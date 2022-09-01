Пользователи соцсети призвали муфтият Дагестана отреагировать на запрет "Сахих аль-Бухари"*

01 сентября 2022, 14:06

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Муфтий Чечни поддержал требование Рамзана Кадырова пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. Пользователи "ВКонтакте" призвали муфтият Дагестана также озвучить свою позицию.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 31 августа потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана".

О том, что Минюст включил в федеральный список экстремистских материалов классический сборник изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"*, стало известно 30 августа. Решение о признании его экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. Казанский межрегиональный центр экспертиз решил, что сборник содержит тезисы, отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к людям, не исповедующим ислам. Экспертиза утверждает, что писания "пропагандируют превосходство ислама" и направлены на "побуждение мусульман к совершению насильственных действий", сообщил 30 августа "Коммерсант".

Окружение Кадырова разделило его негодование

Муфтий Чечни Салах Межиев от имени мусульман республики подверг критике решение суда. "Нельзя включать эту книгу в список экстремистских книг, потому что эта книга является самым достоверным источником хадисов пророка (да благословит Его Аллах и приветствует). Считаем, что суд, который вынес такое решение – некомпетентный… Как может судья допустить такую ошибку, и включать вторую после Корана книгу в список экстремистских материалов? Это недопустимо ", - приводит сегодня его слова ИА "Чечня Сегодня".

Межиев считает, что суд "должен отменить решение и признать ошибку". "Отмечу, что запрещено только определенное издание в переводе Нирша. Тем не менее, нельзя включать сам сахих в список, надо говорить о переводе, о сносках. Например, в этом экземпляре есть сноска ваххабитского толка. Надо разграничивать такие вещи. Ошибки были допущены со всех сторон, что мы резко осуждаем. От лица мусульман мы выражаем свое недовольство и надеемся на отмену этого решения", - сказал он.

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов также заявил, что поддерживает позицию Рамзана Кадырова. Обращение об этом он сделал от лица депутатов Госдумы и сенаторов, избранных от Чечни, и от имени представительств главы Чечни в регионах России. "Мы считаем абсолютно неприемлемым принятые Минюстом РФ и судом Татарстана решения о внесении в список экстремистских материалов сборник хадисов «Сахиха аль-Бухари»*", - заявил он.

Адам Делимханов добавил, что будет сделан депутатский запрос "в компетентные органы" и потребованы разъяснения, пишет агентство.

Аналогичное заявление сделал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Мы, депутаты парламента Чеченской Республики, полностью поддерживаем позицию главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров и обращение муфтия ЧР. Уверены, что решение о включении сборника «Сахих аль-Бухари»* в список экстремистских материалов необходимо срочно пересмотреть с привлечением компетентных богословов. Безусловно, парламентом ЧР будут приняты все необходимые меры, чтобы справедливость восторжествовала", - приводит сегодня его слова "Грозный-информ".

Посетители дагестанского паблика призвали муфтият отреагировать

Публикация о реакции Кадырова и Межиева на решение суда размещена сегодня в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 139,6 тысячи пользователей "ВКонтакте".

Авторы некоторых комментариев призвали муфтият Дагестана также отреагировать на это решение. "Очень интересно, почему наш муфтият молчит, это же очень важный для мусульман вопрос?" – написал, в частности, Мурад Искантиев.

Муфтият Дагестана по состоянию на 13.56 мск не прокомментировал на своем сайте и в аккаунте "ВКонтакте" включение сборника в список экстремистских материалов.

"Что дальше?! Что ещё запретят?! Вот тут, когда нужно делать обращения, все в тряпочку молчат", - высказала мнение Танимажд Багандова. "Что тут непонятного, они связанное с религии ничего не решают", - написал Арсен Алиев.

"Кто-то тут пишет, где муфтият, кто-то ещё. А муфтият что, должен перед всеми вами отчитываться на весь голос? Или тут в соцсетях громко кричать на всю страну, что этого делать нельзя и это все неправильно? Я уверен на 100%, в муфтияте во главе с муфтием сидят очень умные люди, прежде чем что-то высказать, они это все проверяют, анализируют", - поделился мнением Марат Адамов.

Пользователь Лезгин Лезгистан усомнился в искренности Рамзана Кадырова. "Им же придумано, чтобы он же вступился, отменил этот закон, тем самым подняв рейтинг, и было что говорить потом, типа он единственный защитник мусульман", - предположил он.

"А что именно в ней натолкнуло богословов включить в список экстремистских материалов?" – поинтересовалась Анастасия Дадабоева. "Анастасия, что там против пишется светской власти, якобы против немусульман", - пояснил в ответ Шайх Мансур.

"Вот так что-то запретят, человек и не узнает, а потом по новостям объявят экстремистом с найденной дома запрещённой литературой", - высказал мнение Рустам Саидов.

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* сборник признан экстремистским и внесен в федеральный список запрещенных к распространению материалов..

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.