Угрозы Кадырова сжигателям Корана напомнили пользователям соцсети о бессудных казнях

18 марта 2023, 16:12

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Обещание Кадыровым награды за убийство или захват авторов видео о сжигании Корана открыло широкие возможности для наказания тех, кто не причастен к записи ролика, тогда как массовые казни жителей Чечни во время военных кампаний остались безнаказанными, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. Он пояснил, что неважно, когда это случится - "сегодня, завтра, через год".

16 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик из TikTok, на котором показано, как люди в военной форме, похожей на форму ВСУ, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Человек, который снимает видео, обращается к ним на ломаном украинском языке с сильным акцентом, перемежая украинские слова с русскими. В частности, он спрашивает мужчин у костра: "Хлопцi, не можете розпалити костор?" (по-украински "костер" - "багаття") и отдает им книги, в том числе Коран. Разжигающие костер мужчины, описывая книгу, несколько раз повторяют оскорбительные сравнения. Кадыров, комментируя это видео, пообещал "не пожалеть никаких сил и средств", чтобы "найти и наказать" участников видео. При этом пользователи TikTok сочли видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.

Публикация об обещанной Кадыровым награде размещена 17 марта в Instagram*-паблике "ЧП/Чечня". Авторы некоторых комментариев также выразили недовольство сожжением Корана. "Поймать и заставить принять ислам, чтобы до конца своей нелепой жизни подумал об этом поступке", - написала, в частности, iakhiiaeva.aksana. "Разве возможно заставить принять ислам? Ведь все в нашей голове и в сердце. Принудительно не работает", - удивилась в ответ farmagei.tatiana.

Некоторые пользователи напомнили о бессудных казнях, ранее происходивших в Чечне. "А когда назначат награду за поимку или за головы тех военнослужащих […], которые участвовали в массовых убийствах при проведении карательных зачистках в сёлах Самашки, Алды и других?" – написал, в частности, follow_me_696.

5 февраля 2000 года в поселок Новые Алды, согласно свидетельствам очевидцев, вошли отряды милиции особого назначения, в течение нескольких часов жертвами внесудебных расправ стали более 50 человек, в том числе годовалый ребенок, девять женщин и 11 престарелых жителей. Правозащитный центр "Мемориал"* задокументировал гибель 56 жителей, ставших жертвами "зачистки". Расследование длится более 22 лет. Операция по "зачистке" села Самашки прошла в апреле 1995 года силами МВД России. Помимо силовиков и чеченских боевиков, погибли более 100 местных жителей. Это стало самым известным случаем массового убийства мирных граждан, говорится в справке "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

"Сейчас бомжей пачками будут привозить ради таких денег. Лица ведь [в ролике о сожжении Корана] не видно!" – предположил bmscts. "Там лица не видно. Как его поймают?" – прокомментировал и exclusive_111_06.

"Учитывая, что там лица не было видно, завтра очередь выстроится с пойманными ВСУшниками", - не исключила marishkamariamka.

Рамзан Кадыров "решил словить хайп на достаточно мутной и непонятной теме", предположил читатель "Кавказского узла" с ником joseph.ondricka. "Во-первых, есть большие сомнения в том, что это именно бойцы ВСУ сжигают Коран. Больше похоже на провокацию... Во-вторых, участники данной "акции" прячут свои лица", - написал он сегодня в комментарии к материалу о заявлении Кадырова.

Схожее мнение иронически высказал сегодня читатель "Кавказского узла" с ником selina_white. "Ждем очередей кадыровцев в приемной Кадырова с головами сжигателей Корана. И каждый представит убедительные доказательства, что это голова именно того самого ВСУшника", - написал читатель.

Напомним, 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Аналогичная акция с сожжением Корана прошла и в Дании. Глава Чечни предположил, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что организатор сожжения Корана, посвятивший акцию сожжения Корана в Дании главе Чечни, позволил себе "непростительный поступок". 2 февраля Кадыров разместил видео с массовым участием детей, высказывающихся в защиту Корана в ответ на акции с сожжением этой книги в Дании и Швеции.

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