажиотаж среди соседей из-за розыгрыша. "Моя соседка напротив маму с папой, сестру и брата заставила через Госуслуги получить открепительное и проголосовать у нас во дворе 27-28 июня", - сообщила она.

Наблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию в Краснодарском крае "Голос" не организовывал, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель регионального отделения движения Давид Канкия. О нарушениях можно судить только по сообщениям, поступающим на "Карту нарушений", сказал он. По словам Канкии, они касаются принуждения к голосованию, агитации со стороны властей.

Не известно, исключают ли досрочно проголосовавших из списков, сказал он. Когда досрочное голосование уже началось в отдаленных районах, "23 июня Центризбирком изменил порядок голосования [...] и разрешил голосование и на избирательном участке, и на придомовой территории. Это нонсенс", отметил Канкия. Он считает, что эти меры нужны для того, чтобы снизить общественный контроль и убедить проголосовать еще большее число людей.

"Люди, которые находятся в следственных изоляторах, тоже голосуют, их открепляют по месту жительства и прикрепляют к ближайшему, к ним приезжает урна", - рассказал Канкия. По его словам, наблюдать за голосованием в колониях и изоляторах невозможно, это позволяет нарушать выборное законодательство. Руководство колоний использует сервис "мобильный избиратель", с помощью которого можно откреплять и прикреплять избирателей, то же самое делается с сотрудниками крупных предприятий, так их заставляют голосовать на ближайшем участке.

Наблюдение силами местных активистов организовано только в одном районе края - Ейском, отметил он.

Помощник депутата Ейского районного совета Александра Коровайного Анастасия Терентьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что независимые активисты и депутаты организовали наблюдение на всех избирательных участках района.

23 июня Ейский городской суд арестовал депутата райсовета Александра Коровайного на 10 суток за неисполнение законных требований правоохранителей во время согласованного митинга против поправок в Конституцию, состоявшегося накануне. 22 июня в Сочи были задержаны участницы аналогичной акции Галина Лазорская и Любовь Николаева.

"С сегодняшнего дня у нас в качестве наблюдателей работают члены участковых комиссий с правом решающего голоса, с завтрашнего дня (26 июня) у нас будут еще вести наблюдение аккредитованные журналисты. Я объезжала сегодня участки, почти нет избирателей. Сейчас в основном проводят надомное голосование, за ним невозможно уследить", - сообщила Терентьева. Она отметила, что ейские активисты подвергаются преследованиям со стороны власти из-за организации независимого голосования.

"У Никиты Нестеренко, депутата городского совета, который занимался организацией наблюдения, сегодня прошел обыск на работе, искали наркотики. Я думаю, что будут какие-то провокации в отношении активистов, чтобы сорвать нам наблюдение", - заявила Терентьева. Она отметила, что в независимый штаб сегодня начали поступать сообщения о нарушениях.

"Несколько жалоб, что принуждают бюджетников голосовать, ходят по домам члены комиссий и предлагают проголосовать надомно. Хотя надобное голосование должно осуществляться только по заявлению гражданина", - рассказала Терентьева.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» "Юг России: как правят Конституцию".