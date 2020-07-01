Сотрудники предприятий Махачкалы заявили о голосовании по настоянию начальства

01 июля 2020, 03:50

По данным избиркома Дагестана, за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию России в республике проголосовали чуть более половины зарегистрированных избирателей. Некоторые жители Махачкалы сообщили, что проголосовали по настоянию руководства.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Эти поправки не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. 25 июня в Дагестане открылись 1809 участков для общенародного голосования по поправкам к Конституции России. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы заявили, что не согласны с предложенными изменениями и будут голосовать либо "против", либо не придут на участки. За первые два дня явка составила чуть более 20 процентов, отчитался 27 июня Избирком республики. Проголосовавшие заявили корреспонденту «Кавказского узла», что выразить свое мнение по поправкам необходимо, чтобы при принятии решения был учтен голос каждого.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

29 июня на избирательные участки в Дагестане пришли 13 процентов от общего количества включенных в списки для голосования. Общая же явка за пять дней голосования составила порядка 55 процентов, говорится в сообщении, опубликованном 30 июня на сайте Избирательной комиссии Дагестана.

Явка на шестой день голосования на четырех избирательных участках, которые 30 июня посетил корреспондент «Кавказского узла», была небольшой. За четыре часа корреспондент «Кавказского узла» застал шестерых человек на всех участках. Некоторые из них приходили на участок уже в маске, другие же использовали маски, предоставляемые на входе. Практически все избиратели обрабатывали руки дезинфицирующим раствором, но никто из них не стал пользоваться резиновыми перчатками. Ручки тоже выдавались каждому избирателю, один из них немного удивился, когда член комиссии разрешил оставить ее у себя. «Буду хранить на память», - сказал мужчина.

Каких-либо развлекательных мероприятий на участках не проводилось. На это обратил внимание и один из избирателей, пришедший на участок №1069. «Надо включать патриотические песни. Такие как «День Победы», «Катюша»», - сказал он. Члены избирательной комиссии ответили ему, что «музыка будет завтра», и показали на стоящий в углу музыкальное оборудование.

«Мы пока не включаем, чтобы голова от громких звуков не болела», - пояснила работник комиссии.

На участке было два наблюдателя, один из которых журналист Малик Бутаев. Первые дни он был наблюдателем на другом избирательном участке №1072.

«Нахождение на участке независимого наблюдателя вызывает некое раздражение у членов комиссии. Так было всегда, но на второй день обычно они уже мирятся с этим. Но в этот раз на участке 1072 напряжение у комиссии не спадало, его даже подогревали работники администрации района и депутат райсобрания. Они возмущенно реагировали на мое присутствие. Пытались доказать, что мое направление, выданное Общественной палатой республики, оформлено неправильно, и якобы я не имею права находиться там. И это при том, что на участке периодически находились люди, у которых не было направления от Общественной палаты, но их статус и законность нахождения на территории УИК не волновало ни членов комиссии, ни работников администрации», - рассказал Малик Бутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в последние два дня он перешел на участок №1069, к которому он относится по прописке. «Первый день явка была очень низкая. В школе №39 были два УИКа – на первом и втором этаже. Я находился на первом этаже и поэтому видел тех, кто приходит на оба участка. За тот день пришло порядка 40 человек и на первый, и на второй этаж. Уже к концу следующего дня явка только на одном моем участке составила порядка 60 человек», - рассказал он. Сегодня (30 июня) к 16.00 мск участок №1069 посетили порядка 15 человек, добавил Бутаев.

По его словам, люди в основном ходят по одному, но были и небольшие группы по два-три человека. «Это, как правило, семьи или же коллеги. В основном люди средних лет, молодежи младше 25 лет очень мало», - уточнил он.

Каких-либо грубых нарушений в ходе процедуры голосования наблюдатель не зафиксировал. «Коллизия возникает, когда приходят люди, не относящиеся по прописке к данному УИК. Они хотят проголосовать, раз пришли. Несколько раз приходилось напоминать членам УИК, что если нет открепительного талона, то этого делать нельзя. После этих замечаний таким пришедшим бюллетень не выдавался», - рассказал он.

На двух других избирательных участках корреспондент «Кавказского узла» после 17.00 уже не застал наблюдателей. Как пояснил заместитель председателя УИК №1105 Мурад Бутаев, наблюдатели у них на участке каждый день присутствуют, но иногда отлучаются. Все необходимые меры предосторожности комиссия соблюдает в полной мере.

Каких-либо внештатных ситуаций не возникало, сообщил Бутаев корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что «явка хорошая», так как их избиратели «довольно таки осознанные граждане, которые не пренебрегают своим избирательным правом».

По его словам, ношение масок во время нахождения в помещении для голосования носит рекомендательный характер, но они призывают всех обязательно ими воспользоваться. «Маски мы раздаем бесплатно. Поэтому, думаю, нет сложности в том, чтобы носить их в помещении для голосования», - пояснил Бутаев.

У входа на участок установлена так называемая «информационная точка», где специально подготовленные волонтеры рассказывают всем желающим о вносимых поправках, раздают буклеты, а также яркие стикеры-наклейки.

Как рассказал один из волонтеров корреспонденту "Кавказского узла", в Махачкале с 16 июня работает десять подобных «точек». До дня голосования они располагались в парках и местах отдыха горожан, а с 25 июня «переехали» к избирательным участкам.

«В день к нам подходит около 30-40 человек. В начале было больше. Сейчас уже многие знают о поправках, поэтому меньше интересуются», - рассказал волонтер.

Уже шестой день молодой человек Магомед Изиев наблюдает за процессом голосования на участке № 1113. Он приходит еще до открытия участка и уходит после того, как подписывает акт о количестве проголосовавших за день и запечатывают сейф-пакет с бюллетенями.

«В желании быть наблюдателем сыграла моя гражданская инициатива. Я хочу, чтобы у меня и у моих детей было хорошее будущее», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, он находится на участке постоянно, заказывает еду прямо в помещение, чтобы не отлучаться на обед. При этом никаких нарушений за шесть дней он не зафиксировал.

На участке соблюдены все требования Роспотребнадзора, в том числе, чтобы голосующие не пересекались между собой, для входа и выхода открыты две двери в противоположных концах помещения. Всего на участке зарегистрировано около двух тысяч человек, за эти дни проголосовало порядка 400 человек, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель участковой комиссии.

Политолог усомнился в официальных цифрах явки

На голосовании по поправкам в Конституцию в Дагестане нет многочисленного независимого корпуса наблюдателей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов.

«Есть наблюдатели, которых направляет Общественная палата. Но это не такое наблюдение, которые организуются во время выборов, когда партии или кандидаты выставляют своих представителей в качестве наблюдателей. Но и даже тогда очень сложно проконтролировать весь процесс голосования. А сейчас, когда все растянуто на неделю, тем более», - отметил он.

Эседов сообщил, что партия "Яблоко" не стала принимать участие в голосовании и выставлять своих наблюдателей, так как считает, что весь процесс внесения поправок происходит с нарушением действующей Конституции страны.

Необходимый процент явки на голосовании могут получить в Дагестане без дополнительных мотивации для привлечения избирателей на голосование, считает политолог. «Раздача мешков муки, других материальных ценностей на выборах уже не практикуется в Дагестане с «нулевых». Сейчас необходимый результат может быть получен с помощью административного ресурса. Ловкость рук и ничего более, так сказать. Но в условиях пандемии от однодневного активного участия людей, видимо, решили отказаться. Задача согнать всех в один день не стояла, скорее всего. Поэтому нужную цифру они спокойно могут сделать в «лайтовом» режиме», - предположил Эседов.

При этом он высказал сомнения в озвученной официальной явке. «Она, конечно, вызывает сомнения. Потому что слышишь, что люди не участвуют особо. Может быть, в селениях еще и есть явка, но в городах она низкая», - считает он.

Махачкалинцы сообщили о просьбах руководства принять участие в голосовании

На одном из избирательных участков корреспондент «Кавказского узла» стал свидетелем, как один из избирателей попросил сфотографировать его, когда он опускает бюллетень в урну, так как «ему необходимо отчитаться перед руководством». На выходе из участка мужчина не захотел давать комментарии корреспонденту, сказав, что воздержится от высказываний.

Сотрудница одного из музеев республики сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не собиралась голосовать, но пошла на свой избирательный участок, так как об этом всех коллег попросил руководитель учреждения. При этом никаких угроз с его стороны не было высказано, все было сделано в виде просьбы, уточнила она.

Другие опрошенные участники голосования 30 июня сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что пришли на участок по своей инициативе. Студент одного из вузов Махачкалы Сайгид сказал, что решил таким образом воспользоваться своим правом и «проявить политическую осознанность».

«Я понимаю, что мой голос сыграет не особую роль, но я считаю, что каждый, кто имеет право голосовать, должен прийти на свой участок и использовать свой бюллетень», - считает он. Основной смысл поправок, по его мнению, в том, что действующая власть пытается «удлинить свой срок».

«И делают это под красивым предлогом, под красивыми словами о поправках. А на самом деле это просто попытка сохранить свою власть. Что в принципе я не одобряю. Поэтому я пришел проголосовать», - заявил молодой человек.

Житель Махачкалы пенсионного возраста Юсуп признался, что не читал все поправки, а знает только про те, о которых говорят в роликах по телевизору.

«Ничего плохого из услышанных мною изменений я не нашел. Я не думаю, что власти заложили бы что-то нехорошее. Мы все-таки движемся вперед, к цивилизации, улучшению жизни. Не думаю, что кто-то в руководстве хочет ухудшить нашу жизнь. Я доверяю нашей власти», - отметил он.

При этом он заверил, что прийти на голосование был его выбор. «Заставить меня в таком возрасте что-то делать уже никто не может. Мне уже никто не может указывать. Прийти на голосование – это мой добровольный выбор», - рассказал он.