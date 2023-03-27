Студент извинился за видеоролик из мечети в Шали

27 марта 2023, 22:11

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Автор видеоролика из мечети в Шали, пензенский студент, извинился "перед всем чеченским народом" за оскорбление женщин после того, как его "нашли" в родном городе. Комментаторы в соцсети сочли извинение недостаточными.

Ролик, на котором два молодых человека находятся в чеченской мечети опубликовал 18 марта Instagram*-паблик "ЧП Грозный №1". "Всем привет, мы находимся в мечети, которую строили семь лет святые. На втором этаже находятся девушки, можете снять их", - говорит молодой человек, второй в это время смеется на заднем плане.

Видео извинений одного из героев ролика разместил сегодня Instagram*-паблик "ЧП Грозный". "Недавно в интернете распространилось видео, на котором студенты приехали в Чечню, и оскорбляли чеченских женщин в мечети, оскорбляли саму мечеть, вели себя непристойным образом. Данные люди были из Пензы, вот мы с братьями этих людей нашли. Один из этих людей хотел бы обратиться к чеченцам, ко всем мусульманам и принести свои извинения", - говорит мужчина с бородой, который сидит на стуле.

Молодой человек, который стоит рядом с ним, принес извинения. "Я, Ермолаев Лев Сергеевич, в ноябре 22 года ездил на слет в город Грозный, где были экскурсии по городу, и была экскурсия в мечеть Шали. Там я вел себя непристойно и оскорбил девушек-мусульманок, за что хочу принести свои извинения перед всем чеченским народом и перед всеми мусульманами. Из этого всего я вынес очень главный урок, что перед тем как что-то сказать, нужно 500 тысяч раз подумать. И еще раз прошу простить меня за мои слова и поведение мое в данном городе", - сказал молодой человек

Ролик с извинениями в Instagram*-паблике, на который подписаны 338 тысяч человек, к 22.10 мск 27 марта набрал 39,2 тысячи просмотров и 343 комментария.

Большинство авторов комментариев на русском языке одобрили принуждение к извинениям и сочли, что студент заслуживал более жесткого наказания. "Что-то легко отделались", - отметил пользователь ivoryflower. "Их так не оставили, скорее всего, это на камеру показали то, что можно", - ответил ему пользователь vizit.jj. "Таких надо сажать, чтоб сидели лет 10 и подумали там", - написал grozny_95_rus. "А кто-то сомневался, что их найдут и привлекут к ответственности?" - спросил пользователь llkhava. Часть комментатров предложила методы физического наказания авторов видеоролика из мечети.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России, дойдя и до Москвы. Например, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится. Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки 19 августа, извинился за свое поведение.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и за критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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