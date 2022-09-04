Муфтии Северного Кавказа призвали не причислять сборники хадисов к экстремистским материалам

04 сентября 2022, 14:15

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Сборники хадисов и общепринятые труды исламских ученых следует включить в список религиозной литературы, которая не может быть причислена к экстремистским материалам, заявил Координационный центр мусульман Северного Кавказа после запрета издания сборника "Сахих аль-Бухари"*.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи высказали полярные мнения о вероятности того, что требование Кадырова будет удовлетворено. Сергей Жаворонков счел, что решение о запрете будет отменено в ближайшее время, Алексей Малашенко усомнился в возможности этого.

В федеральный список экстремистских материалов внесено конкретное издание "Сахих аль-Бухари"*, а не сам сборник, при этом в России есть и другой перевод сборника, указал 1 сентября муфтият Дагестана. Претензии силовиков к книгам издательства "Умма", в том числе к сборнику "Сахих аль- Бухари"* касались не только сносок, примечаний, предисловий или послесловий, эксперты нашли экстремизм и в собственно высказываниях Пророка Мухаммада, сообщил адвокат арестованного директора издательства Марат Ашимов. Он указал, что, в частности, речь идет о высказываниях, в которых пророк восхваляет мусульманскую религию, некоторые эксперты обнаруживают в них "призыв к превосходству по признаку религии".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

"Мы считаем необходимым признание не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов (...) и их комментарии, а также общепринятые труды исламских ученых четырёх правовых школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы). Данные труды мусульмане считают каноническими и частью религии Ислам", - процитировал заявление центра поздно вечером 3 сентября "Интерфакс".

23 ноября 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Заявление Координационного центра стало частью резонанса от внесения в федеральный список экстремистских материалов издания "Сахих аль-Бухари"*, выпущенного издательством "Умма" в 2007 году. "Отсутствие внятных разъяснений данного решения привело к появлению у некоторых верующих мнения о попытке запретить второй по значимости для мусульман источник исламского права, что вызвало понятное и обоснованное негодование", - отмечается в заявлении.

Муфтии Северного Кавказа призывают "уполномоченные органы" к сотрудничеству с религиозными организациями и общественными институтами для разработки поправок и дополнений "в действующие механизмы правового реагирования на случаи обнаружения экстремистских материалов, изготовленных с использованием цитат из священных для верующих текстов".

Кроме того, они считают целесообразным создать на федеральном уровне экспертный богословский совет для профессиональной оценки религиозной литературы, пишет агентство. На сайте Координационного центра это заявление, по состоянию на 14.14 мск, не опубликовано.

Напомним, издание "Сахих аль-Бухари"* (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника"", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", включено в федеральный список экстремистских материалов по решению Лаишевского суда Татарстана от 9 декабря 2021 года. 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. При этом экстремистскими не признаны содержащиеся в издании суры, аяты и цитаты из Корана, следует из записи под номером 5302 в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте Минюста. В записи указано, что издание внесено в список 25 августа. Ранее Казанский межрегиональный центр экспертиз решил, что сборник содержит тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к людям, не исповедующим ислам, сообщил 30 августа "Коммерсант".

"Сахих аль-Бухари"* – один из шести основных суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-ситта). Хадисы собраны средневековым исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари после того, как на протяжении двух веков эти хадисы передавались в устной форме, сообщает "Исламский энциклопедический словарь".

Включение "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов означает, что запрещено конкретное издание книги, определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. При этом хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает, указал доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается [судом] перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", - сказал он.

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* сборник признан экстремистским и внесен в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.