Цветы в память о погибших в Новых Алдах. Фото Елены Лукьяновой https://novayagazeta.spb.ru

08 ноября 2022, 23:23

Дело о массовых убийствах в Новых Алдах возвращено следователю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 22-х лет правоохранительные органы не могут установить, кто убил около 60 местных жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 5 февраля 2000 года в поселок Новые Алды, согласно свидетельствам очевидцев, вошли отряды милиции особого назначения, в течение нескольких часов жертвами внесудебных расправ стали более 50 человек. В числе убитых были годовалый ребенок, девять женщин и 11 престарелых жителей поселка.

В 2000 году правозащитники задокументировали гибель 56 жителей, ставших жертвами "зачистки" в поселке Новые Алды.

Ранее следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Чечне отказался возбуждать дело по факту массового убийства. Его оспорили местные жители - Абулхасан Хайдаев и Айсет Мусостова. Старопромысловский районный суд Грозного отказал в жалобе.

Однако Верховный суд Чечни отменил постановление Старопромысловского районного суда Грозного, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии"*.

На судебном заседании прокуратура просила Верховный суд Чечни оставить постановление суда первой инстанции без изменения. Ведомство заявило, что проверка по заявлению о преступлении была проведена полностью, и что на ее основании следователь ранее отказал в возбуждении дела.

Верховный суд республики отметил, что во время событий в феврале 2020 года в поселке Новые Алды, те, кто совершил массовые убийства, открыто похищали и уничтожали имущество и поджигали дома местных жителей, сказано в публикации.

"Неправомерные действия указанных лиц в этой части были квалифицированы по статьям "Кража", "Умышленное уничтожение имущества", "Грабеж", "Похищение документов" и в возбуждении уголовного дела по этим обстоятельствам, обжалованным в суде постановлением следователя, незаконно отказано за истечением сроков давности уголовного преследования", – привело издание цитату из решения суда.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июля 2007 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Мусаев и другие против России", в котором признал, что ответственность за  произошедшие в поселке Новые Алды убийства 11 родственников заявителей лежит на силовых структурах и властях России. Также ЕСПЧ осудил власти Россию за отсутствие эффективного расследования о гибели этих людей.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Начат сбор подписей под обращением к Генпрокурору РФ о расследовании трагедии в Новых Алдах", "В Москве зажгли свечи в память о жертвах "зачистки" в Новых Алдах", "В Чечне почтили память жертв "зачистки" в Алдах в 2000 году", "Поселок Черноречье в Грозном переименован в Алды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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