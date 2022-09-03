Защита Эжаева озвучила причины запрета сборника "Сахих аль-Бухари"*

03 сентября 2022, 23:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При проведении экспертизы книг издательства "Умма", в частности, сборника "Сахих аль-Бухари"*, экстремистские высказывания были обнаружены не только в сносках и примечаниях, но и в высказываниях пророка Мухаммада, указал адвокат арестованного директора издательства Асламбека Эжаева. Администрация президента России пообещала пересмотреть решение о запрете сборника, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи высказали полярные мнения о вероятности того, что требование Кадырова будет удовлетворено. Сергей Жаворонков счел, что решение о запрете будет отменено в ближайшее время, Алексей Малашенко усомнился в возможности этого.

Сегодня Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале обращение муфтия Чечни Салаха межиева, в котором тот заявил, что "администрация президента взяла под контроль этот вопрос" (запрета изданного издательством "Умма" сборника "Сахих аль-Бухари"*) и "в ближайшее время этот вопрос будет решен (...) в положительную сторону", - заявил муфтий, добавив, что решение принято благодаря вмешательству Рамзана Кадырова. "Администрация президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание.", — заявил Кадыров, комментируя видео. Он выразил благодарность президенту России и администрации президента "за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых. Вместе с тем Кадыров добавил, что"мусульмане должны оберегать традиционный ислам в стране". "Любой, кто посягает на Коран, Сунну, Шариат и Тарикат выдаёт в себе террориста, не имеющего ничего общего с нашей религией - религией мира и созидания", - написал он сегодня он в своем Telegram-канале.

Издательство "Умма", изданный которым сборник, внесен в список экстремистских материалов, фактически перестало действовать после ареста Асламбека Эжаева, но у адвокатов, представлявших его интересы, лишь недавно закончилась доверенность от издательства, сообщил адвокат Марат Ашимов. "Ввиду того, что деятельности не было, книги не издавались, отчёты не предоставлялись налоговая подняла вопрос о ликвидации издательства", - отметил он.

Переводчики книг, издававшихся издательством "Умма", Абдулла Нирша и Эльмир Кулиев, находятся за границей и отстаивать интересы сейчас не могут, добавил адвокат.

По его словам, претензии правоохранительных органов к книгам издательства "Умма", в том числе к последнему запрещенному сборнику "Сахих аль- Бухари"* касались отнюдь не только к сносок, примечаний, предисловий или послесловий. ""Эксперты" нашли" экстремизм и в собственно высказываниях Пророка Мухаммада"", - отметил адвокат. Он указал, что, в частности, речь идет о высказываниях, в которых пророк восхваляет мусульманскую религию, некоторые эксперты обнаруживают в них "призыв к превосходству по признаку религии".

Ранее Казанский межрегиональный центр экспертиз решил, что сборник содержит тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к людям, не исповедующим ислам, сообщил 30 августа "Коммерсант".

"Но ведь такого рода утверждения встречаются в книгах всех религий, но претензии выдвигаются к источникам Ислама", - пояснил Ашимов.

Правовед, специалист по исламскому праву профессор Леонид Сюкияйнен сообщил корреспонденту, что утверждения о превосходстве своего вероучения встречаются, например, в православной литературе, но она не разбирается в судах. "А почему так происходит - вопрос к инициаторам разбирательств", - указал он.

28 апреля 2021 года в квартире основателя издательского дома "Умма", 58-летнего жителя Москвы Асламбека Эжаева были проведены оперативные мероприятия сотрудниками ФСБ и МВД России, после чего его задержали. 29 апреля 2021 года Пресненский суд Москвы заключил Эжаева под стражу. По версии следствия, Эжаев подозревается в организации финансирования террористического сообщества (по части 4 статьи 205 УК РФ). С этой целью он собрал и перевел со своих счетов 34 миллиона рублей, полагают следователи. Уголовное преследование книгоиздателя связано с его профессиональной деятельностью, считают представители исламского сообщества России. Причастность Эжаева к пропаганде радикального ислама вызывает сомнение, отметили религиоведы.

Дело Асламбека Эжаева уже передано во 2-й Западный окружной военный суд в Москве, сообщил один из его адвокатов Курбан Магомедов."Уже начато рассмотрение по существу. Но судьи в отпуске были. И когда вернутся, в течение сентября возобновятся слушания. Судебные заседания открыты. Свои доказательства предоставляет обвинение ", - сказал он.

Дело Эжаева поступило в суд 14 апреля. Состоялись четыре судебных заседания, последнее из них - 19 мая, указано в карточке дела на сайте 2-го Западного окружного военного суда.

Напомним, издание "Сахих аль-Бухари"* (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника"", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", включено в федеральный список экстремистских материалов по решению Лаишевского суда Татарстана от 9 декабря 2021 года. 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. При этом экстремистскими не признаны содержащиеся в издании суры, аяты и цитаты из Корана, следует из записи под номером 5302 в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте Минюста. В записи указано, что издание внесено в список 25 августа.

ООО "Издательский дом" "Умма" было зарегистрировано 2 марта 2004 года и ликвидировано 4 марта 2007 года. После этого Асламбек Эжаев зарегистрировал еще несколько предприятий. ООО "Издатель Эжаев А.К." зарегистрированное в 2005 году, находится в процессе ликвидации. ООО "Издательство "Исламская Книга", учредителем которого является Эжаев, зарегистрированное в 2009 году, действует, cледует из информации на сайте rusporofile.

Включение "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов означает, что запрещено конкретное издание книги, определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. При этом хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает, указал доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается [судом] перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", - сказал он.

В федеральный список экстремистских материалов внесено конкретное издание "Сахих аль-Бухари"*, а не сам сборник, при этом в России есть и другой перевод сборника, указал 1 сентября муфтият Дагестана. "Информация о запрете "Сахиха аль-Бухари"*, касается лишь перевода данной книги на русский язык, подготовленного автором, к которому, насколько мы можем предположить, у надзорных органов возникли вопросы", - заявил муфтият.

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* сборник признан экстремистским и внесен в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.