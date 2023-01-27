Чеченские депутаты предложили защитить религиозную литературу от борцов с экстремизмом

27 января 2023, 13:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Попытки причислить их к запрещенной литературе возмущают верующих, пояснили депутаты.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Парламент Чечни сегодня внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ, а также священные христианские писания, помимо Библии, сообщает РАПСИ.

Согласно документу, размещенному на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, парламент Чечни предложил проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3-1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Эту статью предлагается изложить в такой формулировке: "Библия, иные священные христианские писания, Коран, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), Танах и Ганджур, являющиеся основными источниками вероучения и неотъемлемой частью культурного и исторического наследия соответствующих религий, их содержание и цитаты из них, как в тексте первоисточника, так и в переводах на языки народов Российской Федерации, не могут быть признаны экстремистскими материалами".

"Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами", - говорится в действующей редакции статьи 3-1 (Особенности применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении религиозных текстов) закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Список текстов, которые запрещено считать экстремистскими, следует расширить, поскольку из практики следует, что "предметом судебного разбирательства часто выступают и другие религиозные литературно-письменные памятники, являющиеся каноническими источниками вероучения традиционных мировых религий, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Например, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), являются основными источниками вероучения и неотъемлемой частью религии ислам после священной книги мусульман Корана. Воспрепятствование со стороны государства таким источникам, по сути, ущемляет свободу вероисповедания и умаляет религиозные чувства верующих", - говорится в документе.

18 августа 2020 года Красноглинский райсуд Самары завершил продолжавшееся больше двух лет рассмотрение иска прокуратуры о признании экстремистским материалом толкование Корана Абд ар-Рахмана ас-Саади в переводе Эльмира Кулиева. Суд нашел признаки экстремизма в первом томе издания, сообщил руководитель издательства "Умма" Асламбек Эжаев. За подобными решениями судов может последовать и запрет Корана, предостерег адвокат Мурад Мусаев.

Напомним, реакция Кадырова на запрет "Сахих аль-Бухари" была не первым его возмущением по поводу признания исламской литературы экстремистской. В 2015 году Кадыров подал жалобу на решение суда в Южно-Сахалинске, который признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", состоящую из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду.

Поддержав Кадырова, с подобными заявлениями в суд тогда также обратились Совет муфтиев России, один из рецензентов книги "Мольба к Богу" и другие люди. В результате областной суд отменил решение Южно-Сахалинского горсуда. При этом Кадыров потребовал публичных извинений от судьи, которая признала книгу "Мольба к Богу" экстремистской. "Ты быстро извинись, ты не имеешь права, это книга Всевышнего... Извинись перед людьми, перед верующими", – заявил Рамзан Кадыров.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.