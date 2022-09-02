Аналитики поспорили о шансах Кадырова добиться отмены запрета "Сахих аль-Бухари"*

02 сентября 2022, 12:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Маловероятно, что будет удовлетворено требование Рамзана Кадырова пересмотреть решение суда в Татарстане, признавшего экстремистским материалом издание сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"*, указал Алексей Малашенко. Решение о запрете книги будет отменено в ближайшем будущем, предположил Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". "Теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания? […] Причины, по которым тысячи мусульман сегодня находятся на фронтах противостояния Европе на украинской земле - это […] защита религиозных ценностей. Как им теперь объяснить, что в тылу свои же посягнулись на святое?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Это не первое выступление Кадырова из-за решения суда признать исламскую литературу экстремистской. В 2015 году Рамзан Кадыров подал жалобу на запрет книги "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которую Южно-Сахалинский горсуд признал экстремистским материалом. С подобными заявлениями в суд также обратились Совет муфтиев России, один из рецензентов книги "Мольба к Богу" и другие, после чего областной суд отменил решение горсуда. При этом Кадыров потребовал извинений от судьи, которая признала книгу экстремистской, заявив, что она не имела на это права.

Возмущение Кадырова не повлияет на судебное решение, и книга останется в списке экстремистских материалов, несмотря на то, что на решение суда в Южно-Сахалинске Кадыров повлиять смог, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Сахалинское дело – очень известное. И известно оно тем, что один из выносивших решение сослался на первое слово Корана и сделал вывод, что она (книга) приводит к разжиганию межнациональной розни. Тогда же выяснилось, что заключение (экспертную оценку) давали чуть ли не кандидаты биологических наук. Скандал был грандиозный! Кадыров свел [судебное решение] даже не к ущемлению мусульман, а к расколу страны: мол, мы чеченцы, мусульмане, часть России, а там вон что делают. Но нынешнее судебное решение отменить не удастся, потому что [это] Татарстан: к действиям Рамзана там относятся с раздражением. Татары могу пойти на принцип – мол, ты к нам не лезь, у вас там война была, а мы чистые мусульмане... Вопрос будет решаться на уровне [президента Татарстана Рустама] Минниханова, а он на отмену решения суда не пойдет. Если через Госдуму вопрос решать… Но тоже вряд ли", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, что поддерживает позицию Рамзана Кадырова. Обращение об этом он сделал от лица депутатов Госдумы и сенаторов, избранных от Чечни, и от имени представительств главы Чечни в регионах России. Делимханов добавил, что будет сделан депутатский запрос "в компетентные органы" и потребованы разъяснения по поводу решения суда в Татарстане.

Фразу Кадырова про противостояние на Украине мусульман и Европы не стоит воспринимать всерьез, считает Малашенко. "Это нужно проигнорировать. Я не исключаю, что Рамзану это объяснят – зачем нам (России) надо выяснять отношения между Чечней и Татарстаном?" - сказал он.

Решение о запрете книги в ближайшем будущем будет отменено, считает, в свою очередь, политолог, старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков.

"Я читал эту книгу. Она почти на 1000 страниц. Согласно исламу, есть три источника права. Первые два - Коран и хадисы. Хадисы – пересказ сподвижников пророка, людей, которые видели жизнь пророка. Третий источник – единогласное мнение ученых. Мне кажется, что шансы на то, что решение суда будет отменено, достаточно высоки, потому что хадисы Бухари – один из столпов ислама. К данному нравоучению я отношусь весьма критически, но если уж говорить о разжигании ненависти, то точно так же можно и Коран запретить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Жаворонков.

Напомним, издание "Сахих аль-Бухари"* (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника"", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", включено в федеральный список экстремистских материалов по решению Лаишевского суда Татарстана от 9 декабря 2021 года. 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. При этом экстремистскими не признаны содержащиеся в издании суры, аяты и цитаты из Корана, следует из записи под номером 5302 в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте Минюста. В записи указано, что издание внесено в список 25 августа. Ранее Казанский межрегиональный центр экспертиз решил, что сборник содержит тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к людям, не исповедующим ислам, сообщил 30 августа "Коммерсант".

Включение "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов означает, что запрещено конкретное издание книги, определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. При этом хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает, указал доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается [судом] перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", - сказал он.

В федеральный список экстремистских материалов внесено конкретное издание "Сахих аль-Бухари"*, а не сам сборник, при этом в России есть и другой перевод сборника, указал 1 сентября муфтият Дагестана. "Информация о запрете "Сахиха аль-Бухари"*, касается лишь перевода данной книги на русский язык, подготовленного автором, к которому, насколько мы можем предположить, у надзорных органов возникли вопросы", - заявил муфтият.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* сборник признан экстремистским и внесен в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.