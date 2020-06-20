Членов избиркомов в Калмыкии решено выборочно тестировать на коронавирус

20 июня 2020, 05:06

Голосование по поправкам в Конституцию в Калмыкии будет проходить при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях эпидемии коронавируса. Массовое тестирование членов избирательных комиссий не предусмотрено, тесты на COVID-19 будут сдавать те, у которых проявятся симптомы инфицирования, заявили в избиркоме республики.

Как информировал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать и голосовать за каждую по отдельности. По данным избиркома республики, жители Калмыкии заинтересовались возможностью проголосовать по поправкам в Конституцию вне помещения, а также по месту нахождения в условиях эпидемии коронавируса.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, спустя два дня Конституционный суд одобрил поправки. Общероссийское голосование по пакету конституционных поправок было назначено на 22 апреля, однако было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Жители Калмыкии вправе подать до 14.00 по местному времени 21 июня заявление о голосовании по месту нахождения любым из способов - через единый портал госуслуг, многофункциональные центры, территориальные и участковые избирательные комиссии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зампред республиканского избиркома Данара Бадугинова.

В этот же срок заканчивается прием заявлений о голосовании вне помещения через сайт госуслуг, при этом участники голосования смогут подать соответствующие заявления в свою участковую комиссию до 17.00 1 июля, указывается в сообщении на сайте избиркома республики.

"Чтобы воспользоваться механизмом "мобильный избиратель" (голосование по месту нахождения с помощью механизма "мобильный избиратель" - прим. "Кавказского узла"), потребуется заполнить специальную форму заявления, которая предусматривает введение паспортных данных, сведений о регистрации по месту жительства. Необходимо будет также указать адрес и номер участка, где желает проголосовать участник голосования. Проголосовать по месту нахождения, как и вне помещения для голосования, можно с 25 июня по 1 июля, предъявив паспорт", - пояснила Бадугинова.

Она подчеркнула, что "мобильный избиратель" действует "по всей России и за рубежом", поэтому "вне зависимости от того, где зарегистрирован избиратель, после подачи соответствующего заявления он будет приписан к тому участку, где ему удобнее проголосовать". "Кроме того, участковые комиссии будут выезжать в населенные пункты и места, где отсутствуют помещения для голосования. В Элистинском городском округе, например, это поселки Лола и Максимовка, в районах - фермы, животноводческие стоянки или же населенные пункты, которые объединены одним избирательным участком. Жители таких мест смогут проголосовать группами в соответствии с графиками, которые определят территориальные комиссии. В первой половине дня участковые комиссии будут работать на выезде, во второй - в помещении для голосования либо по заявлениям о голосовании вне помещения", - сказала Бадугинова.

При этом она затруднилась назвать точное количество мест, куда будут выезжать участковые комиссии. "Этим занимаются непосредственно территориальные комиссии. У нас есть такие места в Городовиковском, Сарпинском, Яшкульском, Черноземельском районах", - отметила зампред избиркома.

По данным избиркома Калмыкии на 1 января 2020 года, в республике зарегистрировано 205 136 избирателей, тогда как в выборах главы Калмыкии 8 сентября 2019 имели право участвовать 204 529 человек.

Во время всеобщего голосования будут работать 239 избирательных участков, уточнила Бадугинова, один из них откроется в Республиканской больнице. "Это временный избирательный участок, единственный - в медучреждении. Те, кто находится на лечении в районах, будут голосовать на ближайшем участке с использованием переносного ящика для голосования и в соответствии с поданными заявлениями", - пояснила она.

По ее словам, на всех участках будет обеспечиваться безопасность участников голосования в условиях пандемии, согласно требованиям Роспотребнадзора. "С учетом этих требований будет измеряться температура участников голосования, обрабатываться помещение (в соответствии с опубликованными на сайте Роспотребнадзора рекомендациями, дезинфекция должна проводиться ежедневно до и после голосования – прим. "Кавказского узла"), соблюдаться другие предписания - средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Если появятся граждане с симптомами заболевания, то их проведут в отдельную комнату, где они проголосуют с использованием переносного ящика, после чего к ним пригласят медработников", - рассказала Бадугинова.

В то же время члены избирательных комиссий будут тестироваться на коронавирус лишь при наличии симптомов заболевания, заявила она. "Массовое тестирование нецелесообразно проводить. Сегодня протестируем члена комиссии, а завтра он заразится - какой тогда смысл? Да и возможности такой нет - у нас только членов участковых комиссий около двух тысяч человек. Так что будем обследовать тех, у кого проявятся соответствующие симптомы. Главный показатель - температура тела", - пояснила Бадугинова.

К 19 июня общее число инфицированных коронавирусом в Калмыкии достигло 1300, выздоровели 920 больных, 18 умерли. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Калмыкии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Зампред избиркома призналась, что не знает, сколько денег и из каких источников будет потрачено на средства индивидуальной защиты. "Избирком не занимался закупкой. Членов комиссий обеспечат средствами защиты, а участникам голосования все необходимое будут выдавать волонтеры. Наша задача - провести голосование на избирательных участках и сформировать пакеты для бесконтактного голосования вне помещения", - добавила она.

Агитация за голосование по поправкам к Конституции ведется в Калмыкии в основном посредством СМИ и через раздачу информационных буклетов волонтерами. Билбордов и перетяжек в Элисте визуально меньше, чем на выборах главы республики в сентябре 2019 года, передает корреспондент "Кавказского узла".

В Калмыкии 8 сентября 2019 года проходило голосование по выборам главы республики. Явка в регионе составила 55,14% избирателей. Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков победил на губернаторских выборах, сообщил избирком 9 сентября.

Безработный Валентин признался, что не поддерживает поправки к Конституции, но голосовать не будет. "В соцсетях пишут, что в книжных магазинах уже продают Конституцию с последними изменениями. Результат всем известен. Процедура практически исключает альтернативные варианты - голосовать можно где угодно, когда угодно и проследить за этим процессом невозможно. Какой смысл тогда идти на избирательные участки и делать то, что выгодно нынешней власти... ? Я буду бойкотировать", - сказал он "Кавказскому узлу".

Инструкций от руководства школы относительно участия в голосовании еще не было, но педагоги их ожидают, сказала "Кавказскому узлу" учитель Дельгира, попросившая изменить ее имя и не указывать район ее места работы. "На всех голосованиях у нас сценарий один и тот же. До 12.00 мы должны не только проголосовать, как нам скажут, но и позвонить и отчитаться своему руководству. В нашей школе находится избирательный участок, за результаты которого отвечает наш директор. Она заставляет нас, чтобы мы отчитывались не только за себя, но и за тех, кто прописан в доме. У них есть соответствующие списки. Если со мной прописаны родители, племянники, то все они должны проголосовать так, как требуют власти. Никто не возмущается, потому что все боятся потерять работу. Конкретно по этому голосованию нам пока никаких инструкций не давали - рано еще, тем более карантин был. Но это обязательно произойдет, скоро начнут звонить, писать в чатах", - уверена она.

Видеоблогер Максим Цеденов призвал жителей не избегать возможности проголосовать по поправкам в Конституцию. "Хотел бы обратиться по поводу предстоящего голосования, которое будет идти целую неделю с 25 июня по 1 июля, в поддержку поправок к новой Конституции-2020. Я призываю вас прийти на избирательные участки, зарегистрироваться удаленно или проголосовать в своем подъезде, соблюдая все возможные меры предосторожности в период пандемии. Но все-таки дойти и проголосовать против... Даже если вы считаете, что все решено, все за вас подделают, вбросят новые голоса", - заявил он на видео, опубликованном 18 июня в его YouTube-канале и набравшем к 05.00 мск 20 июня 805 просмотров, 58 "лайков" и шесть "дизлайков".

Комментируя один из постов с призывом голосовать против поправок, пользователь Facebook Людмила Дженгурова заявила, что будет голосовать "за Конституцию", потому что поддерживает курс действующего президента страны. "Сейчас я горжусь своей страной и президентом, и поэтому я буду голосовать за Конституцию - я не хочу "либерды" у власти и возвращения в лихие 90-е и не хочу, чтобы мою страну - Россию - распродали и развалили, как когда-то развалили СССР", - написала она.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".