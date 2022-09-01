Решение о запрете "Сахих аль-Бухари"* разгневало Кадырова

01 сентября 2022, 05:30

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Следует немедленно пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов, заявил глава Чечни. Мусульмане защищают интересы государства, только если оно не ущемляет религию, указал Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

Минюст России включил в федеральный список экстремистских материалов классический сборник изречений пророка Мухаммада – "Сахих аль-Бухари", сообщил 30 августа со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева Islamnews.

"Сахих аль-Бухари"* – один из шести основных суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-ситта). Хадисы собраны средневековым исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари после того, как на протяжении двух веков эти хадисы передавались в устной форме, сообщает "Исламский энциклопедический словарь".

Решение о признании хадиса экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил вынесенное решение, сообщил 30 августа "Коммерсант". Писания содержат тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к лицам, не исповедующим ислам, к иудеям и христианам, приводит издание заключение казанского межрегионального центра экспертиз. Экспертиза утверждает, что писания "пропагандируют превосходство ислама" и направлены на "побуждение мусульман к совершению насильственных действий".

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что такое решение Минюста России связано с тем, что "суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе".

"Бездействие и абсолютное безразличие так называемых богословов привело к тому, что суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе", – написал он в своем Telegram-канале.

Он назвал "Сахих аль-Бухари" "достоверным источником жизнеописания Пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Теперь мусульманам страны непонятно, как исповедовать религию, написал Кадыров 31 августа в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что "ислам обязывает мусульман защищать интересы государства, в том числе на рубежах, если государство не ущемляет религию".

Глава Чечни считает, что решение суда должно быть пересмотрено с привлечением компетентных экспертов. В противном случае мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома, и в этом случае "религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому", заявил он. Как именно в этом случае должен поступать мусульманин, Кадыров не уточнил.

Он призвал руководство государства и администрацию президента обратить внимание на вердикт суда.

Отметим, это не первое выступление Кадырова из-за решения суда по поводу признания экстремистской исламской литературы. Так, в 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммаду. Копия судебного решения была распространена в Интернете и вызвала недовольство российских мусульман. Рамзан Кадыров подал жалобу на запрет книги. С подобными заявлениями в суд также обратились Совет муфтиев России, один из рецензентов книги "Мольба к Богу" и другие лица. В результате областной суд отменил решение Южно-Сахалинского горсуда. При этом Кадыров потребовал публичных извинений от судьи, которая признала книгу "Мольба к Богу" экстремистской. "Ты быстро извинись, ты не имеешь права, это книга Всевышнего, ни твоего, ни моего, не я писал, не от себя писали. Извинись перед людьми, перед верующими. Не только мусульмане возмущены, но и христиане, другие, нас все поддерживают, это всех возмущает", – заявил Рамзан Кадыров.