Отчет о высокой явке на голосование в Чечне вызвал недоверие местных жителей

27 июня 2020, 21:37

За первые два дня голосования по поправкам в Конституцию России на участки в Чечне пришли 28,45% избирателей, рапортовал избирком. В республике голосуют единицы, показал опрос «Кавказским узлом» жителей Чечни, многие из которых заявили о нежелании идти на голосование.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам в Конституцию. 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать и голосовать за каждую по отдельности.

Общероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше - с 25 по 30 июня. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» "Юг России: как правят Конституцию".

Избирком отчитался о высокой явке на голосование в Чечне

По итогам двух дней голосования 25 и 26 июня количество проголосовавших по поправкам в Конституцию России на территории Чечни составило 218 238 человек, что составляет 28,45% от общей численности включенных в списки участников голосования, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского избиркома.

Председатель избиркома Чечни Умар Байханов назвал высокой активность избирателей на голосовании. В ночной новостной программе ЧГТРК «Грозный» 26 июня, опубликованной на странице телеканала в YouTube, он рассказал, что в списки участников голосования было включено 766 872 человека.

«По итогам первого дня голосования 25 июня […] проголосовали 117 412 участников, что составляет 15,3 процента от общего числа участников голосования», - заявил Байханов. Он отметил, что 30 процентов участников первого дня голосования (35 тысяч человек) проголосовали вне помещений. Высокую активность чеченских избирателей Байханов связал с обращением главы региона к населению с призывом принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

В Чечне открыты 505 пунктов для голосования, включая 20 временных, сообщил 26 июня корреспонденту «Кавказского узла» представитель избиркома республики. По его словам, 12 участков действуют на территориях воинских подразделений, семь – в медицинских учреждениях и один в следственном изоляторе города Грозного. Большинство участков расположены в зданиях общеобразовательных учреждений. Общее число членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса составляет 4 400 человек. На участках для голосования находятся также наблюдатели от региональных отделений политических партий и общественных организаций, рганизовано круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов, МЧС и медработников, сообщил представитель избиркома.

«В первый день в голосовании приняли участие практически все наши руководители, члены их семей, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на участках для голосования, а также неработающие избиратели – пенсионеры, домохозяйки, молодежь. Активность была довольно высокой, несмотря на рабочий день, основной поток участников голосования ожидаем в выходные дни», - сообщил представитель избиркома.

«На участках соблюдаются установленные Роспотребнадзором правила, действует перчаточно-масочный режим, соблюдается социальная дистанция», - рассказал он, отметив, что голосование проводится как внутри помещений, так и на открытом воздухе. «Каждый участник голосования обеспечивается защитными масками и перчатками, проходит процедуру измерения температуры тела, дезинфекцию рук, получает одноразовую ручку. На входе в каждую УИК имеются дезинфицирующие коврики. Ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, в течение часа на избирательном участке могут проголосовать не более 10-12 человек. Таковы общие правила», - пояснил представитель избиркома.

К 27 июня в Чечне выявлено 1677 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в республике скончался 21 пациент с COVID-19, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

В мэрии Грозного корреспондента «Кавказского узла» проинформировали, что в городе работает 76 участковых избирательных комиссий.

Жители Чечни поспорили о целесообразности участия в голосовании

На участки голосовать приходят единицы, сообщили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни. Многие заявили о нежелании идти на голосование.

«Ни я, ни моя семья, ни мои друзья и знакомые голосовать не ходили и не собираемся. Во-первых, потому что это небезопасно из-за коронавируса, а во-вторых, это бессмысленно, потому что все уже решено», - прокомментировал житель селения Первомайская Грозненского района Асламбек. Такого же мнение придерживается и житель Октябрьского района Грозного Саламу. «Я лично не собираюсь участвовать в этом фарсе», - заявил он. «Я пока еще не определился с тем, стоит ли идти голосовать или нет. Говоря по правде, не вижу в этом смысла, потому как уже все решено», - отметил и грозненец Хамзат.

Жительница Заводского района Грозного Тамара рассказала, что участок для голосования метрах в 300 от ее дома. «Прежде во время выборов на избирательных участках концерты устраивали, музыка играла, людей на отдельные участки на «Газелях» привозили, некоторое сами шли голосовать. В эти дни ничего подобного не наблюдается. Единицы только идут», - рассказала она.

«Кто хочет, пусть голосует. Лично мне это неинтересно, да, к тому же, как я понимаю, это еще и небезопасно. Маски, перчатки, дезинфекция и все прочее - это ведь не просто так. Я не для того три месяца провела на карантине, чтобы сегодня рисковать своим здоровьем и здоровьем домашних», - заявила жительница республики Зарема.

Житель селения Старые Атаги Зелимхан сообщил, что 26 июня ходил голосовать. «Кроме меня на участок всего два человека пришло за 40 минут примерно», - отметил он. Учитель одной из грозненских школ Марина сообщила, что в первый день голосования, 25 июня, на их участок пришли около 40 человек.

По наблюдениям корреспондента «Кавказского узла», на участок для голосования, расположенном в здании министерства сельского хозяйства Чечни в Киевском переулке Ленинского района Грозного, сегодня, в период с 8.00 до 8.40 мск, пришли два человека. Участок в 48-й школе Грозного в течение часа посетили четыре человека.

По словам грозненца Адама, он намерен пойти на участок для голосования. «Не хочу, чтобы мой голос использовали для махинаций. Думаю, каждому это надо сделать, и выразить свое мнение. Я однозначно против некоторых из этих поправок», - указал он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает только частные мнения опрошенных жителей республики.

Комментарии проголосовавших представлены и в сюжете ночной программе ЧГТРК «Грозный». «Как неравнодушный гражданин нашей страны я не смогла в такой решающий момент остаться дома», - рассказала работающая в Грозном делопроизводителем Марита Сулейманова. «В принципе я согласна с поправками в Конституцию», - заявила также в эфире проголосовавшая в Грозном учительница 48-й школы города Екатерина Рон.

«Я проголосовала, чтобы моя совесть была чиста. Я верю, что все у нас в России будет хорошо», - отметила Елена Смирнова, которая проголосовала в станице Старогладовской Шелковского районаженщина. Ее односельчанка Сафият Гайсина заявила, что пришла на голосование, чтобы «выполнить свой гражданский долг». Такого же мнения придерживается и другой житель этого населенного пункта Салавди Загибов.

Пользователи Instagram озвучили аргументы в пользу участия или неучастия в голосовании

Различные мнение о голосовании в Чечне высказываются и пользователями Instagram, которые комментируют информацию на странице ЧГТРК «Грозный» в Instagram. Многие скептически отреагировали на публикацию о результатах первого дня голосования и говорят о нецелесообразности похода на участки.

«Зачем голосовать если она (Конституция РФ с внесенным поправками) уже продаётся в книжных?» - задал вопрос saidbuk1 под постом от 26 июня, который собрал за сутки 1884 отметки «нравится» и 55 комментариев. «Чтобы потом сказать - вы сами голосовали за это))», - отвечает ramazan_noxcho. «Таким размахом Чечня как всегда покажет, что проголосовали на 120% за главную поправку ,,Обнуление"», - пишет здесь же kazbek_2353. «Если так пойдёт и дальше, то в Чечне наверное к концу голосования %60-70 наберётся!» – высказывает свое мнение saidovbilal04. «Какой кошмар, люди пошли голосовать????? Или госработники только?» – отмечает ziniiat.

Обсуждение ведется и под постом о голосовании Рамзана Кадырова (собрал за двое суток 67,7 тысячи просмотров и 65 комментариев). «Пусть Аллах сохранит вас и нас всех! голосовать надо идти обязательно», - пишет uhmandzabrailova. «Я проголосую против, как и подавляющее большинство, но увы все будет как всегда», - отмечает dishno_83. «Я не буду голосовать, т.к. не соблюдают Конституционные права гражданина и нарушаются нормы закона именно органами надзора», - отмечает sura_rayskay.

Под сегодняшним постом с комментарием директора ТРК «Путь» Адама Шахидова о том, что ряд поправок призван повысить духовность, укрепить семейные ценности и защитить старшее поколение, 29 комментариев. «Я проголосовала уже, все должны это сделать, поскольку все поправки во благо всех нас», - пишет salli_wissi. «Не понимаю, что плохого люди видят в этих изменениях?» - задает вопрос azizov_1umar. «Духовность она или есть, или ее нет!!!! От поправок в конституции она не появится и не убавится», - высказывается saidbuk1. «Поправки, касаемые религии, семейными ценностями, и повышаемые духовность, в Конституции не нуждаются. Читайте Коран, он без поправок», - отмечает samilabubakirov06032.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» "Юг России: как правят Конституцию".